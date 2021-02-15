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Ростелеком Дальний Восток
Дальневосточный филиал



15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома» 1
09.02.2021 «Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки 1
25.05.2020 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами Тугнуйский угольный разрез Бурятии 1
18.12.2019 «Ростелеком» примет участие в развитии цифровых технологий АРМЗ 2
10.12.2019 «Ростелеком» и Softline внедрили первые «умные каски» 1
11.11.2019 «Ростелеком» и Softline поставят первые 150 «умных касок» одному из производств Бурятии 1
12.02.2019 Softline и «Ростелеком» внедрили «умные каски» на «цифровом полигоне» 1
28.08.2018 «Система-112» Чукотки найдет абонента и разошлет SMS-оповещения 1
22.05.2018 «Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку 1
24.07.2017 «Ростелеком» переведет в электронный вид государственную экспертизу на Чукотке 1
23.06.2017 «Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке 1
21.04.2017 «Ростелеком» автоматизирует систему образования Чукотки 1
09.02.2017 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы в направлении удаленных районов Камчатского края 3
30.11.2016 «Ростелеком» обеспечил Сахалин резервной оптической связью с материком 1
15.07.2016 «Ростелеком» поддержит электронное правительство на Чукотке 1
05.07.2016 В Комсомольске заключен под стражу похититель кабелей связи 1
30.06.2016 Телефонная сеть «Ростелекома» в Хабаровске стала цифровой 1
08.06.2016 «Ростелеком» соединил подводный кабель с береговой инфраструктурой на Камчатке 1
16.05.2016 «Ростелеком» предоставит жителям Магаданской области скоростные безлимитные интернет-тарифы 1
13.05.2016 «Ростелеком» в Забайкалье открыл Центр обработки данных в рамках проекта «Безопасный город» 1
30.03.2016 «Ростелеком» в Хабаровском крае автоматизирует сферу дошкольного образования 1
15.02.2016 «Ростелеком» обеспечил связью экстренные службы Хабаровского края 1
08.02.2016 «Энвижн Груп» завершила строительство ВОЛС для «Ростелекома» в Забайкалье 1
25.01.2016 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы Курильской гряды 1
15.01.2016 «Ростелеком» автоматизирует МФЦ Чукотки 1
08.12.2015 «Ростелеком» интегрирует электронные сервисы в систему образования ЕАО 1
17.11.2015 «Ростелеком» построил в ЕАО 150 км «оптики» в рамках проекта по устранению цифрового неравенства 1
16.09.2015 В Забайкалье суд вынес приговор расхитителю собственности «Ростелекома» 1
17.08.2015 «Ростелеком» расширил оптическую сеть в Забайкальском крае 1
03.07.2015 Александр Седин назначен техническим директором Tele2 Владивосток 1
23.04.2015 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение при проведении ЕГЭ в ЕАО 1
21.04.2015 «Охотники» за цветметом повредили магистральную оптику, обеспечивающую связь в двух регионах Дальнего Востока 1
06.04.2015 В ТТК назначен руководитель блока «Доступ» на Дальнем Востоке 1
25.03.2015 «Ростелеком» и МТС подключили к «оптике» крайний северо-восточный населенный пункт Приамурья 1
17.03.2015 «Ростелеком» и Правительство Магаданской области подписали соглашение о взаимодействии 2
10.03.2015 «Ростелеком» перевел на скоростной интернет еще 3 поселка Хабаровского края 1
26.02.2015 «Ростелеком» займется устранением цифрового неравенства в Еврейской автономной области 1
12.02.2015 «Ростелеком» приступил к устранению цифрового неравенства в Хабаровском крае 1
04.02.2015 «Ростелеком» на Сахалине завершил внедрение единой информационно-аналитической системы ЖКХ 1
20.01.2015 «Ростелеком» в Магаданской области готовит береговую инфраструктуру ПВОЛС «Камчатка-Сахалин-Магадан» 1

Публикаций - 73, упоминаний - 80

Ростелеком Дальний Восток упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 67
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 5
Softline - Софтлайн 1760 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 3
Ростелеком - Сахателеком 62 2
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 40 2
Huawei 2993 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7508 2
NVision Group - Энвижн Груп 627 2
КСК Технологии 33 1
Eltex - Элтекс 79 1
Мобител 62 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 49 1
Nokia Siemens Networks 201 1
Электросвязь 188 1
ССД - Связьстройдеталь 10 1
Ростелеком ЦентрТелеком 503 1
ТТК Сахалин 4 1
Tele2 Владивосток 5 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 1
Ростелеком - Связьинвест 1657 1
Код Безопасности 384 1
HP - Hewlett-Packard 3424 1
РТЛабс 147 1
HP Inc. 5103 1
IBM 8683 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 1
Cisco Systems 4636 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2231 1
Ростелеком Центр - макрорегиональный филиал 25 1
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 21 4
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
Камчатскэнерго ПАО 14 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1245 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 2
Правительство РФ 2650 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 124 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 43 1
Правительство Забайкальского края - Министерство здравоохранения Забайкальского края 3 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10096 5
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 4
Умная каска 8 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 640 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 800 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4014 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 2
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 34 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 271 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
Hotspot 22 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 43 1
МЦОД - Мобильные центры обработки данных 33 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 95 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1890 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 189 1
Безопасный город 389 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 108 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 636 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1208 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 4
Ростелеком Умный полигон 3 3
Умные каски - Программно-аппаратный комплекс 7 3
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1138 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 78 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 42 1
Хитрова Елена 12 11
Здаров Андрей 17 9
Киселев Николай 11 7
Власов Сергей 76 4
Сун Андрей 7 4
Зима Иван 12 4
Гладышев Андрей 3 3
Мотлях Константин 6 2
Волошин Константин 7 2
Торгашин Евгений 6 2
Дорофеев Сергей 7 2
Портнов Сергей 3 2
Галактионов Вячеслав 8 2
Дяблов Роман 11 1
Абакумов Евгений 109 1
Тарасенко Алексей 16 1
Балаценко Алексей 1 1
Седин Александр 3 1
Шамзон Светлана 31 1
Копин Роман 6 1
Ширманов Александр 15 1
Печеный Владимир 5 1
Дудкин Максим 12 1
Шарков Анатолий 5 1
Боленков Андрей 1 1
Карташов Андрей 4 1
Линник Иван 55 1
Куц Вячеслав 3 1
Гриненко Алексей 4 1
Монин Сергей 9 1
Борисов Егор 9 1
Козлов Владимир 4 1
Судариков Николай 1 1
Константинов Роман 1 1
Балаценко Андрей 30 1
Логинов Александр 34 1
Бурметьев Данила 14 1
Сапунов Алексей 30 1
Бондаренко Михаил 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 82378 24
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 16
Россия - ДФО - Сахалинская область 608 15
Россия - ДФО - Хабаровский край 559 14
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 10
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 269 9
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 8
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 223 7
Россия - ДФО - Магаданская область 298 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика 384 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 806 6
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 163 6
Россия - ДФО - Забайкальский край 395 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 649 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 246 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 226 3
Россия - ДФО - Амурская область 450 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 302 3
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 51 3
Охотское море 41 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 66 3
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 121 2
Россия - ДФО - Чукотка - Билибино 11 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 224 1
Москва - Комсомольская площадь 12 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Кунашир 68 1
Тихий океан 440 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 22 1
Россия - ДФО - Чукотка - Певек 8 1
Украина - Полтава 14 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильск 10 1
Россия - ДФО - Чукотка - Угольные Копи 6 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1165 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10880 1
Европа 7259 1
Россия - ЦФО - Тульская область 927 1
Азия - Азиатский регион 3151 1
Япония 7895 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1683 1
Информационное общество - Государственная программа 301 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1230 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4099 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 239 1
Русский язык 1655 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 23 1
N+1 - Издание 114 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 28 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
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