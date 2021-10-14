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Россия
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Ямало-Ненецкий автономный округ


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 6
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.08.2021 Счетная палата ЯНАО внедрила «Р7-Офис» 1
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 6
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 2
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных 2
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
13.04.2021 В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения 5
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2
09.02.2021 Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
30.12.2020 ИТ-специалисты ЯНАО прошли обучение по «Ред ОС» 6
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 1
16.12.2020 «Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель» 1
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 5
04.12.2020 Проект по внедрению стандарта централизованной бухгалтерии госорганов ЯНАО победил в конкурсе GPM RUSSIA AWARDS 2020 4
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 1
20.11.2020 Philips поставит экспертные ультразвуковые системы в клиники Москвы и ЯНАО 2
09.11.2020 «Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом 2
07.10.2020 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД 7

Публикаций - 436, упоминаний - 797

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 81
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 11
Мотив - Екатеринбург-2000 105 11
CompanyMedia 110 10
Microsoft Corporation 10997 6
Nokia Networks 54 6
Ланит ГК 1154 5
Крок 1219 5
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
3726 4
Криста НПО 59 4
SAP SE 3207 3
Yandex - Яндекс 4098 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 3
М2М телематика 165 3
АвтоТрекер 95 3
Ред Софт - Red Soft 246 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Ericsson 846 2
Philips 689 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 2
Samsung Electronics 5627 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
АйТи 748 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Ланит Урал 18 2
Анлим-ИТ 7 2
Сколково - SK Биомед - Кластер биомедицинских технологий 8 2
Телеком-защита 48 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
МегаФон Уральский филиал 27 2
ТТК Урал 6 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Почта России ПАО 1570 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
Роснефть НК 367 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Россети ПАО 168 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Юнистрим - Unistream 166 2
Ямал СПГ 5 2
Открытие ФК 538 2
Новатэк 27 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
Инвестгеосервис ГК 4 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
РКС - Российские космические системы 100 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Рапида НКО - платежные система 70 1
ТЭК-торг 38 1
Кубанская библиотека 1 1
Bombardier Inc 12 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 3 1
Газпром центрэнергогаз 1 1
Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 6 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Аэропорт Салехард 1 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Кастор 1 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 20 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 1
Почта Банк 289 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Аэрофлот 492 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Северсталь ПАО 204 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 50
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 8
Правительство РФ 2198 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Президент Российской Федерации 1439 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Администрация Смоленской области 19 4
Правительство и губернатор Ростовской области 27 4
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 3
Правительство Москвы 649 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Правительство Рязанской области 10 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 45
3G - Стандарт мобильной связи 3699 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 11
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
Безопасный город 347 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
Тонкий клиент - Thin client 107 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
OpenStack 347 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
Google Android 10750 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 7
Apple iOS 5741 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
ЭОС Дело СЭД 619 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Криста НПО АС Смета 10 4
Ред ОС 239 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
Microsoft Office 1916 3
Linux OS 4236 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
МТС 3G-сеть 86 2
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 2
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Aladdin Knowledge Systems 7 1
Apple - App Store 2198 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 10 6602 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 134 1
Третьяк Константин 34 22
Оболтин Александр 12 8
Валяева Елизавета 72 5
Белимов Александр 14 5
Путин Владимир 1820 4
Албычев Кирилл 7 4
Козырев Алексей 270 4
Никифоров Николай 1126 4
Орловский Виктор 229 4
Артемасов Алексей 5 3
Колпаков Антон 42 3
Кореш Виктор 71 3
Рустамов Рустам 169 3
Медведев Дмитрий 1433 2
Гусев Александр 26 2
Калугин Сергей 162 2
Израйлев Иван 9 2
Скляр Алексей 49 2
Рымар Максим 36 2
Самуйлов Александр 4 2
Рудычева Наталья 81 2
Соловьев Сергей 24 2
Овсянников Максим 2 2
Бартенева Мария 23 2
Лугов Андрей 32 1
Хайруллин Айрат 39 1
Бокова Людмила 80 1
Евтушенко Олег 125 1
Иванов Олег 124 1
Лысенко Эдуард 209 1
Белоусов Андрей 53 1
Никитин Игорь 7 1
Толстова Татьяна 35 1
Кузнецов Александр 75 1
Ильин Алексей 21 1
Марковский Роман 16 1
Бородов Герман 8 1
Прохоров Александр 86 1
Беров Иван 40 1
Кирсанова Светлана 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 235
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 124
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 104
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 83
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 76
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 46
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 40
Россия - Ростовская область 859 33
Россия - Республика Мордовия 386 33
Россия - Иркутская область 536 30
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 28
Россия - Кемеровская область 461 27
Россия - Республика Адыгея 241 27
Россия - Курская область 338 24
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 22
Россия - Калининградская область 531 22
Россия - Забайкальский край 356 21
Россия - Приморский край - Приморье 604 21
Россия - Волгоградская область 395 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 17
Россия - Тюменская область 581 17
Россия - Кировск - Кировская область 301 14
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 14
Россия - Республика Алтай 681 14
Россия - Республика Ингушетия 188 14
Россия - Костромская область 228 13
Россия - Лабытнанги 22 11
Россия - Свердловская область 804 11
Россия - Новосибирская область 810 11
Россия - Омская область 382 11
Россия - Сахалинская область 432 11
Россия - Калужская область 568 11
Россия - Рязанская область 313 11
Россия - Салехард 89 11
Россия - Ненецкий автономный округ 101 10
Россия - СФО - Новосибирск 1954 10
Россия - Краснодарский край 913 10
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 10
Россия - Республика Дагестан 260 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 13
Информационное общество - Государственная программа 282 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 7
Региональное законодательство 45 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
Федеральное законодательство 254 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
Великая Отечественная война 122 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
Русский язык 966 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Коррупция 22 1
Избирательный кодекс города Москвы 1 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
CNews Analytics 1988 21
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
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