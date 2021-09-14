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Россия
Якутск


14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
23.12.2020 Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД 5
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
23.11.2020 МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 1
30.10.2020 В Якутии создали устройство, которое в два раза сокращает число вирусов в общественном транспорте 1
01.10.2020 Робот-дезинфектор начал работать в якутской школе 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
18.06.2020 ИТ-центр Якутска использует Solar Dozor для защиты от утечек информации 3
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 1
28.04.2020 «Техносерв» выполняет пуско-наладку котельной мощностью 65 МВт в Якутске 4
13.03.2020 Inline Technologies построила инфраструктуру системы-112 в Якутии 1
04.12.2019 «Инфосистемы джет» построят МЦОД в Якутске 3
02.12.2019 ВТБ объявил о первой в России сделке по VR-ипотеке 1
28.11.2019 МТС и мэрия Якутска запустили проект по цифровизации городской инфраструктуры 6
01.10.2019 Samsung открывает Innovation Campus для подготовки молодежи к карьере в сфере ИТ 1
25.09.2019 Samsung объявила об открытии «ИТ Академии Samsung» в Волгограде 1
13.09.2019 Россиянин, сидя в тюрьме, украл 2 миллиона с чужих банковских карт 1
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» 1
08.07.2019 Ростех запустил опытную эксплуатацию «Криптобиокабины» для оформления загранпаспортов 1
07.06.2019 Правительство Якутии и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
25.02.2019 На «Байкалах» создан первый российский промышленный компьютер. Цена 1
22.02.2019 МТС «разогнала» сеть LTE в Башкирии до гигабитных скоростей 1
15.02.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» займется цифровизацией Якутска 3
04.02.2019 ALP Group защитит сеть магазинов «Красный куб» от роста ИТ-инцидентов перед «пиками» продаж 1
15.11.2018 Лаборатория «IoT Академия Samsung» начала работу в Челябинске 1
15.11.2018 В России не выдают выписки о владельцах квартир: В онлайн-сервисе второй масштабный сбой за три месяца 1
31.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в СПбГУ 1
19.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете 1
07.08.2018 «Техносерв» стал партнером в модернизации ЖКХ г. Якутска 2
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
29.05.2018 ЕГЭ по математике под угрозой срыва из-за отсутствия интернета 1
10.05.2018 ИТ-министр Якутии отстранен от должности за кумовство и трудоустройство недоучек 2

Публикаций - 246, упоминаний - 450

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 16
Samsung Electronics 5627 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 5
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
McKinsey & Company 121 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 2
АйТи 748 2
Рексофт - Reksoft 198 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Ericsson 846 2
IBM 3524 2
3726 2
Microsoft Corporation 10997 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Vocord - Вокорд 98 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Астерос - Asteros 531 1
inDriver 10 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 1
Логика Бизнеса 141 1
Унитех 10 1
RRC 67 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 1
Itransition - Итранзишн 7 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 26 1
Инфосистемы Джет 675 1
Cisco Systems - Tandberg 90 1
Ростелеком ЦентрТелеком 188 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Ростелеком Дальсвязь 203 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
СофтЭксперт 39 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
East Capital AB 3 2
Теплоэнергия 2 2
ВТБ24 583 2
Mars Incorporated 5 2
ONE RETAIL 23 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Балтика - Пивоваренная компания 110 2
Альфа-Банк 1122 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 1 1
Uber 257 1
Петербургская недвижимость 3 1
Производственно-техническое управление связи (ПТУС) Якутской АССР 1 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
КМТО ГПСИ Россвязьинформ 1 1
Якутская ГРЭС 3 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Uber Technologies 258 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Почта Банк 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ТЦТР ГУП - Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия) 1 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
ГБУ РС(Я) РЦИТ - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 4 1
Окружная администрация города Якутска 6 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Правительство РФ 2198 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
3G - Стандарт мобильной связи 3699 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 1
5G SA - 5G Standalone 13 1
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
ИТ-аутсорсинг 669 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 20 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
ЭОС Дело СЭД 619 7
Google Android 10750 5
Apple iOS 5741 4
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
R-Style Softlab - RS-Bank 228 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
R-Style Softlab - InterBank 93 2
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 2
Ericsson Radio System - ERS 43 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 1
Qualcomm Snapdragon X 37 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Samsung Innovation Campus - SIC 1 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Ростелеком Цифровой наслег 2 1
ЭОС iEOS 21 1
Fort Telecom FORT-112 EG - Телематический терминал вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС 7 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 141 1
ЭЛАР ПауэрСкан 12 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Shturmann Navigation 44 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Java - Язык программирования 1166 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Windows 10 6602 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Linux OS 4236 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone 5 710 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Костерин Александр 20 20
Никифоров Николай 1126 8
Борисов Александр 30 8
Попов Алексей 310 4
Певнев Сергей 17 4
Буторин Дмитрий 12 2
Солодов Владимир 6 2
Юн Светлана 3 2
Волкова Татьяна 3 2
Потапов Николай 7 2
Изосимов Александр 87 2
Векилов Тимур 28 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
Московец Александр 3 2
Кириллин Павел 1 1
Чарахчьян Александр 1 1
Хасьянов Айрат 2 1
Мярин Александр 1 1
Хабаров Александр 1 1
Гуцериев Саид 10 1
Ивакин Роман 49 1
Островский Владимир 22 1
Мазурик Игорь 2 1
Андрюшин Сергей 1 1
Дзюня Сергей 1 1
Дячкин Евгений 3 1
Семенов Анатолий 12 1
Рябова Галина 21 1
Ильяич Анатолий 5 1
Борисов Егор 8 1
Прозоровский Василий 40 1
Пестов Алексей 1 1
Кондратьев Эдуард 1 1
Сафиуллин Марат 2 1
Александров Дмитрий 5 1
Kang Seonghee - Кан Сонги 1 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
Романов Александр 8 1
Херсонцев Алексей 48 1
Варламов Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 39
Россия - СФО - Новосибирск 1954 33
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 28
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 23
Россия - ПФО - Самара 1285 21
Россия - ПФО - Казань 1507 20
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 10
Казахстан - Республика 2618 8
Россия - Курск 231 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 6
Россия - Челябинск 768 6
Россия - Томск 446 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 5
Россия - Республика Саха (Якутия) - Ленск 14 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - Мирный 21 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
Россия - Махачкала 114 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
Украина 3344 4
Россия - Сахалинская область 432 3
Россия - Вологодская область - Череповец 113 3
Россия - Краснодар 1031 3
Россия - Амурская область 320 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Магадан 134 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 3
Россия - Нижневартовск 105 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Россия - Иркутская область 536 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Россия - Магаданская область 228 3
Европа 3725 3
Россия - Астрахань 240 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 5 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Samsung Research 10 1
CNews Fast рейтинг 29 1
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 4
Samsung Исследовательский центр 6 4
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
Samsung IT Школа 3 1
ВолГАУ - Волгоградский государственный аграрный университет 1 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
РАН - Российская академия наук 315 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
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ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Техника

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