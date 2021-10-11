Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Южно-Сахалинск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 157, упоминаний - 206
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Калугин Сергей 162 2
|Гайдар Аркадий 1 1
|Медведев Владимир 2 1
|Купча Дмитрий 2 1
|Майданский Олег 2 1
|Егоров Ярослав 1 1
|Токарев Юрий 2 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Вильянов Сергей 3 1
|Гончаров Иван 1 1
|Каштанкин Илья 2 1
|Зимин Игорь 11 1
|Самойлова Елена 4 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Голубов Максим 1 1
|Кушниренко Алексей 1 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Ермаков Глеб 7 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Керенский Федор 1 1
|Кивокурцев Олег 16 1
|Капойко Юрий 2 1
|Пак Алексей 1 1
|Чан Алексей 1 1
|Сафонов Алексей 1 1
|Паньков Борис 15 1
|Орловский Виктор 229 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Попов Сергей 72 1
|Малышев Сергей 46 1
|Краснов Александр 48 1
|Морозов Сергей 47 1
|Мельников Александр 63 1
|Бобровников Борис 86 1
|Опенышева Светлана 54 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Логинов Александр 34 1
|Зацаринный Михаил 1 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
|CNews Analytics 1988 3
|Frost & Sullivan 101 1
|Интерфакс-100 11 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
|НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759620, в очереди разбора - 663310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759620, в очереди разбора - 663310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru