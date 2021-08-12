Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 199, упоминаний - 346
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергеев Михаил 31 6
|Векилов Тимур 28 2
|Муттерперл Михаил 21 2
|Осипов Александр 22 2
|Задорнов Михаил 19 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Поздняков Александр 7 1
|Гоков Дмитрий 31 1
|Рухович Филипп 1 1
|Степанов Илья 1 1
|Ефимова Ольга 2 1
|Имас Анна 6 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Христенко Олег 3 1
|Акимов Максим 167 1
|Назаров Алексей 69 1
|Макаров Алексей 49 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Холден Дэвид - Holden David 16 1
|Малеев Алексей 9 1
|Иревли Сергей 18 1
|Орешкин Максим 17 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Малышев Сергей 46 1
|Кравцов Роман 77 1
|Носков Константин 201 1
|CNews Analytics 1988 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|ЗабИЖТ - Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 1
|ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 1 1
|БГУ - Байкальский Государственный университет 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759620, в очереди разбора - 663310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759620, в очереди разбора - 663310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru