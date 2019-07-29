Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростатом
Калининская АЭС
атомная электростанция
Публикаций - 81, упоминаний - 119
Ростатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
|ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
|SoGo - Open Source Groupware 8 1
|Вольпе Борис 82 5
|Подольный Вадим 6 4
|Нащекин Алексей 111 4
|Самойлов Юрий 66 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Хала Илья 21 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Шилов Сергей 63 3
|Ротенберг Аркадий 45 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Путин Владимир 2439 3
|Никифоров Николай 1131 3
|Мотовилов Олег 60 3
|Мигалин Сергей 7 2
|Серчугов Евгений 2 2
|Луковников Михаил 19 2
|Дорофеев Игорь 7 2
|Аксенов Андрей 13 2
|Зеленин Дмитрий 10 2
|Кириенко Сергей 128 2
|Солдатов Алексей 82 2
|Усманов Алишер 254 2
|Новодворский Алексей 102 2
|Солнцева Екатерина 33 2
|Черепенников Антон 54 2
|Яровая Ирина 64 2
|Абакумов Евгений 109 2
|Гревцов Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1584 1
|Колмычек Павел 17 1
|Рогов Илья 5 1
|Мирин Станислав 6 1
|Цессарский Алексей 4 1
|Чернышенко Дмитрий 260 1
|Алехин Заурбек 8 1
|Чирков Тарас 5 1
|Царева Юнона 4 1
|Халимов Ренат 5 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 552 1
|РИА Новости 717 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 790 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2654 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
|CNews IaaS рейтинг 12 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
|Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 11 2
|ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 103 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru