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Россия
Чувашская Республика
Чувашия


22.09.2021 Tele2 инвестирует 350 миллионов рублей в цифровое развитии Чувашии 4
17.09.2021 «Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков 1
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
12.04.2021 «ЭР-Телеком холдинг» внедрил пилот мониторинга температуры зерна на складах 1
24.03.2021 Правительство Чувашии и фирма «1С» будут сотрудничать в области ИТ 3
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
21.12.2020 «ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы 3
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
15.12.2020 Арестована банда хакеров, похитившая более 20 миллионов с банковских карт россиян 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
03.11.2020 В МТС назначен директор по работе с бизнес-рынком в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 7
26.08.2020 Организация «Цифровая экономика» поможет правительству Чувашии ускорить цифровую трансформацию республики 4
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 3
19.08.2020 ТЭК-Торг автоматизировал закупки государственных и муниципальных заказчиков Чувашской Республики 2
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 2
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 2
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
11.02.2020 «Яндекс.Переводчик» освоил чувашский язык 1
20.09.2019 Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду 1
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова 1
13.09.2019 «Гэндальф» установила «Скан-Архив» в «Транзит-Ойл» 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 3
05.09.2019 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза 1
28.08.2019 Российский хакер получил срок за кражу денег с банковских карт 1
28.08.2019 Group-IB: уголовное дело участника крупной хакерской группы TipTop завершено приговором 3
25.07.2019 «Тинькофф мобайл» начал работу еще в семи регионах России 1
15.07.2019 В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 1
12.07.2019 Danycom.mobile объявил о запуске мобильной связи в 50 регионах России 1
04.04.2019 Почта России и «Ростелеком» запустили цифровую рекламу в почтовых отделениях 1
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 3

Публикаций - 341, упоминаний - 587

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 11
ВолгаТелеком 213 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
Microsoft Corporation 10997 9
АйТи 748 8
Yandex - Яндекс 4098 7
АФК Система ПАО 990 7
Samsung Electronics 5627 7
Nokia Networks 54 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 6
Ростелеком НСС 48 5
Ростелеком Связьинвест 692 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Brocade Communications Systems 141 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 3
Синтерра - Synterra 562 3
АльянсТелеком 8 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
3726 2
СКБ Контур 416 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
Adobe Systems 804 2
Ericsson 846 2
Ланит ГК 1154 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Прометей - Prometey 9 2
Сумма Телеком - Sumtel 67 2
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 2
TipTop - хакерская группировка 2 2
Инфолинк 3 2
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
Мострансавто 59 4
Почта России ПАО 1570 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Российские коммунальные системы 7 2
ТЭК-торг 38 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 2
Сбербанк Инвестиции 9 1
Развитие Иннополиса 3 1
Иннополис Архитект 2 1
Химпром 5 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Транзит-Ойл 1 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Motul-Drive 2 1
DHL Express 82 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
eBay Inc 526 1
ЕС-лизинг 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
Совкомбанк Совесть 27 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 6 1
Boeing 97 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Интер РАО ПАО 158 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 4
Правительство РФ 2198 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 3
Правительство Чувашской Республики 15 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Росимущество - Управления информационных технологий 11 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Администрация Псковской области 22 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Администрация Смоленской области 19 2
ИСЭПИ - Институт социально-экономических и политических исследований 2 2
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 3 2
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 2
Администрация Волгоградской области 12 2
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Рособоронэкспорт 34 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Ивановской области 11 1
ТФОМС Республики Адыгея - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Адыгея 1 1
Правительство Пермского края 15 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Союз машиностроителей России 26 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 35
3G - Стандарт мобильной связи 3699 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
Безопасный город 347 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 134 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 161 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
Google Android 10750 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Apple iOS 5741 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Стрелка - Транспортная карта 113 6
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Dynamics CRM 384 2
Rakuten Viber 429 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Microsoft SQL Server 789 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
NetByNet - WiFire TV 9 1
Яндекс.Переводчик 20 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
Danycom.Mobile - Danycom.SMS 5 1
Microsoft Windows Server 2003 143 1
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 2 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Microsoft Lync 272 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Яндекс.Афиша 26 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Speedtest by Ookla 32 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Brocade ADX 1 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
Yota SIM-карты 15 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Козырев Алексей 270 7
Четвернин Алексей 651 7
Козлов Александр 54 6
Попов Алексей 310 6
Клементьев Андрей 18 6
Кирюшин Геннадий 33 6
Елистратов Николай 90 5
Контрабаев Артур 66 5
Нечепоренко Юрий 25 4
Холодняков Юрий 15 4
Абызов Михаил 64 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Бобиков Дмитрий 14 4
Прокошев Андрей 30 4
Шмид Александр 18 4
Орловский Виктор 229 4
Зорин Александр 49 3
Чернышов Михаил 32 3
Морошкин Александр 106 3
Чукарин Алексей 56 3
Путин Владимир 1820 3
Кесельбренер Леонид 49 3
Валяева Елизавета 72 3
Щербаков Сергей 14 3
Беляков Денис 5 3
Сытин Дмитрий 50 2
Левашов Александр 88 2
Рудычева Наталья 81 2
Гуральников Сергей 161 2
Николаев Олег 11 2
Таврин Иван 83 2
Анисимов Михаил 13 2
Теверовский Александр 12 2
Скляр Алексей 49 2
Дегтерева Мария 25 2
Ксенофонтов Игорь 3 2
Чибис Андрей 19 2
Носков Константин 201 2
Осеевский Михаил 221 2
Ковнир Евгений 71 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 179
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 119
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 92
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 80
Россия - Республика Мордовия 386 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 35
Россия - Иркутская область 536 29
Россия - Ростовская область 859 27
Россия - Кемеровская область 461 26
Россия - Астраханская область 369 26
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 25
Россия - Волгоградская область 395 21
Россия - Кировск - Кировская область 301 20
Россия - Республика Адыгея 241 19
Россия - Калининградская область 531 18
Россия - Курская область 338 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 15
Россия - ПФО - Казань 1507 14
Россия - Приморский край - Приморье 604 13
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 11
Россия - Оренбургская область 292 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 10
Россия - Новочебоксарск 24 10
Россия - Самарская область 557 10
Германия - Федеративная Республика 3606 10
Россия - Воронежская область 394 9
Россия - Республика Марий Эл 202 9
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 9
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 9
Россия - Пензенская область 346 9
Россия - Владимирская область 366 9
Россия - Нижегородская область 736 9
Россия - Челябинская область 658 8
Россия - Чебоксары 153 8
Россия - Псковская область 298 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 8
Россия - Костромская область 228 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
Региональное законодательство 45 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Русский язык 966 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Коррупция 22 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Федеральное законодательство 254 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Великая Отечественная война 122 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Wikipedia - Википедия 272 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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