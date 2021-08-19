Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 59473
ИКТ 5461
Организации 3690
Ведомства 1354
Ассоциации 422
Технологии 2192
Системы 12984
Персоны 21116
География 1083
Статьи 733
Пресса 601
ИАА 438
НИИ, ВУЗы и библиотеки 815
Мероприятия 655

Ростелеком Волга
Приволжский филиал



19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City 1
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 1
27.05.2020 «Ростелеком» объединил телефоны центров занятости Самарской области в облаке 1
10.10.2019 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по цифровизации промышленности 1
25.06.2019 «Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC 1
21.12.2018 «Ростелеком» и Росбанк продемонстрировали технологию сбора биометрических данных в Нижнем Новгороде 1
10.07.2018 «Ростелеком» подключил «Ак Барс Банк» к единой биометрической системе 1
25.01.2017 «Компьюлинк» построил 320 км ВОЛС в Самарской области в рамках проекта УЦН 1
05.04.2016 «Ростелеком» удвоил количество пользователей «Интерактивного ТВ» в бизнес-сегменте Самарской области 1
20.02.2016 В 2015 г. около 50 тыс. домохозяйств Самарской области вошли в зону охвата оптической сети связи «Ростелекома» 1
29.01.2016 «Ростелеком» в 2015 г. построил более 100 км оптических линий в Ульяновской области 1
27.11.2015 Марат Долгоаршинных возглавил «Башинформсвязь» 1
09.10.2015 «Ростелеком» завершил первый этап программы устранения цифрового неравенства в Нижегородской области 1
17.09.2015 «Ростелеком» предоставил доступ в интернет двум крупным медучреждениям Кирова 1
07.09.2015 «Ростелеком» подключил к интернету торговые точки сети «Магнит» в Саратовской области 1
28.01.2015 «Ростелеком» подключил к услугам связи первых резидентов особой экономической зоны «Тольятти» 1
30.10.2014 Интерактивное ТВ и скоростной интернет «Ростелекома» стали доступны 25 тыс. семей Ульяновска и Димитровграда 1
13.08.2014 Contact подключила абонентов Tele2 к услуге денежных переводов на базе платформы «Mobi.Деньги» 1
24.04.2014 Облачными сервисами «Ростелекома» начали пользоваться госучреждения Нижегородской области 1
21.11.2013 «Ростелеком» впервые в ПФО внедрит систему «Сетевой город. Образование» 1
02.10.2013 «Ростелеком» оказал услуги телефонии ГУ МЧС России по Оренбургской области 1
28.08.2013 «Ростелеком» организовал каналы связи для «Сбербанка России» в Нижегородской области 1
21.08.2013 Ульяновское УФАС признало законными действия «Ростелекома» при проведении аукциона на оказание услуг связи для УФПС 2
11.06.2013 «Ростелеком» предоставит услуги связи Приволжскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1
16.05.2013 Александр Бычков назначен директором Саратовского филиала «Ростелекома» 3
02.04.2013 Игорь Рыженков назначен директором Самарского филиала «Ростелекома» 1
12.02.2013 «Ростелеком» расширил сеть передачи данных медучреждений Самарской области 1
10.12.2012 «Ростелеком» организует цифровые каналы связи для ГУФСИН по Нижегородской области 2
18.10.2012 «Ростелеком» обеспечил услугами связи «Оренбургэнергосбыт» 1
17.10.2012 «Ростелеком» организовал сеть передачи данных для учреждений социальной инфраструктуры Самарской области 1
09.10.2012 «Ростелеком» создал виртуальную частную сеть для Минздрава Ульяновской области 1
22.09.2012 В Москве расстреляли экс-безопасника «Ростелекома» 2
18.09.2012 «Ростелеком» выдал более 7 тыс. кодов доступа к порталу госуслуг жителям Самарской области 1
14.09.2012 «Ростелеком» обеспечит услугами связи «Оренбургэнерго» 1
12.09.2012 «Ростелеком» создал тестовую зону в Поволжском госуниверситете телекоммуникаций и информатики 1
06.09.2012 «Ростелеком» модернизировал сеть абонентского доступа в Сызрани 1
28.08.2012 «Ростелеком» удвоил емкость сети FTTB в Чапаевске 1
17.08.2012 Директором Нижегородского филиала «Ростелекома» назначен Михаил Иванов 1
09.08.2012 Денис Ефременко назначен техническим директором «Ростелеком-Волга» 2
07.08.2012 «Ростелеком» создает в Нижегородской области единую информационную систему в сфере здравоохранения 1

Публикаций - 57, упоминаний - 76

Ростелеком Волга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 54
Ростелеком ВолгаТелеком 509 7
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный филиал 43 3
NVision Group - Энвижн Груп 627 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7508 2
Башинформсвязь - Bashtel 93 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 1
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 148 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 139 1
Ниеншанц 77 1
Transas - Транзас ГК 132 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 356 1
Ростелеком Урал - Уральский филиал 162 1
GWMC - Globalive Wireless Management - Wind Canada 9 1
ТТК НН - Нижний Новгород 9 1
ТТК Южурал 9 1
Арктел 75 1
СаратовЭлектросвязь 8 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 51 1
5023 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 298 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2231 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 1
SAP SE 4376 1
Microsoft Corporation 21003 1
Huawei 2993 1
HP Inc. 5103 1
АйТи 1066 1
Oracle Corporation 5809 1
Корус Консалтинг ГК 946 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 633 1
SAP CIS - САП СНГ 810 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 1
Компьюлинк ГК - Compulink 319 1
HP - Hewlett-Packard 3424 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4838 4
Ак Барс Банк 182 2
Почта России ПАО 1778 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 1
О2О Холдинг 44 1
Газпром ПАО 749 1
Магнит - Сеть магазинов 297 1
Татнефть 169 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 298 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
Audi 173 1
Нижнекамскнефтехим - НКНХ 18 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 32 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Сергиевские минеральные воды - санаторий 1 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2350 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7345 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
Правительство РФ 2650 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 305 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
Правительство Самарской области - Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области 1 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10096 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 2
Безопасный город 389 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 1
ФВФ - фотовидеофиксация 4 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 78 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 800 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 86 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 232 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
Родительский контроль 162 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 475 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 503 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 628 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 189 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4014 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 16 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 167 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1138 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 104 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Apple iPad 3540 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 511 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 886 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 269 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 1
Microsoft Dynamics CRM 519 1
Myspace - социальная сеть 607 1
OpenText Documentum 342 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 14 1
Проскура Дмитрий 26 8
Иванов Михаил 77 3
Кузнецов Михаил 12 2
Бычков Александр 39 2
Шперлинг Андрей 9 2
Долгоаршинных Марат 5 2
Пахоменко Алексей 1 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 63 1
Клименко Алексей 12 1
Новиков Василий 8 1
Пресняков Константин 1 1
Артемьев Алексей 3 1
Ермакова Татьяна 1 1
Добрынин Вячеслав 2 1
Рыбакин Владимир 23 1
Золочевский Иван 17 1
Рязанов Кирилл 6 1
Гуцева Елена 5 1
Галиев Дамир 4 1
Омельницкий Борис 9 1
Толочная Анастасия 2 1
Власов Алексей 9 1
Иванова Елена 77 1
Провоторов Александр 153 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
Нащекин Алексей 111 1
Дмитриев Кирилл 99 1
Поляков Сергей 62 1
Сучков Сергей 8 1
Носов Игорь 13 1
Ляпунов Игорь 63 1
Осеевский Михаил 250 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1930 16
Россия - ПФО - Самарская область 780 14
Россия - Российская федерация - РФ 82378 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 973 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2135 7
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 7
Россия - ПФО - Ульяновская область 461 6
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 378 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 5
Россия - ПФО - Саратовская область 506 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 343 4
Россия - ПФО - Пензенская область 433 3
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 358 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 394 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 502 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 648 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1989 2
Россия - УФО - Свердловская область 1023 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26666 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 324 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 340 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1066 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 246 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 485 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 174 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 67 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 34 1
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 129 1
Россия - ПФО - Казань 1890 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисепп 18 1
Украина - Харьковская область - Харьков 176 1
Россия - Саратовская область - Петровск 5 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1230 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
СИЗО - Следственный изолятор 71 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 146 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3657 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5054 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
News Corp 184 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 118 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 2
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 37 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 11 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера

Лучшие 14-дюймовые ноутбуки 2021 года: выбор ZOOM

HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный

Показать еще

Наука

Доказано: галактики без темной материи существуют

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022