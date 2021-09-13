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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - - СЗФО - Вологодская область - Вологда


13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 2
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
19.05.2021 «Инфосистемы Джет» модернизировала Центр управления сетями Вологодской областной энергетической компании 1
07.04.2021 Система МТС будет мониторить показатели артериального давления пациентов вологодских поликлиник 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 1
24.09.2020 Simetra поставила технологические решения для транспортного макромоделирования компании «ЛабГрад» 1
22.09.2020 «ТрансТелеКом» подключила к интернету отели сети Smart Hotel 1
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
24.08.2020 Абоненты Tele2 в Санкт-Петербурге стали больше и чаще слушать музыку 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 3
04.12.2019 «Связной» запустил сервис по ремонту устройств от 30 минут в собственных магазинах 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 2
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
20.09.2019 На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена 2
20.09.2019 Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде 3
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 2
29.03.2019 В Вологодской области завершена централизация учета в госсекторе 1
22.03.2019 НПО «Криста» проводит семинар-совещание по автоматизации бухгалтерского учета 2
01.03.2019 «Швабе» займется выпуском оборудования для фитнес-индустрии 1
30.11.2018 «Швабе» выпустил новый пинпад Yarus L7150 1
12.10.2018 «Промсвязьбанк» запускает пилотный сервис регистрации бизнеса и открытия счета онлайн 1
23.05.2018 Председатель ИТ-комитета Вологодской области: почему цифровая экономика начнется с регионов 4
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
24.01.2018 R-Style Softlab открыла филиал в Новосибирске 2
27.12.2017 «Мегафон» установил в 2017 году более 1000 новых базовых станций 1
31.05.2017 Tele2 запустил сети LTE в Удмуртской республике и Вологодской области 1
26.05.2017 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону 1
24.03.2017 «Ростелеком» организует сеть платных парковок в Чебоксарах 1
06.02.2017 Студенты ВоГУ будут изучать С++ по программе R-Style Softlab 1

Публикаций - 198, упоминаний - 265

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 15
МегаФон ПетерСтар 154 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 10
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 447 8
Скай Линк - Skylink 548 7
Синтерра - Synterra 602 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 5
3934 5
Yota - Скартел 623 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
ЛайфТелеком - Телфин 97 4
Microsoft Corporation 11628 4
МТС Северо-Запад 45 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Офис-док - Office Doc 55 3
Комстар Регионы 89 3
Ростех - Концерн Автоматика 398 3
Facebook 3796 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 3
INPAS - ИНПАС 108 3
Ericsson 899 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Dell EMC 2502 2
Twitter 2205 2
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 2
Yandex - Яндекс 4129 2
Huawei 2750 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 68 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Криста НПО 59 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 2
RRC 68 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 6
Связной ГК 897 4
ВТБ24 587 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 3
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Шоколадница - сеть кофеен 34 2
ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 9 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 57 2
Евросеть 939 2
Роснефть НК 372 2
Почта России ПАО 1586 2
Яндекс.Такси 271 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Springer Nature Limited 4 1
Петрокоммерц 29 1
Citibank - Ситибанк 174 1
Alpari - Альпари 50 1
AliExpress 275 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Связной сервис 2 1
Visa International 1358 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 14 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 46 1
PSA Opel 17 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 81 1
ПриватБанк 177 1
Глобэкс банк 28 1
PSA Peugeot Citroën 34 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Байкал Сервис 4 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
Президент Российской Федерации 1447 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Правительство Вологодской области 18 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
Правительство РФ 2226 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
Правительство Ярославской области - Департамент финансов Ярославской области 1 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 91 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 61 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Центр бухгалтерского учета - Государственное учреждение Ярославской области 2 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 53 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
Правительство Вологодской области - Департамент финансов Вологодской области 3 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 26 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 60 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
Безопасный город 348 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 2
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 167 2
L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 16 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 1
Google Android 10752 12
Apple iOS 5744 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
ЭОС Дело СЭД 649 5
C++ - Язык программирования 289 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 3
Apple - App Store 2199 3
Yota SIM-карты 15 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 3
ЭОС Дело-web 134 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 2
МегаФон Банк 6 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
R-Style Softlab - RS-Bank 229 2
МТС ЦОД 12 1
OnyX 33 1
Gameloft Tetris 12 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 15 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
Азбука интернета 21 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 167 1
Автоматика Бином-КА 7 1
Mantis Logistics Vision Suite WMS 21 1
МТС 120/80 6 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Fort Telecom - TFortis 6 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Васильев Евгений 94 6
Кувшинников Олег 12 5
Дмитриев Кирилл 93 4
Леонов Алексей 15 3
Багдасарян Дмитрий 22 2
Сморгонский Анатолий 37 2
Морозов Василий 6 2
Фирулев Алексей 2 2
Орловский Виктор 229 2
Кабанов Владимир 174 2
Агапов Андрей 2 1
Кореш Виктор 73 1
Платонова Оксана 4 1
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Пушкин Александр 11 1
Аршевская Алла 10 1
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Гельфанд Екатерина 3 1
Бухман Игорь 1 1
Постолатий Виталий 20 1
Добронравов Олег 3 1
Патока Андрей 96 1
Бухман Дмитрий 9 1
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Золотов Константин 1 1
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Дудин Александр 5 1
Казаев Алексей 10 1
Несговоров Алексей 1 1
Романов Алексей 33 1
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Звонаренко Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 98
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 84
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Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 127 51
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Россия - УФО - Екатеринбург 2129 34
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 28
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
Космодром Байконур 99 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 1
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ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 1
Образование в России 381 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
POI - points of interest 60 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 55 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 320 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
ЕСН - Единый социальный налог 70 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Великая Отечественная война 130 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 133 1
Дед Мороз 61 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
Bloomberg 789 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 1
IDC - International Data Corporation 2797 2
CNews Analytics 2006 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
Медиалогия 37 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 1
МЭИ - Московский энергетический институт 39 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 36 1
Сириус - Образовательный центр 86 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews AWARDS 296 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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