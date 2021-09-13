Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
- СЗФО
Вологодская область
Вологда
Публикаций - 198, упоминаний - 265
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Евгений 94 6
|Кувшинников Олег 12 5
|Дмитриев Кирилл 93 4
|Леонов Алексей 15 3
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Сморгонский Анатолий 37 2
|Морозов Василий 6 2
|Фирулев Алексей 2 2
|Орловский Виктор 229 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Агапов Андрей 2 1
|Кореш Виктор 73 1
|Платонова Оксана 4 1
|Голицына Людмила 2 1
|Демина Марина 1 1
|Федорова Олеся 60 1
|Пушкин Александр 11 1
|Аршевская Алла 10 1
|Фофанова Анна 6 1
|Гельфанд Екатерина 3 1
|Бухман Игорь 1 1
|Постолатий Виталий 20 1
|Добронравов Олег 3 1
|Патока Андрей 96 1
|Бухман Дмитрий 9 1
|Блинов Дмитрий 29 1
|Золотов Константин 1 1
|Мерзляков Антон 3 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Исаев Максим 19 1
|Дробышевский Михаил 50 1
|Мякишева Марина 84 1
|Стак Александр 4 1
|Дудин Александр 5 1
|Казаев Алексей 10 1
|Несговоров Алексей 1 1
|Романов Алексей 33 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Зайцев Владимир 37 1
|Звонаренко Андрей 1 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
|Bloomberg 789 1
|Newzoo - Игровая аналитика 14 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 81 1
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|CNews Analytics 2006 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|Медиалогия 37 1
|Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786503, в очереди разбора - 690179.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786503, в очереди разбора - 690179.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru