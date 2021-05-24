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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Связьинвест
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 692, упоминаний - 1655
Ростелеком Связьинвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щеголев Игорь 676 69
|Юрченко Евгений 75 58
|Провоторов Александр 146 51
|Малофеев Константин 98 48
|Рейман Леонид 407 42
|Медведев Дмитрий 1433 40
|Семенов Вадим 51 35
|Родионов Иван 45 24
|Путин Владимир 1820 23
|Брюквин Юрий 196 19
|Приданцев Сергей 82 19
|Калугин Сергей 162 19
|Свердлов Денис 163 13
|Никифоров Николай 1126 13
|Усманов Алишер 241 10
|Колпаков Антон 42 10
|Киселев Александр 60 9
|Перцовский Александр 11 8
|Керимов Сулейман 20 8
|Мардер Наум 100 7
|Нащекин Алексей 111 7
|Задорнов Михаил 19 7
|Страшнов Дмитрий 109 7
|Златопольский Антон 18 6
|Морошкин Александр 106 6
|Айвазов Армен 449 6
|Полубояринов Михаил 12 5
|Ковальчук Юрий 30 5
|Хасьянова Гульнара 85 5
|Аганбегян Рубен 18 5
|Кочетков Владислав 134 5
|Ротенберг Аркадий 42 5
|Меламед Леонид 61 5
|Кирюшин Геннадий 33 5
|Борисов Юрий 91 5
|Шувалов Игорь 64 5
|Осеевский Михаил 221 4
|Тараба Дмитрий 23 4
|Алексеев Антон 20 4
|Сушкевич Антон 56 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755886, в очереди разбора - 659576.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755886, в очереди разбора - 659576.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru