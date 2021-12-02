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Ростелеком БФТ
Бюджетные и Финансовые Технологии

Ростелеком БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии


02.12.2021 БФТ и BSS создали голосового робота для консультирования по вопросам трудоустройства
25.10.2021 «Ростелеком» купил крупную российскую ИТ-компанию
22.10.2021 БФТ представила программный комплекс для управления имуществом SAUMI 4.11
21.10.2021 БФТ внедрила в Нижегородской области BI-инструмент для анализа закупок
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована
14.10.2021 БФТ и «Аванпост» заключили партнерское соглашение
26.07.2021 При участии БФТ проведен апгрейд единой цифровой платформы «Работа в России»
19.07.2021 На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов
07.06.2021 БФТ запустила некоммерческий проект – Клуб «Эксперт БФТ»
29.04.2021 БФТ перевела кадровый документооборот в «цифру» с HRlink
15.04.2021 БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям
06.04.2021 БФТ автоматизировала в Екатеринбурге закупочную деятельность
15.03.2021 БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области
02.03.2021 БФТ обновила функциональность системы для автоматизации закупок «АЦК-Госзаказ»
19.02.2021 БФТ внедрила личный кабинет балансодержателя в системе управления госимуществом Ульяновской области
10.02.2021 БФТ представила новое решение для контроля за ходом строительства и реконструкции ОКВ
10.02.2021 БФТ реализовала проект по миграции на СУБД PostgreSQL в комитете финансов Волгоградской области
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства
21.12.2020 БФТ и БСС разработали диалогового нейробота для медучреждений и экстренных служб
10.12.2020 БФТ и БСС представили решение для создания регионального колл-центра
24.09.2020 Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области, БФТ и РЕД СОФТ подписали соглашение о сотрудничестве
21.08.2020 Компания БФТ разработала новое решение для многомерной аналитики данных
10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией
31.07.2020 БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге
21.07.2020 БФТ представила систему для цифровой упаковки документов «БФТ.е-Архив»
07.07.2020 БФТ выпустили решение для организации информационного взаимодействия между системами
11.06.2020 БФТ представили собственную реализацию региональной системы управления данными
11.06.2020 БФТ и БСС представили диалогового робота для госсектора
27.11.2019 Подтверждена совместимость системы «АЦК-финансы» с ОС «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных»
09.02.2018 Вузы Белгородской области повышают эффективность финансового управления
22.01.2018 «Дочка» IBS наказала подмосковное Минсоцразвития на 60 млн. На подходе еще 90 млн
03.04.2017 МФЦ Воронежской области оказывает услуги открытия расчетного счета в банке
23.12.2016 БФТ и «Диджитал Дизайн» предложат совместные решения на базе системы «Приоритет» и платформы Docsvision
23.12.2016 БФТ — в числе крупнейших ИТ-консультантов России по версии CNews Analytics
14.12.2016 БФТ представила новые решения для МФЦ государственных и муниципальных услуг
06.12.2016 «МФЦ-Капелла» соответствует новой версии рекомендаций Минэкономразвития России к функционированию ИС МФЦ
26.10.2016 БФТ вошла в топ-20 поставщиков ИТ-решений для госсектора России
09.09.2016 Ряд решений БФТ вошли в Реестр российского ПО
12.05.2016 Система «АЦК-Финансы» и СУБД Tibero проходят испытания на совместимость
05.04.2016 БФТ выпустила мобильную версию СЭД DoxLogic

Публикаций - 211, упоминаний - 536

Ростелеком БФТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - ИБС ИТ Услуги 1329 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7813 16
BSS - Банк Софт Системс - БСС 410 8
SAP SE 4377 7
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 27 7
Ред Софт - Red Soft 268 6
Oracle Corporation 5809 6
5030 6
ВымпелКом - Билайн - IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 214 6
Arenadata - Аренадата Софтвер 44 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 5
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 424 4
Microsoft Corporation 21009 4
Yandex - Яндекс 4577 4
IBS Platformix - ИБС Платформикс 94 4
Код Безопасности 389 4
Барс груп 417 4
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 301 3
Softline - Софтлайн 1765 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 3
Luxoft - Люксофт 262 3
Ростелеком БФТ Медицина 3 3
ГС-инвест - GS Invest 13 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 633 3
IBM 8683 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 3
Крок 1559 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 3
InfoWatch - Инфовотч 823 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8532 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 485 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 558 2
Скала-Р - ранее InterLab IBS 20 2
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 2
VK - Mail.ru Group 2812 2
Selectel - Селектел 145 2
Telegram Group 744 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 232 2
ОТР 169 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 10
УЭК - Универсальная электронная карта 523 6
Почта России ПАО 1779 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 4
ГПБ - Газпромбанк 799 4
HeadHunter Group - HH Group 385 3
Газпром ПАО 751 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 3
Связной ГК 1084 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 1
Спортмастер 132 1
BP - British Petroleum 106 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 1
Runa Capital 153 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 1
Ригла - аптечная сеть 48 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Локо-Банк 31 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 1
Croyton 5 1
Telconet Capital 24 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Альфа-Групп 582 1
Газпром нефть 399 1
Балтика - Пивоваренная компания 138 1
X5 Group 650 1
Роснефть НК 419 1
LinkedIn 548 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 1
Интер РАО ПАО 265 1
Транснефть 207 1
О2О Холдинг 44 1
РусГидро ПАО 158 1
Ситимобил - Служба такси 122 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 1
О2О Delivery club 161 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 15
Федеральное казначейство России 867 15
Правительство РФ 2657 10
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 21 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2026 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 5
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 65 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 927 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2760 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 3
Президент Российской Федерации 1729 3
Окружная администрация Якутска 7 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 2
Правительство Пермского края - Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 2 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 2
Правительство КБР - Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 2 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Счётная палата РФ 556 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
Правительство Красноярского края - Министерство финансов Красноярского края 3 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1171 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 468 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1246 2
МФЦ Мои документы Владимирской области 2 1
Правительство Красноярского края - Агентство государственного заказа Красноярского края 1 1
Правительство Нижегородской области - Министерство финансов Нижегородской области 3 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Правительство Московской области - Министерство социального развития Московской области - Минсоцразвития 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
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Microsoft Office 3012 4
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Google Android 11666 3
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 624 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 948 9
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 35 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5061 6
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Цифровой регион - Федеральный проект 42 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 29 4
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Федеральное законодательство 355 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 160 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 130 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1474 2
НКО - Некоммерческая организация 96 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 63 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1090 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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