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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком БФТ
Бюджетные и Финансовые Технологии
Публикаций - 211, упоминаний - 536
Ростелеком БФТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мацоцкий Сергей 168 17
|Ломоносов Александр 12 10
|Зейтениди Наталья 10 10
|Карачинский Анатолий 87 9
|Путин Владимир 2442 7
|Моносов Александр 8 7
|Попов Алексей 329 6
|Ведехин Игорь 26 6
|Ткаченко Валерий 5 5
|Кутилов Евгений 20 4
|Булаев Владислав 6 4
|Медведев Дмитрий 1590 3
|Гусельников Андрей 14 3
|Баланова Светлана 29 3
|Симаков Олег 107 3
|Белоусов Сергей 229 2
|Клягин Максим 27 2
|Ананьин Алексей 74 2
|Гвоздева Наталья 13 2
|Сунгуров Андрей 15 2
|Чеглаков Андрей 45 2
|Голикова Татьяна 49 2
|Рустамов Рустам 181 2
|Чернышенко Дмитрий 264 2
|Волож Аркадий 206 2
|Дубинин Вадим 22 2
|Делицын Леонид 108 2
|Семенова Ирина 43 2
|Черноусов Алексей 5 2
|Никифоров Николай 1131 2
|Нуралиев Борис 242 1
|Касперская Наталья 237 1
|Соколов Алексей 129 1
|Носков Константин 205 1
|Массух Илья 197 1
|Матвиенко Валентина 104 1
|Спиридонов Дмитрий 24 1
|Володин Вячеслав 67 1
|Сыкулев Андрей 67 1
|Медведева Екатерина 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 5
|Gartner 3189 2
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|IDC - International Data Corporation 4524 1
|Медиалогия 44 1
|МГЛУ - Московский государственный лингвистический университет 8 1
|НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 9 1
|БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru