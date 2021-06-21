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Россия
Электросталь


21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 2
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
29.06.2018 МГТС инвестирует в цифровизацию Электростали 4
22.06.2016 «Мегафон» увеличил количество базовых станций в новых районах Москвы 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
30.05.2016 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья 1
15.06.2015 «Стрелка» станет единым средством оплаты всех видов транспорта в Подмосковье 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
15.04.2014 Кассовое оборудование: Self-Checkout в ожидании светлого будущего 1
08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
14.06.2012 К системе Contact присоединился «СБ Банк» 1
14.11.2011 «Регент-Стретч» построил комплексную информационную систему учета и управления на основе «1С:УПП 8» 1
07.02.2011 «Ростелеком», СЗТ и «Уралсвязьинформ» приобрели 71,8% акций «Национальных Телекоммуникаций» 1
01.02.2011 «Связьинвест» придет во все московские квартиры 1
15.12.2009 «МегаФон» начал развертывать 3G на улицах Москвы 1
23.11.2009 «МегаФон» разместит 700 базовых станций 3G в Московском регионе до конца года 1
28.10.2009 Услуги 3G «МегаФона» стали доступны посетителям ТЦ «Смоленский Пассаж» и супермаркета SPAR 1
26.10.2009 «МегаФон»: новые «объекты 3G» в Москве и Московской области 1
15.12.2008 «М.Видео» открыла 3 новых гипермаркета 2
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
14.08.2008 «Трес+» автоматизирует учет на базе «1С:Предприятия 8» 2
15.03.2007 ЭЗТМ выбрал ERP-систему IFS Applications 1

Публикаций - 36, упоминаний - 42

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 193 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
SAP SE 3228 1
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Хомнет Консалтинг 127 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Navitel - Навител Навигатор 255 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Samsung Electronics 5749 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Мострансавто 59 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Связной ГК 885 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
3G - Стандарт мобильной связи 3757 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Kubernetes 307 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Стрелка - Транспортная карта 113 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 101 3
Apple iOS 5742 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Android 10752 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
Якушев Владимир 16 2
Кузнецов Павел 13 1
Кисляков Евгений 83 1
Трохин Александр 18 1
Телков Алексей 21 1
Попов Алексей 319 1
Назаров Алексей 69 1
Пекарев Владимир 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Кузьмин Павел 14 1
Климов Алексей 4 1
Зайцев Александр 13 1
Чекмарев Александр 2 1
Чимиричкина Мария 30 1
Юрченко Евгений 75 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 18
Россия - Российская федерация - РФ 57828 11
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 8
Россия - Люберцы 49 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 7
Россия - Раменское 37 5
Россия - Реутов 43 5
Россия - Железнодорожный 34 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 3
Россия - Серпухов 40 3
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 3
Россия - Наро-Фоминск 6 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - Балашиха 68 2
Москва - Котельники 14 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 65 2
Россия - Химки 88 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - Тюмень 501 2
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - Дубна 135 2
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 2
Россия - Орехово-Зуево 29 2
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - Гатчина 20 1
Россия - Дзержинский 9 1
Россия - Щёлково 33 1
Россия - Уфа 650 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 35 1
Россия - Ставрополь 276 1
Новая Москва 45 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 1
Россия - Жуковский 24 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771496, в очереди разбора - 675178.
Создано именных указателей - 46354.
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