Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Якутск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 246, упоминаний - 450
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Костерин Александр 20 20
|Никифоров Николай 1126 8
|Борисов Александр 30 8
|Попов Алексей 310 4
|Певнев Сергей 17 4
|Буторин Дмитрий 12 2
|Солодов Владимир 6 2
|Юн Светлана 3 2
|Волкова Татьяна 3 2
|Потапов Николай 7 2
|Изосимов Александр 87 2
|Векилов Тимур 28 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
|Московец Александр 3 2
|Кириллин Павел 1 1
|Чарахчьян Александр 1 1
|Хасьянов Айрат 2 1
|Мярин Александр 1 1
|Хабаров Александр 1 1
|Гуцериев Саид 10 1
|Ивакин Роман 49 1
|Островский Владимир 22 1
|Мазурик Игорь 2 1
|Андрюшин Сергей 1 1
|Дзюня Сергей 1 1
|Дячкин Евгений 3 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Рябова Галина 21 1
|Ильяич Анатолий 5 1
|Борисов Егор 8 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Пестов Алексей 1 1
|Кондратьев Эдуард 1 1
|Сафиуллин Марат 2 1
|Александров Дмитрий 5 1
|Kang Seonghee - Кан Сонги 1 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
|Романов Александр 8 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Варламов Алексей 1 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews Analytics 1988 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Samsung Research 10 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755825, в очереди разбора - 659515.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755825, в очереди разбора - 659515.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru