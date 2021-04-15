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Элиста


15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 2
15.04.2020 «Актион 360» исследовала потребление профессиональной информации в кризисный период 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 1
21.11.2019 «Ростелеком» досрочно реализовал первый этап нацпроекта «Цифровая экономика» в Калмыкии 1
14.03.2018 «Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
09.03.2017 «Ростелеком» перевел на оптику городскую поликлинику Элисты 1
03.02.2017 Более 130 пенсионеров Калмыкии прошли курсы «Азбука интернета» с «Ростелекомом» 1
13.12.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь и интернет в селах Ростовской области 1
15.11.2016 «Ростелеком» в Калмыкии подключает высокоскоростной интернет жителям частных домов 2
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
17.05.2016 «Ростелеком» обеспечит бесперебойную работу системы видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в Калмыкии 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
23.11.2015 Yota определила Топ-5 самых качающих городов России 2
05.11.2015 «Ростелеком» приступил к строительству оптических сетей в частном секторе Целинного района Республики Калмыкия 2
25.08.2015 «Ростелеком» подключил к интернету 14 структурных подразделений «Калмэнергосбыта» 1
30.07.2015 Yota начинает оказывать услуги связи в Калмыкии и Мордовии 1
28.07.2015 «Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi в офисах Калмыцкого отделения Сбербанка 1
15.07.2015 «Ростелеком» в Калмыкии с начала года ввел в эксплуатацию более 1000 портов оптической сети передачи данных 1
15.06.2015 Более 24 тыс. жителей Калмыкии выбрали интернет от «Ростелекома» 1
08.04.2015 «Триколор ТВ» подвел итоги борьбы со «спутниковыми пиратами» в 2014 г. 1
30.03.2015 «Ростелеком» увеличивает скорость «Домашнего интернета» в Элисте 1
20.01.2015 «Билайн» запустил сеть 4G в Северной Осетии 1
10.12.2014 «Гринфилдбанк» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
05.12.2014 «Оптику» от «Ростелекома» подключили более 9 тыс. домохозяйств республики Калмыкия 1
21.08.2014 «Ростелеком» обеспечил услугами связи все МФЦ Калмыкии 1
16.04.2014 «Ростелеком» подключит к «оптике» более 300 домов во всех районах Калмыкии 3
25.03.2014 «Ростелеком» в Калмыкии проложил «оптику» в «Город шахмат» 1
17.03.2014 В 2013 г. 3G-сеть «Билайн» передала в 2,3 раза больше трафика 1
12.12.2013 В Следственном управлении по Республике Калмыкия завершен проект внедрения АИК «Надзор» 1
19.11.2013 «Билайн» запустил 4G в Астрахани 1
13.11.2013 «Билайн» запустил 4G в Калмыкии, Ингушетии и Адыгее 2
08.11.2013 Сеть 4G от «МегаФона» запущена еще в 3 регионах 1
19.08.2013 Количество абонентов ШПД «Ростелекома» в Калмыкии превысило 20 тыс. 1
07.08.2013 В Элисте открылся региональный навигационно-информационный центр 1
26.07.2013 Инфраструктура системы «ЭРА-ГЛОНАСС» введена в опытную эксплуатацию в 20 регионах России 1
19.04.2013 Минтранс подписал госконтракт на 2013 г. с НП «ГЛОНАСС» на создание системы экстренного реагирования при авариях 1
17.04.2013 «Ростелеком» в Калмыкии переключил более 1400 интернет-пользователей на «оптику» 1

Публикаций - 65, упоминаний - 82

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 8
Синтерра - Synterra 567 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Microsoft Corporation 11127 3
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 6 1
Актион-МЦФЭР 18 1
Актион 360 4 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Lenovo Group 1639 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Связной ГК 883 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 3
3G - Стандарт мобильной связи 3744 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 69 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Yota SIM-карты 15 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Корняков Арслан 18 8
Акимов Максим 167 1
Галактионова Инесса 45 1
Нечеухин Максим 3 1
Енин Игорь 4 1
Осипов Алексей 12 1
Имас Анна 6 1
Этеев Алексей 3 1
Путин Владимир 1828 1
Мельников Александр 63 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 14
Россия - ПФО - Самара 1295 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Россия - Астрахань 241 6
Россия - СФО - Новосибирск 1975 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - ПФО - Казань 1520 4
Россия - Махачкала 116 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Россия - Ростовская область 864 3
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 3
Россия - Михайловск 20 3
Россия - Невинномысск 21 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Республика Калмыкия 179 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - Самарская область 564 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Липецк 259 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Грозный 95 1
Россия - Рязанская область 315 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - Вологодская область 317 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Тамбов 208 1
Россия - Ставрополь 274 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766281, в очереди разбора - 669967.
Создано именных указателей - 46354.
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