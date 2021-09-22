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Россия
Ярославская область


22.09.2021 Общество «Знание» открыло первый в России образовательно–просветительский хаб на основе решений Cisco 3
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 2
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
08.06.2021 ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет 1
04.06.2021 «Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры 1
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
11.05.2021 «Ростелеком»: 25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования 1
30.04.2021 «Билайн» и Xiaomi будут совместно развивать новый формат магазинов в небольших городах 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 3
12.01.2021 К московской программе Future Tech присоединились 2,5 тысячи молодых специалистов 1
24.12.2020 Tele2 запустила продажи на goods.ru 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
02.12.2020 Ростех и правительство Ярославской области займутся цифровой трансформацией региона 2
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
18.11.2020 Waves Enterprise запустила блокчейн-сервис для онлайн голосования 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
22.09.2020 «Вега» запустила автоматизированное производство печатных плат для «умных» электросчетчиков 1
10.09.2020 «Ростелеком» усовершенствовал систему дистанционного электронного голосования по итогам общественного тестирования 2
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1
08.09.2020 Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования 1
26.08.2020 «Ростелеком» рассказал об итогах технологического тестирования системы дистанционного электронного голосования 2
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 2
11.08.2020 «Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 1

Публикаций - 329, упоминаний - 459

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 32
Microsoft Corporation 10997 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 11
Ростех - Ростехнологии 2230 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 8
АйТи 748 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
АФК Система ПАО 990 5
Yandex - Яндекс 4098 4
3726 3
Directum - Директум 643 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Золотая Корона 280 3
Google LLC 7124 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Softline - Софтлайн 1472 2
Ericsson 846 2
Базальт СПО 206 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
PayPal 438 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Крок 1219 2
Ланит ГК 1154 2
IBM 3524 2
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 18 2
Tanais - Танаис 12 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Niantic 11 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 1
Twitter 2204 1
Huawei 2723 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Почта России ПАО 1570 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
Прэктис капитал 2 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Россети ПАО 168 2
ПСБ менеджмент 2 2
eBay Inc 526 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
РусславБанк - РСБ 147 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 7 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 4 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
МБА-Москва Банк 7 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Fintailor Investments Limited 4 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Peters International 4 1
Goods.ru - маркетплейс 15 1
Subaru - Субару Мотор 24 1
ЕС-лизинг 13 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 23
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
Президент Российской Федерации 1439 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Администрация Президента РФ 267 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Правительство РФ 2198 4
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Правительство Вологодской области 18 3
Администрация Псковской области 22 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
Правительство Нижегородской области 28 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Администрация Липецкой области 12 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Правительство Москвы 649 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 2 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство Удмуртской Республики 6 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 11
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Электроника 63 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Google Android 10750 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Apple iOS 5741 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 3
Directum Solo 33 2
Apple iPhone 5 710 2
Linux - Debian GNU 272 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
SQL - Язык программирования 432 2
Bombardier Challenger 2 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft SQL Server 789 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Linux OS 4236 2
Apple iPad mini 375 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Pokémon Go 45 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
Directum СЭД 68 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 2
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 2
Esri ArcGIS 108 2
GM Cadillac Escalade 5 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Intel x86 - Архитектура процессора 990 1
Samsung E - серия телефонов 8 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ByteDance TikTok 95 1
Кирюшин Геннадий 33 4
Миронов Дмитрий 14 4
Козырев Алексей 270 3
Путин Владимир 1820 3
Валяева Елизавета 72 3
Ципорин Павел 51 3
Эмдин Сергей 67 3
Рымар Максим 36 3
Бровко Василий 47 3
Жаров Александр 165 3
Догадин Александр 4 3
Мамакин Владимир 8 2
Волошкина Татьяна 8 2
Вольфсон Игорь 12 2
Шаталов Владимир 12 2
Козеренко Евгений 9 2
Кушиков Петр 13 2
Жданов Андрей 4 2
Духовницкий Олег 91 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Афанасьев Александр 20 2
Нестеров Алексей 79 2
Хайруллин Айрат 39 2
Массух Илья 192 2
Лысенко Эдуард 209 2
Рудзевич Мария 34 2
Щеголев Игорь 676 2
Орловский Виктор 229 2
Шмид Александр 18 2
Беляков Денис 5 2
Иванов Дмитрий 42 2
Михеев Вячеслав 11 2
Примаков Евгений 6 2
Рудычева Наталья 81 2
Никифоров Николай 1126 2
Ананьев Дмитрий 53 2
Жупанов Андрей 8 2
Русаков Александр 2 2
Ананьев Алексей 88 2
Иодко Алексей 9 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 208
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 127
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 63
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 36
Россия - Ростовская область 859 28
Россия - Курская область 338 24
Россия - Ивановская область 261 22
Россия - ПФО - Самара 1285 18
Россия - Республика Мордовия 386 16
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 16
Россия - Калининградская область 531 16
Россия - ПФО - Казань 1507 15
Россия - Астраханская область 369 14
Россия - Тульская область 752 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 13
Россия - Костромская область 228 13
Россия - Иркутская область 536 12
Россия - Челябинская область 658 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 12
Россия - Тамбовская область 321 12
Россия - Приморский край - Приморье 604 12
Россия - Кемеровская область 461 12
Россия - Воронежская область 394 12
Россия - Волгоградская область 395 12
Россия - Рязанская область 313 12
Россия - Белгородская область 363 11
Россия - СФО - Новосибирск 1954 11
Россия - Нижегородская область 736 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 10
Россия - Республика Алтай 681 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 10
Россия - Владимирская область 366 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Россия - Свердловская область 804 9
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 9
Беларусь - Белоруссия 2079 9
Россия - Ставропольский край 456 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 10
Информационное общество - Государственная программа 282 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Федеральное законодательство 254 3
Региональное законодательство 45 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
Коррупция 22 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Региональный электронный бюджет 3 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Экономический эффект 20 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 1
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Великая Отечественная война 122 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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