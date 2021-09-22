Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Чувашская Республика
Чувашия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 341, упоминаний - 587
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козырев Алексей 270 7
|Четвернин Алексей 651 7
|Козлов Александр 54 6
|Попов Алексей 310 6
|Клементьев Андрей 18 6
|Кирюшин Геннадий 33 6
|Елистратов Николай 90 5
|Контрабаев Артур 66 5
|Нечепоренко Юрий 25 4
|Холодняков Юрий 15 4
|Абызов Михаил 64 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Бобиков Дмитрий 14 4
|Прокошев Андрей 30 4
|Шмид Александр 18 4
|Орловский Виктор 229 4
|Зорин Александр 49 3
|Чернышов Михаил 32 3
|Морошкин Александр 106 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Путин Владимир 1820 3
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Щербаков Сергей 14 3
|Беляков Денис 5 3
|Сытин Дмитрий 50 2
|Левашов Александр 88 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Гуральников Сергей 161 2
|Николаев Олег 11 2
|Таврин Иван 83 2
|Анисимов Михаил 13 2
|Теверовский Александр 12 2
|Скляр Алексей 49 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Ксенофонтов Игорь 3 2
|Чибис Андрей 19 2
|Носков Константин 201 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Ковнир Евгений 71 2
|CNews Analytics 1988 10
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755816, в очереди разбора - 659506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755816, в очереди разбора - 659506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru