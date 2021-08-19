Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Волга
Приволжский филиал
Публикаций - 57, упоминаний - 76
Ростелеком Волга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
|Проскура Дмитрий 26 8
|Иванов Михаил 77 3
|Кузнецов Михаил 12 2
|Бычков Александр 39 2
|Шперлинг Андрей 9 2
|Долгоаршинных Марат 5 2
|Пахоменко Алексей 1 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 63 1
|Клименко Алексей 12 1
|Новиков Василий 8 1
|Пресняков Константин 1 1
|Артемьев Алексей 3 1
|Ермакова Татьяна 1 1
|Добрынин Вячеслав 2 1
|Рыбакин Владимир 23 1
|Золочевский Иван 17 1
|Рязанов Кирилл 6 1
|Гуцева Елена 5 1
|Галиев Дамир 4 1
|Омельницкий Борис 9 1
|Толочная Анастасия 2 1
|Власов Алексей 9 1
|Иванова Елена 77 1
|Провоторов Александр 153 1
|Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Поляков Сергей 62 1
|Сучков Сергей 8 1
|Носов Игорь 13 1
|Ляпунов Игорь 63 1
|Осеевский Михаил 250 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
|News Corp 184 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru