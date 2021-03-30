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Ростелеком Дальсвязь


30.03.2021 В ТТК назначен руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке 1
15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома» 1
09.02.2017 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы в направлении удаленных районов Камчатского края 1
02.02.2017 «Ростелеком» презентовал проект «Уссурийская звезда» 1
04.04.2016 «Ростелеком» купил оператора у японцев 1
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 2
25.08.2015 ВЭБ меняет руководство «Ангстрема» 1
17.09.2014 Бывший глава департамента информатизации Приморского края назначен заместителем директора «Ростелекома» на Дальнем Востоке 1
21.10.2013 Антон Колпаков назначен директором макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком» 1
16.09.2013 Александр Белейчев возглавил «Ростелеком» на Дальнем Востоке 1
16.04.2013 ФАС предписала «Ростелекому» снизить цены на интернет в регионах Дальнего Востока 2
12.12.2012 «Ростелеком» увольняет главу «Центрального телеграфа» 1
05.12.2012 "Росгосстрах": Связь от "Ростелекома" есть везде 1
29.10.2012 Рейман скупает «Ангстремы» 1
16.10.2012 МТТ доказал незаконность действий «Ростелекома» в Приморском крае при переключении абонентов на свою сеть дальней связи 1
11.10.2012 Экс-глава МГТС арестован за продажу должности 1
25.09.2012 Сергей Фоменко назначен директором по развитию корпоративных продаж «Билайн» в Узбекистане 1
30.08.2012 AT Consulting построил единую систему бюджетирования для «Ростелекома» 1
29.08.2012 "Ростелеком": бюджет для объединенной компании 1
31.07.2012 Константин Волошин назначен исполняющим обязанности гендиректора «Акос» 1
12.03.2012 Сколько «Ангстремов» у Реймана. СХЕМА 1
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
08.08.2011 Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрофилиала «Ростелеком-Урал» 2
01.06.2011 “Ростелеком” прорвался в Башкирию 2
26.04.2011 Валерий Дегтярев назначен заместителем генерального директора по развитию «Радиозавода имени А.С. Попова» 1
12.04.2011 Tele2 прорвался на Камчатку 1
06.04.2011 Акции: Mail.ru и "Ситроникс" с начала года подешевели на четверть 1
01.04.2011 «Ростелеком» объявил о юридическом завершении процесса создания объединенной компании 1
01.04.2011 МРК «Связьинвеста» подвели прощальные итоги 1
31.03.2011 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 2010 г. по МСФО уменьшилась на 2% до 2 470 млн руб. 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 4
30.03.2011 АПИ обвинила «Связьинвест» в ущемлении интересов миноритарных акционеров 3
25.03.2011 Присоединяемые к «Ростелекому» операторы подали заявления о прекращении деятельности 1
24.03.2011 «Инфосистемы Джет» внедрили систему активации и обеспечения сервисов для «Дальсвязи» 2
21.03.2011 «Билайн» забирает у корейцев Дальний Восток 1
18.03.2011 «Ростелеком» вступает в финальную стадию реорганизации 1
16.03.2011 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о создании 73 региональных филиалов на базе МРК и «Дагсвязьинформа» 1
09.03.2011 Акционеры «Дальсвязи» избрали новый состав совета директоров 1
10.02.2011 Внеочередное общее собрание акционеров «Дальсвязи» пройдет 17 марта 3
31.01.2011 Сотовые операторы «Связьинвеста» запускают новые пакеты минут и трафика для путешествующих по России 1

Публикаций - 203, упоминаний - 338

Ростелеком Дальсвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 68
Ростелеком Связьинвест 692 39
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 36
Ростелеком Сибирьтелеком 298 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 25
Ростелеком ЦентрТелеком 188 24
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 23
ВолгаТелеком 213 21
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 9
Синтерра - Synterra 562 8
Rambler Group - Рамблер ГК 483 7
АФК Система ПАО 990 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Центел - Центральный телеграф 159 4
Oracle Corporation 3331 3
Башинформсвязь 79 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 3
AMD - Advanced Micro Devices 1660 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Ангстрем-Т 95 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 3
Киевстар 256 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 2
NVision Group - Энвижн Груп 544 2
Мобител 46 2
Ангстрем НПО 17 2
Рустелеком ТК 196 2
Ситроникс - Sitronics 556 2
Ангстрем-М 21 2
Ростелеком - Сибирский филиал 33 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
SAP SE 3207 2
Cisco Systems 2035 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 6
Marshall Capital Partners 63 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Гипросвязь ПАО 44 2
Связь-банк 78 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Runica Investments 10 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
The Walt Disney Company 166 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Paramount Pictures Corporation 30 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Sumitomo Group 11 1
МДМ Банк 150 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Коал Трейдинг 3 1
Союзмультфильм - киностудия 25 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Евросеть 882 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Credit Suisse 68 1
Росгосстрах 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Контрактфинансгрупп МФО 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Президент Российской Федерации 1439 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Счётная палата РФ 459 1
Правительство РФ 2198 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 376 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 41 1
МЦОД - Мобильные центры обработки данных 33 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 1
3G - Стандарт мобильной связи 3699 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1
Microsoft Office 1916 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 2
Oracle Hyperion 73 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Юрченко Евгений 75 6
Балаценко Андрей 28 5
Рейман Леонид 407 4
Щеголев Игорь 676 4
Колпаков Антон 42 4
Провоторов Александр 146 4
Малофеев Константин 98 3
Алексеев Антон 20 3
Приданцев Сергей 82 2
Путин Владимир 1820 2
Веремеенко Сергей 9 2
Семенов Вадим 51 1
Кравцов Роман 77 1
Морошкин Александр 106 1
Иванов Сергей 170 1
Прозоровский Василий 40 1
Якименко Александр 1 1
Шевчук Александр 7 1
Белейчев Александр 8 1
Щуров Алексей 8 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Шувалов Игорь 64 1
Карташов Андрей 2 1
Янукович Виктор 18 1
Бакиев Курманбек 44 1
Михалков Никита 7 1
Филиппов Кирилл 18 1
Слизень Виталий 140 1
Бельская Яна 9 1
Зайцев Павел 27 1
Родионов Иван 45 1
Ковалев Александр 156 1
Беседа Сергей 2 1
Колесников Олег 13 1
Тулаганов Руслан 19 1
Бакиев Максим 33 1
Яшин Андрей 5 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Брюквин Юрий 196 1
Пехтерев Сергей 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 58
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 42
Россия - Приморский край - Приморье 604 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 20
Россия - Сахалинская область 432 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 10
Россия - Владивосток 864 10
Россия - Хабаровский край 414 10
Россия - Амурская область 320 9
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 9
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 6
Россия - Магаданская область 228 6
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 166 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Россия - Хабаровск 617 6
Россия - Иркутская область 536 5
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 4
Россия - Республика Алтай 681 4
Россия - Кемеровская область 461 4
Россия - Новосибирская область 810 4
Россия - Республика Хакасия 247 4
Россия - Омская область 382 4
Россия - СФО - Новосибирск 1954 4
Россия - Красноярский край 657 3
Россия - Томская область 413 3
Россия - Сибирь 871 3
Европа 3725 3
Греция - Греческая Республика 313 2
Нидерланды 969 2
Россия - Челябинск 768 2
Россия - Республика Тыва 143 2
Россия - Иркутск 461 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 2
Россия - Республика Бурятия 284 2
Россия - Оренбургская область 292 2
Россия - ПФО - Самара 1285 2
Германия - Федеративная Республика 3606 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 9
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 4
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Русский язык 966 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 18 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 1
Великая Отечественная война 122 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1988 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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