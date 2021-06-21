Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Электросталь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 42
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
|МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
|Якушев Владимир 16 2
|Кузнецов Павел 13 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Трохин Александр 18 1
|Телков Алексей 21 1
|Попов Алексей 319 1
|Назаров Алексей 69 1
|Пекарев Владимир 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Климов Алексей 4 1
|Зайцев Александр 13 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
|Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771496, в очереди разбора - 675178.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771496, в очереди разбора - 675178.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru