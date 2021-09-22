Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ярославская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 329, упоминаний - 459
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирюшин Геннадий 33 4
|Миронов Дмитрий 14 4
|Козырев Алексей 270 3
|Путин Владимир 1820 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Ципорин Павел 51 3
|Эмдин Сергей 67 3
|Рымар Максим 36 3
|Бровко Василий 47 3
|Жаров Александр 165 3
|Догадин Александр 4 3
|Мамакин Владимир 8 2
|Волошкина Татьяна 8 2
|Вольфсон Игорь 12 2
|Шаталов Владимир 12 2
|Козеренко Евгений 9 2
|Кушиков Петр 13 2
|Жданов Андрей 4 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Афанасьев Александр 20 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Хайруллин Айрат 39 2
|Массух Илья 192 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Рудзевич Мария 34 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Орловский Виктор 229 2
|Шмид Александр 18 2
|Беляков Денис 5 2
|Иванов Дмитрий 42 2
|Михеев Вячеслав 11 2
|Примаков Евгений 6 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Ананьев Дмитрий 53 2
|Жупанов Андрей 8 2
|Русаков Александр 2 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Иодко Алексей 9 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
|Bloomberg 785 1
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|CNews Analytics 1988 7
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755842, в очереди разбора - 659532.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755842, в очереди разбора - 659532.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru