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Россия
Южно-Сахалинск


11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
27.05.2021 Гигантская «дочка» РЖД переезжает с софта IBM и Microsoft на российское ПО 1
11.05.2021 «КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске 1
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 2
25.03.2021 «ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 2
27.11.2020 Сахалинский робот спрогнозировал популяцию амурских тигров к 2025 году 2
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 1
18.09.2020 На Сахалине открыт самый восточный дата-центр России 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
29.04.2020 Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 1
13.09.2019 Tele2 развивает 4G на Курилах 1
16.04.2019 Монобрендовый сервисный центр Samsung открылся в Екатеринбурге 1
15.04.2019 Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 3
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
04.02.2019 ALP Group защитит сеть магазинов «Красный куб» от роста ИТ-инцидентов перед «пиками» продаж 1
13.11.2018 Банк «Открытие» внедрит многофункциональную систему геолокации отделений 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа 1
17.05.2018 Выручка КРОК по итогам 2017 года составила 22,54 млрд рублей 1
16.05.2018 Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1
22.03.2018 КРОК внедрил систему умного видеонаблюдения в Сахалинской области 1
19.02.2018 Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
06.10.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2017 г. 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
08.09.2017 Система распознавания лиц появится на всех въездах на Сахалин 4
18.07.2017 «Мегафон» удвоил LTE-трафик в Сахалинской области 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
24.05.2017 «БАРС Груп» совершенствует электронное здравоохранение на Сахалине 1
25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0» 1
25.04.2017 ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах 1
24.04.2017 Стартовали морские изыскательные работы для строительства ВОЛС на Курильские острова 1
14.04.2017 Grotem представила курьерское приложение с поддержкой печати чека в момент расчета 1
13.04.2017 «Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot 2

Публикаций - 157, упоминаний - 206

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Крок 1219 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Microsoft Corporation 11060 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Летограф - Letograf 63 2
Samsung Electronics 5651 2
Логика Бизнеса 141 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 2
АйТи 751 2
Ascreen - Аскрин 17 1
Promobot - Промобот 49 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Микротест 177 1
Ростех Азимут 16 1
ТТК Сахалин 4 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
АИС Город 2 1
Shopify 14 1
Simtech Development 5 1
Синтерра - Synterra 565 1
Глосав 17 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Samsung Сервис Плаза 6 1
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
Ooredoo QSC 6 1
Светец 13 1
Ростелеком Дальсвязь 203 1
Eastwind - Восточный Ветер 22 1
Nokia Networks 54 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2730 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
ВТБ24 583 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 75 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Аэрофлот 493 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Экспобанк - Курскпромбанк 2 1
Сбербанк Дальневосточный банк 2 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 6 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
Castorama - Касторама 16 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Деловые Линии ГК 36 1
РЖД строй 7 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Бинбанк 184 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
СберЛогистика 42 1
ФосАгро 54 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Альфа-Банк 1123 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
Победа - Музейно-мемориальный комплекс в Южно-Сахалинске 1 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Сахалинской области 19 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
3G - Стандарт мобильной связи 3723 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
Kubernetes 307 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
Безопасный город 347 1
МФУ - Многофункциональное устройство 585 1
DevOps - Development и Operations 296 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
Apple iOS 5741 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Google Android 10750 3
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 2
Alfresco 114 2
Apple iPhone 5 710 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
EastWind Content Management System 1 1
EastWind Billing & Customer Care 1 1
АН-124 Руслан 1 1
ЦРТ Визирь 17 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
EastWind MMS Center 1 1
LG G - серия смартфонов 120 1
Simtech CS-Cart 13 1
Samsung Smart Service 4 1
Elixir - Язык программирования 3 1
Samsung Smart Care - программа расширенной гарантии от производителя - Samsung Device Care - Samsung Care+ 10 1
Amedia Premium HD 28 1
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 7 1
Ростех Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
EastWind Data Expert 1 1
EastWind Voice SMS 1 1
EastWind Multimedia Ring Back Tone 1 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Eastwind Contact Center 4 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Eastwind Billing System 7 1
Eastwind Call Register 4 1
Eastwind Mobile Contact 2 1
Microsoft SQL Server 793 1
Red Hat Ansible 57 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Дырмовский Дмитрий 76 2
Калугин Сергей 162 2
Гайдар Аркадий 1 1
Медведев Владимир 2 1
Купча Дмитрий 2 1
Майданский Олег 2 1
Егоров Ярослав 1 1
Токарев Юрий 2 1
Дитрих Евгений 4 1
Вильянов Сергей 3 1
Гончаров Иван 1 1
Каштанкин Илья 2 1
Зимин Игорь 11 1
Самойлова Елена 4 1
Ярушкина Надежда 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Голубов Максим 1 1
Кушниренко Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Ермаков Глеб 7 1
Буленков Дмитрий 13 1
Керенский Федор 1 1
Кивокурцев Олег 16 1
Капойко Юрий 2 1
Пак Алексей 1 1
Чан Алексей 1 1
Сафонов Алексей 1 1
Паньков Борис 15 1
Орловский Виктор 229 1
Эмдин Сергей 67 1
Попов Сергей 72 1
Малышев Сергей 46 1
Краснов Александр 48 1
Морозов Сергей 47 1
Мельников Александр 63 1
Бобровников Борис 86 1
Опенышева Светлана 54 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Логинов Александр 34 1
Зацаринный Михаил 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 47
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 36
Россия - СФО - Новосибирск 1965 33
Россия - ПФО - Самара 1287 24
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 22
Россия - ПФО - Казань 1513 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 8
Россия - Сахалинская область 432 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Россия - Красноярск 845 6
Россия - Иркутск 464 5
Россия - Калининградская область 535 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Россия - Владивосток 864 5
Россия - Хабаровск 620 5
Россия - Волгоград 540 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 4
Россия - Ярославль 404 4
Казахстан - Республика 2627 4
Россия - Сахалинская область - Александровск-Сахалинский 8 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 4
Россия - Краснодар 1037 4
Россия - Челябинск 770 3
Россия - Уфа 640 3
Россия - Тюмень 496 3
Россия - Барнаул 360 3
Россия - Ижевск 305 3
Россия - Сочи 911 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - Ставрополь 270 3
Россия - Саратов 402 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Кемерово 309 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - Саранск 197 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
POI - points of interest 60 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Вторая мировая война 259 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Wikipedia - Википедия 276 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
CNews Analytics 1988 3
Frost & Sullivan 101 1
Интерфакс-100 11 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759620, в очереди разбора - 663310.
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