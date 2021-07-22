Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росстандарт
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Ростехрегулирования
Публикаций - 201, упоминаний - 358
Росстандарт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Уткин Никита 26 21
|Шалаев Антон 14 14
|Медведев Дмитрий 1590 9
|Повалко Александр 36 7
|Шульгинов Роман 13 5
|Кутузов Александр 39 5
|Никифоров Николай 1131 4
|Комиссаров Дмитрий 163 4
|Путин Владимир 2443 3
|Алехин Заурбек 8 3
|Павлов Иван 22 3
|Колесников Андрей 81 3
|Полковников Алексей 6 3
|Гарбук Сергей 16 3
|Солдатов Алексей 82 2
|Албычев Александр 78 2
|Гавренков Сергей 10 2
|Ротенберг Аркадий 45 2
|Потемкин Борис 2 2
|Морозов Сергей 54 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Клименко Федор 18 2
|Семенов Алексей 70 2
|Скляр Алексей 51 2
|Андреев Владимир 83 2
|Глазьев Сергей 13 2
|Тарасенко Оксана 11 2
|Торбахов Александр 54 2
|Кисляков Евгений 88 2
|Вексельберг Виктор 143 2
|Петухов Михаил 5 2
|Мишустин Михаил 333 2
|Бочаров Олег 27 2
|Щеголев Игорь 684 2
|Баласанян Владимир 41 2
|Дорофеев Игорь 7 2
|Касперская Наталья 237 2
|Басистый Дмитрий 4 2
|Тарасенко Андрей 8 2
|Абрамов Алексей 27 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru