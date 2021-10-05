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Россия
Ярославль


05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
22.09.2021 Общество «Знание» открыло первый в России образовательно–просветительский хаб на основе решений Cisco 1
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
06.08.2021 Платформа Pyrus обеспечила поддержку клиентов онлайн-кинотеатра Ivi во время пандемии 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
14.05.2021 «Магнит» начал тестировать робота-уборщика 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
05.04.2021 «Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле 4
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
12.02.2021 «Билайн» утроил мощность ЦОДа для сохранения высоких темпов развития сети 1
04.02.2021 В «Яндекс.Заправках» появилась оплата стеклоомывающей жидкости 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
11.01.2021 «Ростелеком контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-19 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
23.10.2020 Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 1
22.10.2020 «Яндекс.Еда» поможет курьерам бесплатно освоить ИТ-профессии 1
20.10.2020 ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020» 1
22.09.2020 «ТрансТелеКом» подключила к интернету отели сети Smart Hotel 1
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 2
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
30.07.2020 «Яндекс.Маркет» упростил подключение к доставке «Почтой России» для магазинов из 18 городов 1
17.07.2020 РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux 1
16.07.2020 Группа АФК «Система» запустила сервис по доставке еды 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
11.06.2020 Почему ваш ИТ-отдел не спит по ночам 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1

Публикаций - 401, упоминаний - 504

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 33
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 14
Microsoft Corporation 10997 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
SAP SE 3207 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 8
Yandex - Яндекс 4098 8
Samsung Electronics 5627 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
Синтерра - Synterra 562 5
Ланит ГК 1154 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Cisco Systems 2035 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
Комстар Регионы 89 3
Белый Ветер Цифровой 113 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
INPAS - ИНПАС 107 3
МегаФон ПетерСтар 144 3
РТЛабс 145 3
АФК Система ПАО 990 3
Deloitte - Делойт 186 2
МегаФон Ритейл 55 2
Системный софт - SysSoft 124 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 0 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Acronis - Акронис 363 2
Ростелеком ЦентрТелеком 188 2
3726 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Google LLC 7124 2
Xiaomi 904 2
Huawei 2723 2
IBM 3524 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Ситимобил - Служба такси 113 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 7
Альфа-Банк 1122 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Почта России ПАО 1570 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
СберЗдоровье - DocDoc 37 3
СберЛогистика 42 3
Яндекс.Такси 271 3
О2О Delivery club 153 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Альфа-Групп 318 2
Р-Фарм 20 2
Яндекс.Еда 93 2
Сбер Еаптека 8 2
Связной ГК 875 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
СКО Электроника-утилизация 4 2
Лиза Алерт 18 1
Корпорации ЭКОПОЛИС 1 1
L’Oreal 36 1
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 1 1
НЭК - Национальная экологическая компания - Ярославский завод 2 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Joom - маркетплейс 13 1
Mazda Motor Corporation 31 1
AliExpress Russia - AER 16 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
ВТБ24 583 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Юнистрим - Unistream 166 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Лидер-инновации 27 1
Реклама.ру 1 1
MODIS 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Президент Российской Федерации 1439 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Правительство РФ 2198 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
3G - Стандарт мобильной связи 3699 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 1
Google Android 10750 15
Apple iOS 5741 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Profindustry Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота 4 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 2
Apple iPhone 6 547 2
Apple iPhone 4 700 2
VK Mini Apps 19 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
VK Pay - платежная платформа 24 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 2
ВымпелКом RobBee 4 2
Сбербанк СберПрайм 14 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Azure 1171 2
WeChat Pay 15 1
Linux OS 4236 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft SQL Server 789 1
Яндекс.Маркет 439 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple iPhone 8 157 1
VK - Mail.ru Relap - MyWidget 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Путин Владимир 1820 5
Лысенко Эдуард 209 4
Ермолаев Артем 340 4
Аракелян Арам 7 3
Собянин Сергей 211 3
Чимиричкина Мария 30 3
Эмдин Сергей 67 3
Степанов Антон 56 2
Рязанов Павел 7 2
Сиренко Ирина 5 2
Бородин Андрей 31 2
Шибанов Кирилл 12 2
Платонова Оксана 4 2
Тынкован Александр 48 2
Бровко Василий 47 2
Буздалин Антон 4 2
Шадаев Максут 384 2
Гуцериев Михаил 107 2
Дорохина Юлия 42 2
Мельников Александр 63 1
Клишас Андрей 44 1
Касперская Наталья 197 1
Добкин Аркадий 54 1
Приданцев Сергей 82 1
Добродеев Борис 83 1
Городилов Михаил 17 1
Ушацкий Андрей 100 1
Калугин Сергей 162 1
Черепенников Антон 52 1
Чехонин Антон 60 1
Калинин Алексей 23 1
Бондаренко Михаил 52 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
Кунис Григорий 7 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Трачук Алексей 2 1
Малышев Сергей 46 1
Коробов Евгений 22 1
Кушиков Петр 13 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 235
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 203
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 155
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 96
Россия - СФО - Новосибирск 1954 93
Россия - ПФО - Самара 1285 90
Россия - ПФО - Казань 1507 87
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 71
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 18
Россия - Воронеж 684 17
Россия - Курск 231 15
Украина 3344 15
Казахстан - Республика 2618 15
Беларусь - Белоруссия 2079 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 12
Россия - Челябинск 768 12
Россия - Краснодар 1031 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 11
Германия - Федеративная Республика 3606 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 10
Россия - Уфа 640 9
Россия - Рязань 352 9
Россия - Пермь 737 9
Россия - Волгоград 539 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 8
Россия - Тюмень 492 8
Россия - Омск 623 8
Россия - Саратов 398 8
Россия - Красноярск 843 8
Россия - Иваново 191 7
Россия - Калуга 294 7
Россия - Ярославская область 329 7
Россия - Ульяновск 292 6
Россия - Астрахань 240 6
Россия - Иркутск 461 6
Россия - Владивосток 864 6
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СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 2 1
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ГУУ - Государственный университет управления 11 1
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