Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ярославль
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 401, упоминаний - 504
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 5
|Лысенко Эдуард 209 4
|Ермолаев Артем 340 4
|Аракелян Арам 7 3
|Собянин Сергей 211 3
|Чимиричкина Мария 30 3
|Эмдин Сергей 67 3
|Степанов Антон 56 2
|Рязанов Павел 7 2
|Сиренко Ирина 5 2
|Бородин Андрей 31 2
|Шибанов Кирилл 12 2
|Платонова Оксана 4 2
|Тынкован Александр 48 2
|Бровко Василий 47 2
|Буздалин Антон 4 2
|Шадаев Максут 384 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Дорохина Юлия 42 2
|Мельников Александр 63 1
|Клишас Андрей 44 1
|Касперская Наталья 197 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Добродеев Борис 83 1
|Городилов Михаил 17 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Калугин Сергей 162 1
|Черепенников Антон 52 1
|Чехонин Антон 60 1
|Калинин Алексей 23 1
|Бондаренко Михаил 52 1
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
|Кунис Григорий 7 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Трачук Алексей 2 1
|Малышев Сергей 46 1
|Коробов Евгений 22 1
|Кушиков Петр 13 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Forbes - Форбс 441 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|Rusbase 15 1
|Лига.нет 3 1
|Коммерческие вести 1 1
|CNews Analytics 1988 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
|CNews Fast рейтинг 29 3
|ResearchMe 11 2
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|Gartner 2187 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755825, в очереди разбора - 659515.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755825, в очереди разбора - 659515.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru