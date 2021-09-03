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Магадан

Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан


03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 4
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 2
13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux 1
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
13.07.2020 Правообладатели хотели засудить «пирата», но в итоге остались должны ему деньги 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 2
04.10.2019 «Барс груп» открыла представительство во Владивостоке 1
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» 2
20.08.2019 У российского депутата отобрали мандат из-за пиратских Windows и «1С» 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
03.08.2018 В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы 3
01.08.2018 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония 1
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
22.03.2018 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные «Востоктелекома» 2
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1
04.08.2017 Госпрограмма «Информационное общество» выполняется хуже среднего 2
16.06.2017 «Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России 1
18.05.2017 «Альфа-Банк» и «Госкорпорация по ОрВД» развивают сервисы по онлайн-оплате аэронавигационных услуг 1
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии 5
27.03.2017 Зачем «Почта России» купила самолеты? Разбирается Генпрокуратура 2
17.02.2017 MCN Telecom запустил дальнюю связь на Дальнем Востоке 1
09.02.2017 Россиянин получил срок и миллионный штраф за «пиратство» 3
26.01.2017 «Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области 1
10.01.2017 «Ростелеком» выбрал Huawei для строительства подводной сети связи «Сахалин — Курильские острова» 1
22.12.2016 «Почта России» запустила отправку по услуге «Посылка онлайн» для интернет-магазинов еще в 4 городах России 1
21.12.2016 МТС охватил сетью 4G все районы Магадана 2
30.11.2016 «Ростелеком» обеспечил Сахалин резервной оптической связью с материком 1
22.09.2016 МТС перешел на ВОЛС в Магаданской области 3
15.09.2016 «Мегафон» перевел магистральный канал связи в Магадане со спутника на оптоволокно 6
05.09.2016 На Камчатку впервые провели нормальный интернет 4
05.09.2016 Минкомсвязи РФ подключило к интернету 2980 населенных пунктов в рамках реформы универсальных услуг связи 1
11.08.2016 «Ростелеком» завершил строительные работы подводного ВОЛС на участке «Сахалин – Камчатка» 1
20.06.2016 Huawei и «Ростелеком» начали строительство подводной сети Камчатка-Сахалин 3

Публикаций - 134, упоминаний - 219

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 19
Huawei 2750 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 9
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 5
Samsung Electronics 5878 4
Microsoft Corporation 11628 4
3934 3
Yandex - Яндекс 4129 3
IBM 3677 3
Huawei Marine Networks 11 3
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 3
Синтерра - Synterra 602 3
Xiaomi 904 2
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
VK - Mail.ru Group 2508 2
Oracle Corporation 3466 2
NVision Group - Энвижн Груп 552 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 2
Ростелеком Дальсвязь 228 2
Микрон - Micron 367 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 1
Ланит ГК 1185 1
SAP SE 3272 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 1
Cisco Systems 2158 1
Twitter 2205 1
Lenovo Group 1667 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1251 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Nokia Corporation 2546 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Почта России ПАО 1586 11
Почта Банк 289 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 2
Газпром ПАО 538 2
Альфа-Банк 1135 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Камчатскэнерго ПАО 13 1
РТС - Фондовая биржа 175 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Флибуста 27 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 1
ВТБ Страхование 52 1
Пепеляев Групп 25 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Nestle - Нестле 66 1
Иркутскэнерго ПАО 31 1
Criminal Productions - кинокомпания 2 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 21 1
РОСНО СК 71 1
Caterpillar 34 1
Иридиум ТЦ 1 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Интер РАО ПАО 167 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 68 1
СКБ-банк 86 1
Абсолют Банк 94 1
Алроса АК 81 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 1
X5 Group 601 1
Роснефть НК 372 1
РусГидро ПАО 129 1
Яндекс.Такси 271 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 1
Аэрофлот 496 1
Норникель - Норильский никель 180 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 24
Правительство РФ 2226 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 6
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 4
Президент Российской Федерации 1447 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 2
Правительство Москвы 660 2
World Bank Group - Всемирный банк 137 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
МВД РФ Управление К 38 2
Счётная палата РФ 464 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Президент США 106 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Администрация Липецкой области 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 14
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 13
3G - Стандарт мобильной связи 3835 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 6
Безопасный город 348 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 2
УУС - Универсальные услуги связи 29 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 36 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 173 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных 10 1
LTE-смартфон 138 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 246 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 368 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
Omnicomm Online 55 2
Google Android 10752 2
Apple iOS 5744 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Яндекс.Почта 85 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 9 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Tele2 Praktik 6 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
IBM Cognos BI 156 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Архивный фонд РФ 11 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
МТС Коннект 32 1
Asterisk 58 1
1С:Консолидация 8 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Ростелеком Цифровой наслег 2 1
БФТ Saumi 5 1
Tele2 SIM-карты 10 1
МТС 3G-сеть 86 1
Аэрофлот Бонус 21 1
Freedom Phone - смартфон «без цензуры» 1 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2199 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Windows 10 6810 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Linux OS 4386 1
Microsoft Azure 1171 1
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Путин Владимир 1840 4
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Балаценко Андрей 29 3
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Wu Aiden - У Эйден 22 2
Борисов Егор 8 2
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Емельянов Станислав 62 2
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Левин Леонид 83 2
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Пестов Алексей 1 1
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Павлов Александр 20 1
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Павлов Олег 10 1
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Кожемяко Олег 2 1
Белейчев Александр 8 1
Мироненко Дмитрий 2 1
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Потанин Владимир 19 1
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Кравцов Сергей 40 1
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Груздев Сергей 27 1
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 394 52
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Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 44 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
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