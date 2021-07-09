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Россия
Щёлково



09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
24.06.2019 «М.Видео» открывает авторизованные сервисные центры Apple в регионах 1
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 1
12.04.2018 «Валента Фарм» представила результаты внедрения SAP EWM 1
27.09.2017 В «Рестриме» назначен новый генеральный директор 1
30.05.2016 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
14.10.2015 Расчет родительской платы в Централизованной бухгалтерии по отрасли «Образование» города Щелково автоматизирован на базе «Паруса» 2
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
16.04.2015 Картой «Стрелка» можно оплатить проезд в коммерческих автобусах 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
22.05.2014 «Внешэкономбанк», «Газпром космические системы» и «Газпромбанк» будут сотрудничать по спутниковым проектам 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
22.10.2013 IBS модернизировала вычислительную инфраструктуру «Газпром космических систем» 1
03.09.2013 Сеть гипермаркетов «Глобус» управляет затратами на персонал с помощью SAP 1
03.06.2013 Офис банка в шаговой доступности. Опыт INPAS 1
06.04.2012 «Газпром космические системы» начала вещание с новой платформы 1
13.02.2012 «Смайл» запускает IPTV на платформе Netris iVision 1
21.11.2011 «1С-Рарус» автоматизировал «Первый магазин» с помощью «1С:Розница 8» 1
12.05.2011 Google Maps обновили спутниковые снимки России и Белоруссии 1
14.12.2010 Число подмосковных домохозяйств, имеющих доступ к цифровому телевидению «Акадо», в 2010 г увеличилось в 1,5 раза 1
25.10.2010 «Акадо» расширяет присутствие в Московской области 1
29.04.2010 «Микротест» построил катастрофоустойчивый ЦОД для сети гипермаркетов «Глобус» 1
01.04.2010 «Акадо» начал предоставлять услуги кабельного цифрового телевидения в Щелково 1
27.01.2010 «Газпром космические системы» модернизировал ИТ-платформу телепорта с помощью «Астерос» 2
21.10.2009 «Комстар» начал предоставлять услугу IP-TV жителям Подмосковья 1
14.08.2009 «Комстар-ОТС» построил магистральное кольцо опорно-транспортной сети связи в Подмосковье 1
12.08.2009 Банковские мини-офисы - наступает время полной автоматизации? 5
18.06.2009 «Комстар-ОТС» завершил первый этап строительства транспортной сети в Подмосковье 2
27.05.2008 «МегаФон» открыл фирменный салон в Волоколамске 1
29.02.2008 В «Сибирьтелекоме» назначен новый директор Омского филиала 1
13.11.2007 «МегаФон» улучшил мобильную связь в Московском регионе 1
02.04.2007 "МегаФон" улучшил мобильную связь в Москве и Московской области 1
24.04.2006 ArtCommunications улучшил качество покрытия сети 5G в Московской области 1
17.04.2006 "Мегафон-Москва" ввел новые базовые станции сети 1

Публикаций - 37, упоминаний - 44

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5058 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6983 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5956 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7039 3
Акадо Телеком - Комкор 681 3
SAP SE 3464 2
INPAS - ИНПАС 113 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 108 1
Oracle Corporation 3768 1
4275 1
Микротест 214 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
Yandex - Яндекс 4232 1
Samsung Electronics 6442 1
Парус 227 1
Apple Inc - Эппл Рус 8315 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 1
Freshtel 49 1
SAP CIS - САП СНГ 766 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4404 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Мострансавто 60 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 197 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1371 1
CyberPlat - КиберПлат 233 1
АльфаСтрахование СГ 209 1
Газпромбанк - ГПБ 709 1
Золотой Вавилон ТРЦ 8 1
ТНК-ВР Холдинг 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6123 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 940 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3993 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 613 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1572 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7977 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 823 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5277 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2270 1
3G - Стандарт мобильной связи 4017 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1650 1
Стрелка - Транспортная карта 115 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
Apple iOS 5751 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 529 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Android 10774 1
Apple iPhone 5 710 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Попов Алексей 324 2
Иванов Олег 124 1
Петунин Алексей 58 1
Кузнецов Павел 14 1
Пехтерев Сергей 41 1
Быков Сергей 10 1
Рудычева Наталья 83 1
Чекмарев Александр 2 1
Чимиричкина Мария 30 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2709 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19616 17
Россия - Российская федерация - РФ 63367 15
Россия - ЦФО - Московская область -Балашиха 76 11
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 96 11
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 91 9
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 113 8
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 96 8
Россия - Раменское 40 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 70 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 163 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 433 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8511 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 392 2
Россия - Люберцы 58 2
Казахстан - Республика 2968 2
Беларусь - Белоруссия 2301 2
Россия - ПФО - Казань 1630 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 191 1
Россия - ЦФО - Калужская область 618 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 864 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 701 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 495 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 337 1
Россия - Орехово-Зуево 29 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 267 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 141 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 278 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 216 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 227 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 537 1
Россия - ЦФО - Орловская область 140 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 218 1
Россия - Реутов 46 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 162 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 146 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 130 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8923 1
Земля - планета Солнечной системы 1331 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 143 1
SAP Forum 28 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 335 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853176, в очереди разбора - 756367.
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