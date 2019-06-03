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Ростелеком Сибирьтелеком


03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 1
14.09.2015 Константин Ярыгов возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома» 1
03.08.2015 Вячеслав Куц назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» в Сибири 1
30.10.2014 Константин Мотлях назначен генеральным директором макрорегиона «Центр» Tele2 1
16.09.2014 Дмитрий Левин назначен новым директором филиала МТС в Алтайском крае 1
10.09.2014 Владимир Кубарев возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома» 1
11.01.2013 Сергей Лавренюк возглавил Алтайский филиал «Ростелекома» 1
28.11.2012 «Синтерра» лишилась госконтракта, не сумев подключить таксофоны 1
07.11.2012 Тамара Бажанова назначена коммерческим директором «Енисейтелекома» 4
17.10.2012 Чиновники: По вине «Синтерры» ряд населенных пунктов остался без какой-либо связи 2
14.08.2012 Вице-президентом «Инфра инжиниринг» назначен бывший топ-менеджер «Ростелекома» 1
20.03.2012 В «Ростелеком-Сибирь» назначен заместитель директора по мобильному бизнесу 1
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
29.08.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
22.08.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 3
18.08.2011 Заместителем директора «Ростелеком-Сибирь» назначен Яков Диркс 3
28.06.2011 Павел Каминский назначен директором филиала «Энвижн Груп» в Новосибирске 2
20.06.2011 Россиянину дали два года условно за незаконное подключение к Сети 1
20.04.2011 Россия: количество абонентов ШПД по итогам 2010 г. достигло 17,9 млн 1
06.04.2011 Акции: Mail.ru и "Ситроникс" с начала года подешевели на четверть 1
01.04.2011 «Ростелеком» объявил о юридическом завершении процесса создания объединенной компании 1
01.04.2011 МРК «Связьинвеста» подвели прощальные итоги 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 2
25.03.2011 Присоединяемые к «Ростелекому» операторы подали заявления о прекращении деятельности 1
18.03.2011 «Ростелеком» вступает в финальную стадию реорганизации 1
16.03.2011 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о создании 73 региональных филиалов на базе МРК и «Дагсвязьинформа» 1
04.03.2011 Клиенты РЦТК смогут бесплатно воспользоваться защитой Dr.Web 1
03.03.2011 «Сибирьтелеком» завершил тестовый проект по организации видеонаблюдения с использованием технологии GPON в Новосибирске 1
14.02.2011 «Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу «ТВист» в Республике Алтай 2
25.01.2011 «Дальсвязь» вложит 110 млн руб. в мобильный ЦОД 1
18.01.2011 «Сибирьтелеком» предоставит услуги связи отделению ПФР в Иркутской области 3
17.01.2011 «Связьинвесту» не удалось исключить Юрченко из СЗТ 1
17.01.2011 «Ростелеком» подал документы в ФСФР на регистрацию дополнительных выпусков акций 1
14.01.2011 «Сибирьтелеком» предоставит цифровые каналы связи Красноярской таможне 2
12.01.2011 «Сибирьтелеком» в 2010 г. одержал победу в 256 конкурсах госзаказов на сумму 508,55 млн руб. 4
29.12.2010 «Сибирьтелеком» вложил 1,35 млрд руб. в приобретение отечественного оборудования в 2010 г. 7
27.12.2010 Количество интернет-абонентов «Сибирьтелекома» превысило 800 тыс. 4
21.12.2010 «Сибирьтелеком» и «Энвижн Груп» реализовали совместный проект по модернизации головных станций IP-TV 4
13.12.2010 «Сибирьтелеком» предоставит каналы VPN-сети для ОПФР и УФНС Кузбасса 3
10.12.2010 Абоненты «Сибирьтелекома» могут оплатить услуги связи с помощью терминалов Qiwi 3

Публикаций - 298, упоминаний - 654

Ростелеком Сибирьтелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 64
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 43
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 26
Ростелеком Дальсвязь 203 25
Ростелеком Связьинвест 692 24
ВолгаТелеком 213 22
Ростелеком ЦентрТелеком 188 21
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 19
Синтерра - Synterra 562 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
NVision Group - Энвижн Груп 544 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 6
Rambler Group - Рамблер ГК 483 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
Акадо Телеком - Комкор 605 4
Eltex - Элтекс 71 4
АФК Система ПАО 990 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 40 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 231 3
Центел - Центральный телеграф 159 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Google LLC 7124 3
Cisco Systems 2035 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
Ситроникс - Sitronics 556 2
Мобител 46 2
Ростелеком - Сибирский филиал 33 2
Микран НПФ - научно-производственная фирма 16 2
IBM 3524 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
KPMG - КПМГ 129 2
Dr.Web - Доктор Веб 974 2
SAP SE 3207 2
HP Inc. 2893 2
СМАРТС Компания 203 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Credit Suisse 68 2
Гипросвязь ПАО 44 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Альфа-Капитал УК 45 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Росгосстрах 182 1
Qiwi 783 1
РусГидро ПАО 129 1
Связь-банк 78 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Danske Bank 7 1
МДМ Банк 150 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Восточный Банк 108 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Marshall Capital Partners 63 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Почта России ПАО 1570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 4
ПФР Департамент информационных технологий 102 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Правительство РФ 2198 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Счётная палата РФ 459 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 19
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 7
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
Родительский контроль 156 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
3G - Стандарт мобильной связи 3699 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 28 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Виртуализация 71 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
ИТ-аутсорсинг 669 1
FTTH - Fiber To The Home 95 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
Dr.Web Антивирус 194 2
Dr.Web AV-Desk 128 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
Apple iPad 3263 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
Microsoft Skype 1459 1
Adobe Flash 359 1
HPE ArcSight 50 1
Юрченко Евгений 75 5
Кудрявцев Максим 37 5
Путин Владимир 1820 4
Здаров Андрей 15 4
Иванов Сергей 170 3
Левин Дмитрий 35 3
Щеголев Игорь 676 2
Приданцев Сергей 82 2
Шевчук Александр 7 2
Колпаков Антон 42 2
Гоков Дмитрий 31 2
Провоторов Александр 146 2
Гольцов Александр 23 2
Steve Jobs - Стив Джобс 697 2
Беликов Игорь 3 1
Шувалов Игорь 64 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
Гайлитис Андрис 17 1
Савельев Виталий 36 1
Комков Алексей 13 1
Назипов Дмитрий 66 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Родионов Иван 45 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Веремьянина Валентина 9 1
Папин Максим 9 1
Аверин Алексей 3 1
Агаков Александр 17 1
Свердлов Денис 163 1
Валяева Елизавета 72 1
Мякишева Марина 84 1
Дорохина Юлия 42 1
Левин Леонид 83 1
Кореш Виктор 71 1
Закрепин Евгений 45 1
Селиванов Дмитрий 48 1
Соловенчук Александр 44 1
Махорин Алексей 14 1
Семериков Андрей 26 1
Балаценко Андрей 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 47
Россия - СФО - Новосибирск 1954 42
Россия - Сибирь 871 32
Россия - Республика Алтай 681 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 25
Россия - Кемеровская область 461 24
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 23
Россия - Иркутская область 536 21
Россия - Новосибирская область 810 20
Россия - Омск 623 20
Россия - Республика Хакасия 247 19
Россия - Красноярский край 657 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 15
Россия - Омская область 382 13
Россия - Томская область 413 13
Россия - Забайкальский край 356 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 10
Россия - Красноярск 843 10
Россия - Республика Бурятия 284 10
Россия - Кемерово 308 8
Россия - Новокузнецк 175 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Россия - Иркутск 461 6
Россия - Томск 446 5
Россия - Барнаул 359 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 4
Россия - Сахалинская область 432 4
Россия - Улан-Удэ 138 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - ПФО - Самара 1285 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 3
Россия - Амурская область 320 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - Республика Тыва 143 3
Россия - Чита 197 3
Россия - Абакан 93 3
Казахстан - Республика 2618 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 7
Образование в России 328 5
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ЕСН - Единый социальный налог 66 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Private Banking 16 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 13 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 18 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 84 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 3
РИА Новости 654 1
NYT - The New York Times 505 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1988 4
Gartner 2187 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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