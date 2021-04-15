Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Элиста
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 82
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Связной ГК 883 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
|Корняков Арслан 18 8
|Акимов Максим 167 1
|Галактионова Инесса 45 1
|Нечеухин Максим 3 1
|Енин Игорь 4 1
|Осипов Алексей 12 1
|Имас Анна 6 1
|Этеев Алексей 3 1
|Путин Владимир 1828 1
|Мельников Александр 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766281, в очереди разбора - 669967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766281, в очереди разбора - 669967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru