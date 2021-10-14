Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЯНАО
Ямало-Ненецкий автономный округ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 436, упоминаний - 797
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Третьяк Константин 34 22
|Оболтин Александр 12 8
|Валяева Елизавета 72 5
|Белимов Александр 14 5
|Путин Владимир 1820 4
|Албычев Кирилл 7 4
|Козырев Алексей 270 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Орловский Виктор 229 4
|Артемасов Алексей 5 3
|Колпаков Антон 42 3
|Кореш Виктор 71 3
|Рустамов Рустам 169 3
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Гусев Александр 26 2
|Калугин Сергей 162 2
|Израйлев Иван 9 2
|Скляр Алексей 49 2
|Рымар Максим 36 2
|Самуйлов Александр 4 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Соловьев Сергей 24 2
|Овсянников Максим 2 2
|Бартенева Мария 23 2
|Лугов Андрей 32 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Бокова Людмила 80 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Иванов Олег 124 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Никитин Игорь 7 1
|Толстова Татьяна 35 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Ильин Алексей 21 1
|Марковский Роман 16 1
|Бородов Герман 8 1
|Прохоров Александр 86 1
|Беров Иван 40 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755816, в очереди разбора - 659506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755816, в очереди разбора - 659506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru