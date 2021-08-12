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Россия
Чита


12.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье 1
04.06.2021 В Чите запущена система «Электронный проездной» 3
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
05.03.2021 DataDome и «Ростелеком» запустили новый ЦОД в Чите 2
24.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые поселки золотодобытчиков в Забайкалье 1
17.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые посёлки золотодобытчиков в Забайкалье 1
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
15.04.2020 «Актион 360» исследовала потребление профессиональной информации в кризисный период 1
06.04.2020 «Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов 1
06.03.2020 МФТИ запускает открытый онлайн-курс по спортивному программированию 1
29.10.2019 «Лаборатория Касперского» и Warface совместно займутся исследованием читов 3
04.09.2019 Банк «Открытие» поможет развивать Забайкальский край 1
27.08.2019 Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома 2
16.08.2019 В «Ростелекоме» всероссийский сбой. Пользователи по всей стране сидят без интернета 1
21.06.2019 «Ланит» продаст РЖД серверы на 2,2 миллиарда 1
22.10.2018 МТС выпустила sim-карты NB-IoT для интернета вещей 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 2
14.02.2018 Сотрудники «Почты России» арестованы за кражу смартфонов из посылок 2
23.01.2018 Ростех оснастит воинские части в Севастополе, Новосибирске и Чите мобильными госпиталями 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
19.04.2017 ТТК: Бесплатным Wi-Fi на ЖД-вокзалах воспользовались более 2 млн посетителей 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 3
17.01.2017 Абоненты ТТК скачали более 25 тысяч ТБ данных в новогодние праздники 1
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 1
09.11.2016 CarPrice предлагает автосалонам продавать машины через онлайн-аукцион 1
18.10.2016 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE в Забайкалье 3
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
26.09.2016 «Мегафон» обеспечил 4G-интернетом половину жителей Забайкальского края 2
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
08.07.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced во всех районах Челябинска 1
27.06.2016 Руководители подразделений Администрации Читы получили доступ к СЭД «Дело» 2
03.06.2016 ИТ-система из Академпарка уменьшила число ДТП в Забайкалье 4
13.05.2016 «Ростелеком» в Забайкалье открыл Центр обработки данных в рамках проекта «Безопасный город» 5
28.04.2016 МТС покажет жителям Приамурья в два раза больше каналов в HD-качестве 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 3
07.04.2016 «Вокорд» подвел итоги работы комплексов фото- и видеофиксации «Вокорд-Трафик» в 2015 г. 1
22.03.2016 «МегаФон» запустил сеть LTE-Advanced в Южно-Сахалинске 1

Публикаций - 199, упоминаний - 346

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 13
Синтерра - Synterra 565 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
Microsoft Corporation 11060 3
Ростелеком Сибирьтелеком 302 3
Vocord - Вокорд 99 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
Вертикаль - башенный оператор 43 2
РТКомм.ру 158 2
Ланит ГК 1155 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
С-Телеком 5 2
МегаФон Дальневосточный филиал 25 2
МегаФон Сибирский филиал 21 1
Комстар Регионы 89 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Nortel Networks 222 1
СофтЭксперт 39 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 14 1
М2М телематика 165 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
Intel Corporation 4169 1
Микротест 177 1
Orange S.A. 449 1
Columbus - Колумбус 125 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
SAP SE 3211 1
Ланит Интеграция 101 1
Крок 1219 1
Telegram Group 702 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Naumen - Наумен 341 1
Астерос - Asteros 531 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 4 1
Почта России ПАО 1572 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Лидер-инновации 27 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
HGM - Highland Gold Mining 1 1
Uber 257 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Uber Technologies 258 1
Альфа-Банк 1123 1
СберЛогистика 42 1
Открытие ФК 538 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Фонд президентских грантов 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Почта России - Татарстан Почтасы - Казанский логистический почтовый центр 3 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 5
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
ЭОС Дело СЭД 621 4
Apple iOS 5741 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
SAP ASAP Focus 2 1
SAP Business All-in-One 40 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 1
ЭОС iEOS 21 1
Ростех Швабе Мобильный госпиталь 1 1
VK - Mail.Ru AntiCheat MRAC 1 1
LG G - серия смартфонов 120 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Intel Xeon Silver 6 1
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Microsoft Windows 7 1662 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Huawei nova - Серия смартфона 58 1
Google Android 10750 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
Naumen Service Desk 103 1
Сергеев Михаил 31 6
Векилов Тимур 28 2
Муттерперл Михаил 21 2
Осипов Александр 22 2
Задорнов Михаил 19 1
Щербаков Сергей 14 1
Поздняков Александр 7 1
Гоков Дмитрий 31 1
Рухович Филипп 1 1
Степанов Илья 1 1
Ефимова Ольга 2 1
Имас Анна 6 1
Соловьев Сергей 25 1
Христенко Олег 3 1
Акимов Максим 167 1
Назаров Алексей 69 1
Макаров Алексей 49 1
Ушацкий Андрей 100 1
Холден Дэвид - Holden David 16 1
Малеев Алексей 9 1
Иревли Сергей 18 1
Орешкин Максим 17 1
Рубин Дмитрий 39 1
Малышев Сергей 46 1
Кравцов Роман 77 1
Носков Константин 201 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 47
Россия - СФО - Новосибирск 1965 44
Россия - Забайкальский край 356 38
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 24
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 21
Россия - ПФО - Самара 1287 21
Россия - ПФО - Казань 1513 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
Россия - Амурская область 320 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 6
Россия - Свободный 35 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 5
Россия - Курск 231 5
Россия - Благовещенск 88 5
Казахстан - Республика 2627 4
Россия - Иркутск 464 4
Россия - Красноярск 845 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 4
Россия - Пермь 739 4
Украина 3361 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Россия - Астрахань 240 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Иркутская область 543 3
Россия - Хабаровск 620 3
Россия - Махачкала 114 3
Россия - Челябинск 770 3
Россия - Саратов 402 3
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Воронеж 689 2
Россия - Вологодская область - Череповец 115 2
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - Смоленск 234 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ЗабИЖТ - Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 1 1
БГУ - Байкальский Государственный университет 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 2 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759620, в очереди разбора - 663310.
Создано именных указателей - 46354.
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