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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Сибирьтелеком
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Публикаций - 298, упоминаний - 654
Ростелеком Сибирьтелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юрченко Евгений 75 5
|Кудрявцев Максим 37 5
|Путин Владимир 1820 4
|Здаров Андрей 15 4
|Иванов Сергей 170 3
|Левин Дмитрий 35 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Шевчук Александр 7 2
|Колпаков Антон 42 2
|Гоков Дмитрий 31 2
|Провоторов Александр 146 2
|Гольцов Александр 23 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 697 2
|Беликов Игорь 3 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
|Гайлитис Андрис 17 1
|Савельев Виталий 36 1
|Комков Алексей 13 1
|Назипов Дмитрий 66 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Родионов Иван 45 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Веремьянина Валентина 9 1
|Папин Максим 9 1
|Аверин Алексей 3 1
|Агаков Александр 17 1
|Свердлов Денис 163 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Мякишева Марина 84 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Левин Леонид 83 1
|Кореш Виктор 71 1
|Закрепин Евгений 45 1
|Селиванов Дмитрий 48 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Махорин Алексей 14 1
|Семериков Андрей 26 1
|Балаценко Андрей 28 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 3
|РИА Новости 654 1
|NYT - The New York Times 505 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
|CNews Analytics 1988 4
|Gartner 2187 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755886, в очереди разбора - 659576.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755886, в очереди разбора - 659576.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru