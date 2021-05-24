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Ростелеком Связьинвест


24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 2
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 4
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 2
02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи 1
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 1
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 1
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 1
12.12.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G 1
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю 4
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи 2
15.03.2019 «Ростелеком» оплатит покупку Tele2 собственными акциями 2
20.12.2018 Здание «Центрального телеграфа» продано неизвестным покупателям 2
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» 3
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 6
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 1
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом» 2
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС 1
05.10.2016 «Ростелеком» назначил вице-президента по трансформации 1
25.07.2016 «Вымпелком» выбрал своим аудитором Росэкспертизу 1
01.07.2016 Tele2 вывел «Скай линк» в 4G 2
04.04.2016 «Ростелеком» купил оператора у японцев 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 4
02.02.2016 Дмитрий Лукошков назначен директором Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» 1
25.08.2015 ВЭБ меняет руководство «Ангстрема» 2
17.07.2015 МТС купила «Энвижн груп» 2
25.06.2015 АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС 2
16.06.2015 Глава Администрации президента возглавил совет директоров «Ростелекома» 2
05.06.2015 Созданный Путиным ГЛОНАСС-оператор начинает работать 1
04.06.2015 «Энвижн груп» за два года подешевела более чем в два раза 2
28.04.2015 Государство забрало у менеджмента «Ростелекома» контроль над акциями компании 3
10.04.2015 «Ростелеком» консолидириует башкирский телеком за 2,4 млрд рублей 3
23.03.2015 «Золотой парашют» экс-президента «Ростелекома» признан незаконным 1
25.12.2014 Поставщик оборудования «питерских связистов» ликвидируется 2

Публикаций - 692, упоминаний - 1655

Ростелеком Связьинвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 347
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 105
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 84
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 71
Скай Линк - Skylink 496 69
АФК Система ПАО 990 63
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 54
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 48
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 48
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 41
Ростелеком Дальсвязь 203 39
Питерская группа связистов 113 36
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 36
Синтерра - Synterra 562 34
Ростелеком ЦентрТелеком 188 33
Центел - Центральный телеграф 159 32
Yota - Скартел 623 24
Ростелеком Сибирьтелеком 298 24
NVision Group - Энвижн Груп 544 23
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 231 21
ВолгаТелеком 213 21
Мобител 46 20
Рустелеком ТК 196 20
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 19
Ростех - Ростехнологии 2230 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 16
Башинформсвязь 79 16
Акадо Телеком - Комкор 605 15
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 15
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 85 15
НТК - Национальные телекоммуникации 61 12
Корус Консалтинг ГК 803 12
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 12
Ситроникс - Sitronics 556 11
СМАРТС Компания 203 11
Rambler Group - Рамблер ГК 483 11
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 10
Yandex - Яндекс 4098 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 10
МКД 16 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 39
Marshall Capital Partners 63 38
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 34
Газпромбанк - ГПБ 692 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 21
Почта России ПАО 1570 15
Альфа-Групп 318 15
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 14
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 10
Метиз завод 10 9
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 9
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 9
Hyundai Motor 144 8
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 8
Гипросвязь ПАО 44 8
Arrival Group - Charge R&D 13 7
KIA Motors 72 7
Газпром ПАО 518 7
Marschall Capital Partners (MCP) 14 7
ВТБ24 583 6
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 6
ВТБ Банк Москвы 371 6
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 6
Газпром-Медиа Холдинг 120 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
UPS 36 6
IPOC 27 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 5
Hyndai 12 5
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 5
МДМ Банк 150 5
UBS AG 118 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 5
ТНК-ВР Холдинг 147 5
Runica Investments 10 5
Северсталь ПАО 204 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Уралсиб Банк 389 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 86
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 51
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 19
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 14
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 12
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 12
Президент Российской Федерации 1439 12
Счётная палата РФ 459 12
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 9
Арбитражный суд города Москвы 339 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 7
Администрация Президента РФ 267 7
Правительство РФ 2198 6
Роснано 456 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Правительство Москвы 649 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Федеральное казначейство России 766 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 21
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 7
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 28
3G - Стандарт мобильной связи 3699 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 17
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 14
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 4
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
FTTH - Fiber To The Home 95 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 8
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 6
Arrival Bus - электробус 6 5
Microsoft Skype 1459 3
Arrival Van - электромобиль 4 3
OpenText Documentum 188 3
Apple iPad 3263 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Oracle Hyperion 73 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Oracle Hyperion Planning 93 1
МТТ MVNE 20 1
HPE ArcSight 50 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 22 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Biglion - Биглион 53 1
SafeData ЦОД 1 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Lenovo Motorola Moto X 36 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
Тройка - транспортная карта 34 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 12 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Tesla Model S 59 1
Tesla Model X 16 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
Naumen SETonline 20 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Apple - App Store 2198 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Щеголев Игорь 676 69
Юрченко Евгений 75 58
Провоторов Александр 146 51
Малофеев Константин 98 48
Рейман Леонид 407 42
Медведев Дмитрий 1433 40
Семенов Вадим 51 35
Родионов Иван 45 24
Путин Владимир 1820 23
Брюквин Юрий 196 19
Приданцев Сергей 82 19
Калугин Сергей 162 19
Свердлов Денис 163 13
Никифоров Николай 1126 13
Усманов Алишер 241 10
Колпаков Антон 42 10
Киселев Александр 60 9
Перцовский Александр 11 8
Керимов Сулейман 20 8
Мардер Наум 100 7
Нащекин Алексей 111 7
Задорнов Михаил 19 7
Страшнов Дмитрий 109 7
Златопольский Антон 18 6
Морошкин Александр 106 6
Айвазов Армен 449 6
Полубояринов Михаил 12 5
Ковальчук Юрий 30 5
Хасьянова Гульнара 85 5
Аганбегян Рубен 18 5
Кочетков Владислав 134 5
Ротенберг Аркадий 42 5
Меламед Леонид 61 5
Кирюшин Геннадий 33 5
Борисов Юрий 91 5
Шувалов Игорь 64 5
Осеевский Михаил 221 4
Тараба Дмитрий 23 4
Алексеев Антон 20 4
Сушкевич Антон 56 4
Россия - Российская федерация - РФ 57124 282
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 169
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 33
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 22
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 15
Германия - Федеративная Республика 3606 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 14
Украина 3344 14
Россия - СФО - Новосибирск 1954 14
Европа 3725 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 9
США - Нью-Йорк 1084 9
Великобритания - Лондон 815 9
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 9
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 9
Россия - ПФО - Казань 1507 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 9
Россия - Приморский край - Приморье 604 9
Израиль 716 8
Россия - Сибирь 871 8
Россия - ПФО - Самара 1285 7
Россия - Владивосток 864 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 7
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Великобритания - Банбери 6 6
Казахстан - Республика 2618 6
Россия - Пермь 737 6
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 6
США - Лос-Анджелес 289 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 6
Восточная Европа 1667 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 11
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 9
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 18 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 9
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 8
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 7
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
Информационное общество - Государственная программа 282 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 3
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 3
ЕСН - Единый социальный налог 66 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 2
Русский язык 966 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Кибернетика 6 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Образование в России 328 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 19
Прайм - Агентство экономической информации 527 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 8
Ведомости 259 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 7
Стрим-ТВ - телекомпания 79 4
The Guardian - Британская газета 189 3
Thomson Reuters - Рейтер 1708 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 3
РИА Новости 654 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
CrunchBase 62 2
The Verge - Издание 448 2
FT - Financial Times 246 2
Forbes - Форбс 441 2
Эхо Москвы - радиостанция 47 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews TV 461 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
PCWorld - PC World 36 1
Tatler 4 1
Царьград - телеканал 7 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Independent Media - Индепендент Медиа 8 1
Радио России - радиостанция 30 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 1
Известия ИД 59 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
Associated Press 324 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Wall Street Journal 709 1
Bloomberg 785 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
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