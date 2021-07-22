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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Росстандарт
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22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей
28.12.2020 Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс»
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов
24.08.2020 Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей
28.02.2020 Росстандарт утвердил два нацстандарта в области центров обработки данных
07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту
20.05.2019 Навигационное оборудование «Росэлектроники» вошло в реестр Росстандарта
05.02.2019 В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей
21.08.2017 «Диджитал Дизайн» усовершенствует СЭД «Росстандарта»
15.08.2017 В России началась стандартизация блокчейн
22.06.2016 «Диджитал Дизайн» завершил модернизацию СЭД Росстандарта
30.10.2014 В Минкомсвязи поддержали концепцию информатизации Росстандарта до 2018 г.
15.10.2014 Новый глава Росстандарта затеял комплексную информатизацию за 1,4 млрд рублей
31.10.2012 «Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт создадут центр стандартизации в инновационной сфере
19.07.2012 Опубликованы российские национальные стандарты в области проектного управления
03.07.2012 Оборудование компании «Автодория» для измерения средней скорости движения автомобиля сертифицировано в Росстандарте
30.06.2011 «Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о сотрудничестве

Публикаций - 201, упоминаний - 358

Росстандарт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 26
Microsoft Corporation 21014 11
Ростех - Ростехнологии 2350 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 9
Yandex - Яндекс 4582 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 7
PM Expert 112 7
Армада - РБК софт 667 7
Проектная практика 26 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 6
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 9 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 487 4
Docsvision - ДоксВижн 946 4
Samsung Electronics 8953 4
Apple Inc - Эппл Рус 10124 3
Meta - Facebook 4129 3
АйТи 1066 3
Google LLC 9440 3
Infotecs - ИнфоТеКС 300 3
IBM 8684 3
Новые облачные технологии (НОТ) 228 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 617 3
Huawei 2996 3
5034 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 3
Восход ФГБУ НИИ 451 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 43 3
Ангстрем-Т 97 3
VK - Mail.ru Group 2814 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 722 3
Dr.Web - Доктор Веб 1171 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2238 2
Telegram Group 744 2
ГЛОНАСС АО 85 2
Крипто-ПРО 270 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 2
NetApp - Network Appliance 600 2
РВК - Российская венчурная компания 505 31
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 10
Газпром нефть 400 9
РЖД - Российские железные дороги 1331 7
УЭК - Универсальная электронная карта 523 5
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 3
Jaguar Land Rover 76 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 2
МТС банк 268 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 13 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 271 2
НСПК - Национальная система платежных карт 273 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 2
Почта России ПАО 1798 2
ГПБ - Газпромбанк 801 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 2
CyberPlat - КиберПлат 336 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 21 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 61 1
Президент-Отель ФГУП 63 1
Царицын капитал 22 1
Сургутнефтегаз - СНГ 161 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 1
Expedia Group 131 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 39 1
Мосэнергосбыт АО 81 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Гипросвязь ПАО 70 1
Take Wing 1 1
Uber 276 1
UMG - Universal Music Group 248 1
Knight Capital 1 1
Stellantis PSA Opel 29 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 85 1
Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 39
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 22
Правительство РФ 2659 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 17
Президент Российской Федерации 1731 17
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 17
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1983 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор 2004 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 9
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 8
Федеральное казначейство России 867 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1114 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 7
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 6
Правительство Москвы 819 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 6
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1517 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 5
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 149 15
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 17 8
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 6
Руссофт - Russoft 345 6
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 30 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 193 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 13 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1213 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1427 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 14
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 108 11
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 21 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 9
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 170 8
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 94 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 632 6
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 56 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1253 5
Big Data - Большие данные 1249 5
ODF - ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 173 4
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 52 4
ГОСТ Р 58812 - ГОСТ Р 58811 - Центры обработки данных 4 4
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 268 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2460 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 169 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1144 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 2
OpenUNB - Open Ultra-Narrowband - Российский IoT-стандарт 3 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 232 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 462 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 2
ISO/IEC DIS 20924 Information technology - стандарт в области интернета вещей 2 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 2
Умное ЖКХ 13 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1395 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 690 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 160 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 653 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 28 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 6
Linux OS 7207 5
Новые облачные технологии - МойОфис 326 5
Google Android 11673 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 4
Microsoft Office 3012 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 3
Apple iOS 6248 3
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 30 3
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 2
BMW X - серия кроссоверов 3 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 96 2
Ford Focus - Компакт-кар 23 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 63 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 233 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 41 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 286 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 156 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 349 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 199 2
Apache OpenOffice 440 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 676 2
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 6 2
Apple iPad 3542 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 122 2
Microsoft Windows 10 10129 2
Apple - App Store 2355 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 6 2
Audi A - Автомобиль представительского класса 14 2
АЗЛК - Москвич - советский и российский легковой автомобиль 2 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 46 2
Яндекс.Навигатор 113 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 35 1
WhatsApp Messenger 694 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 104 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 1
Уткин Никита 26 21
Шалаев Антон 14 14
Медведев Дмитрий 1590 9
Повалко Александр 36 7
Шульгинов Роман 13 5
Кутузов Александр 39 5
Никифоров Николай 1131 4
Комиссаров Дмитрий 163 4
Путин Владимир 2443 3
Алехин Заурбек 8 3
Павлов Иван 22 3
Колесников Андрей 81 3
Полковников Алексей 6 3
Гарбук Сергей 16 3
Солдатов Алексей 82 2
Албычев Александр 78 2
Гавренков Сергей 10 2
Ротенберг Аркадий 45 2
Потемкин Борис 2 2
Морозов Сергей 54 2
Валяева Елизавета 72 2
Клименко Федор 18 2
Семенов Алексей 70 2
Скляр Алексей 51 2
Андреев Владимир 83 2
Глазьев Сергей 13 2
Тарасенко Оксана 11 2
Торбахов Александр 54 2
Кисляков Евгений 88 2
Вексельберг Виктор 143 2
Петухов Михаил 5 2
Мишустин Михаил 333 2
Бочаров Олег 27 2
Щеголев Игорь 684 2
Баласанян Владимир 41 2
Дорофеев Игорь 7 2
Касперская Наталья 237 2
Басистый Дмитрий 4 2
Тарасенко Андрей 8 2
Абрамов Алексей 27 2
Россия - Российская федерация - РФ 82514 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 7
Германия - Федеративная Республика 7790 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9568 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 805 6
Россия - ПФО - Пензенская область 433 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1074 4
Россия - СФО - Новосибирск 2925 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 506 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 542 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 504 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 975 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 4
Южная Корея - Республика 3255 4
Казахстан - Республика 4139 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 464 3
Россия - ПФО - Самарская область 780 3
Франция - Французская Республика 4928 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 462 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 771 3
Земля - планета Солнечной системы 6495 3
Канада 3059 3
Россия - ЮФО - Севастополь 458 3
Австралия - Австралийский Союз 2657 3
Беларусь - Белоруссия 3207 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 3
Германия - Берлин 570 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 366 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 22
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 153 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 6
Федеральное законодательство 355 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 3
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 35 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1227 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 23 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 2
Информационное общество - Государственная программа 305 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 2
Региональное законодательство 45 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 318 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1499 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 2
Цифровой регион - Федеральный проект 42 2
Коррупция 31 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 74 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence - Международные стандарты в области "искусственного интеллекта" 2 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 29 1
СРО - саморегулируемые организации 47 1
Коммерсантъ - Издательский дом 791 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 2
Ведомости 275 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
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CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 30 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1056 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 9
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 274 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 5
РАМН ФИЦ - Института питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 6 3
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 3
РАН - Российская академия наук 954 3
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 2
МГУ Национальный центр цифровой экономики 3 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 1
ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 2 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 87 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 125 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 286 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Создано именных указателей - 60991.
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