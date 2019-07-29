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Ростатом
Калининская АЭС
атомная электростанция



29.07.2019 «Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию
12.09.2016 Cognitive Technologies автоматизировала документооборот в системе управления Калининской АЭС
23.07.2010 На Калининской АЭС возник пожар, остановлен энергоблок
19.10.2009 На Калининской АЭС остановлен энергоблок
14.09.2009 Калининская АЭС: после автоматической остановки энергоблок включен в сеть
01.09.2009 Калининская АЭС: остановлен энергоблок
30.04.2009 На Калининской АЭС снижена мощность энергоблока
15.04.2009 В.Путин проведет на Калининской АЭС совещание о развитии атомной энергетики в РФ
06.04.2009 Калининская АЭС: остановленный автоматикой энергоблок снова включен в сеть
03.04.2009 На Калининской АЭС автоматической защитой остановлен энергоблок
25.01.2008 Энергоблоки Смоленской и Калининской АЭС работают в штатном режиме
24.01.2008 На Калининской АЭС остановлен энергоблок для ремонта трубопровода
14.09.2007 DocsVision внедрили на Калининской АЭС
11.09.2007 Калининская АЭС будет расширена
23.08.2007 Остановлен энергоблок Калининской АЭС
20.06.2007 «Ракурс» поставил СТК для Калининской АЭС
22.08.2006 Иранские атомщики пройдут стажировку на Калининской АЭС?
22.08.2006 Иранские атомщики пройдут стажировку на Калининской АЭС?
07.02.2006 На Калининской АЭС сработала аварийная защита
07.02.2006 На Калининской АЭС сработала аварийная защита

Публикаций - 81, упоминаний - 119

Ростатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7776 20
МаксимаТелеком 109 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8525 7
Ростех - Ростехнологии 2305 6
NVision Group - Энвижн Груп 625 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 77 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7507 4
РТ-Инвест 37 3
HTC Corporation 1376 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 3
IXcellerate - Икселерейт 69 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 3
НТС - Национальные телематические системы 20 3
Selectel - Селектел 143 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 242 3
DataPro - ДатаПро 59 3
Базальт СПО 218 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6205 3
Прогресс софт 8 3
Ланит ГК 1507 2
Крок 1552 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 2
SafeData - Центр Хранения Данных 53 2
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 89 2
Linxdatacenter - Связь ВСД 98 2
ИКС холдинг - Цитадель ГК 35 2
Авантаж 56 2
SAP SE 4375 2
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 32 2
3data - 3дата 32 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1475 2
Национальные Технологии 26 2
Red Hat 1123 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 176 2
Siemens AG - Сименс Россия 2222 2
SUSE 310 2
Honeywell 229 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2228 2
Stack Group - Стек Групп 121 2
Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 12 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 299 37
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 46 11
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 38 7
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 21 7
Физприбор - Московский завод 8 6
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 10 6
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 6
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 4
Царицын капитал 22 3
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 3
Китай - Тяньваньская АЭС - атомная электростанция 24 3
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 2
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 80 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 114 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 246 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 1
Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 7 1
МКБ - Московский кредитный банк 284 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 270 1
Татэнерго 37 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 1
РАО ЕЭС России ПАО 186 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1244 27
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7340 4
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 304 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1969 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2348 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2317 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 143 2
Районный суд Москвы 147 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 465 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 116 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 1
Правительство Москвы 815 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 52 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 1
Роснано 619 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12303 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10095 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 4
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 284 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 101 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12125 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 126 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1458 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 665 1
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 527 1
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ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 75 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 1
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Ростатом - Росэнергоатом ЦОД Калининский 28 11
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 134 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2057 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
Seldon.Basis 7 3
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 23 3
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 4 3
Apple iOS 6219 3
Google Android 11656 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 307 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 2
Национальные Технологии - СХД Купол 36 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 74 2
Linux - Debian GNU 316 2
Microsoft Windows 10 10109 2
Linux OS 7190 2
Элвис-Неотек VIP-1 - микропроцессор 4 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 63 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 190 1
Samba 108 1
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 1
Linxdatacenter ЦОД 16 1
Росатом ЦОД 2 1
SafeData ЦОД 3 1
Siemens Simatic 10 1
Siemens Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 17 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 1
AdAstra SCADA Trace Mode 4 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 12 1
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Infotecs - ViPNet VPN-решение 165 1
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