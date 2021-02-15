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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Дальний Восток
Дальневосточный филиал
Публикаций - 73, упоминаний - 80
Ростелеком Дальний Восток упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 21 4
|Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 4
|СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
|Камчатскэнерго ПАО 14 1
|СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
|Хитрова Елена 12 11
|Здаров Андрей 17 9
|Киселев Николай 11 7
|Власов Сергей 76 4
|Сун Андрей 7 4
|Зима Иван 12 4
|Гладышев Андрей 3 3
|Мотлях Константин 6 2
|Волошин Константин 7 2
|Торгашин Евгений 6 2
|Дорофеев Сергей 7 2
|Портнов Сергей 3 2
|Галактионов Вячеслав 8 2
|Дяблов Роман 11 1
|Абакумов Евгений 109 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Балаценко Алексей 1 1
|Седин Александр 3 1
|Шамзон Светлана 31 1
|Копин Роман 6 1
|Ширманов Александр 15 1
|Печеный Владимир 5 1
|Дудкин Максим 12 1
|Шарков Анатолий 5 1
|Боленков Андрей 1 1
|Карташов Андрей 4 1
|Линник Иван 55 1
|Куц Вячеслав 3 1
|Гриненко Алексей 4 1
|Монин Сергей 9 1
|Борисов Егор 9 1
|Козлов Владимир 4 1
|Судариков Николай 1 1
|Константинов Роман 1 1
|Балаценко Андрей 30 1
|Логинов Александр 34 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Бондаренко Михаил 55 1
|N+1 - Издание 114 1
|СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 28 4
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru