Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
- ДФО
Магаданская область
Магадан
Публикаций - 134, упоминаний - 219
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 13
|Калугин Сергей 162 8
|Путин Владимир 1840 4
|Сапунов Алексей 30 4
|Власов Сергей 76 4
|Медведев Дмитрий 1437 4
|Балаценко Андрей 29 3
|Прозоровский Василий 40 2
|Акимов Максим 167 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Борисов Егор 8 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Емельянов Станислав 62 2
|Орловский Виктор 229 2
|Левин Леонид 83 2
|Глебов Олег 7 1
|Пестов Алексей 1 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Павлов Александр 20 1
|Воропаева Екатерина 19 1
|Бастрыкин Александр 11 1
|Павлов Олег 10 1
|Мельников Евгений 9 1
|Кожемяко Олег 2 1
|Белейчев Александр 8 1
|Мироненко Дмитрий 2 1
|Кураш Антон 32 1
|Потанин Владимир 19 1
|Хлызов Андрей 18 1
|Пехтерев Сергей 40 1
|Гришан Юрий 1 1
|Мардер Наум 100 1
|Кравцов Сергей 40 1
|Назаренко Сергей 2 1
|Груздев Сергей 27 1
|Михайлов Алексей 29 1
|Зайцева Анна 62 1
|Сысоева Евгения 7 1
|Сайгин Станислав 3 1
|Juniper Research 280 1
|CNews Analytics 2006 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786478, в очереди разбора - 690154.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786478, в очереди разбора - 690154.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru