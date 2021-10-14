Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Чеченская Республика (Чечня)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 220, упоминаний - 360
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 6
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Голомолзин Анатолий 52 3
|Жаров Александр 165 3
|Абрамов Сергей 56 2
|Шойгу Сергей 59 2
|Сердюков Анатолий 54 2
|Оверин Аркадий 2 2
|Чамара Денис 57 2
|Акимов Максим 167 2
|Ромашкин Александр 2 2
|Белозеров Андрей 35 1
|Артемасов Алексей 5 1
|Сорокин Константин 15 1
|Недосеков Андрей 23 1
|Калабин Юрий 1 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Платонов Андрей 6 1
|Сиянов Виталий 1 1
|Тихонов Алексей 6 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Скрипаль Сергей 1 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Шалюгин Павел 3 1
|Апполонова Светлана 4 1
|Хорошко Ирина 3 1
|Карпунина Ирина 4 1
|Казарин Станислав 100 1
|Исмаилов Анвар 1 1
|Jackson Henry - Джексон Генри 1 1
|Пухова Камилла 1 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Карпов Алексей 21 1
|Суслов Константин 19 1
|Образцова Мария 2 1
|Тютин Алексей 14 1
|Пак Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755804, в очереди разбора - 659494.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755804, в очереди разбора - 659494.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru