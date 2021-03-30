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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Дальсвязь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 203, упоминаний - 338
Ростелеком Дальсвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юрченко Евгений 75 6
|Балаценко Андрей 28 5
|Рейман Леонид 407 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Колпаков Антон 42 4
|Провоторов Александр 146 4
|Малофеев Константин 98 3
|Алексеев Антон 20 3
|Приданцев Сергей 82 2
|Путин Владимир 1820 2
|Веремеенко Сергей 9 2
|Семенов Вадим 51 1
|Кравцов Роман 77 1
|Морошкин Александр 106 1
|Иванов Сергей 170 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Якименко Александр 1 1
|Шевчук Александр 7 1
|Белейчев Александр 8 1
|Щуров Алексей 8 1
|Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Карташов Андрей 2 1
|Янукович Виктор 18 1
|Бакиев Курманбек 44 1
|Михалков Никита 7 1
|Филиппов Кирилл 18 1
|Слизень Виталий 140 1
|Бельская Яна 9 1
|Зайцев Павел 27 1
|Родионов Иван 45 1
|Ковалев Александр 156 1
|Беседа Сергей 2 1
|Колесников Олег 13 1
|Тулаганов Руслан 19 1
|Бакиев Максим 33 1
|Яшин Андрей 5 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Пехтерев Сергей 39 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755870, в очереди разбора - 659562.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755870, в очереди разбора - 659562.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru