Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Щёлково
Публикаций - 37, упоминаний - 44
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5058 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6983 5
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5956 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7039 3
|Акадо Телеком - Комкор 681 3
|SAP SE 3464 2
|INPAS - ИНПАС 113 2
|МегаФон Москва - Соник Дуо 108 1
|Oracle Corporation 3768 1
|1С 4275 1
|Микротест 214 1
|Navitel - Навител Навигатор 256 1
|Yandex - Яндекс 4232 1
|Samsung Electronics 6442 1
|Парус 227 1
|Apple Inc - Эппл Рус 8315 1
|AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 1
|Freshtel 49 1
|SAP CIS - САП СНГ 766 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6123 1
|Попов Алексей 324 2
|Иванов Олег 124 1
|Петунин Алексей 58 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Пехтерев Сергей 41 1
|Быков Сергей 10 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Мякишева Марина 84 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853176, в очереди разбора - 756367.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 853176, в очереди разбора - 756367.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru