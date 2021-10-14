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Россия
Чеченская Республика (Чечня)


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 3
29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 6
06.09.2021 МТС развернула цифровую инфраструктуру на территории ТРЦ «Грозный молл» 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 4
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 3
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео 2
12.10.2020 Российские операторы связи завершили очередной этап подключения СЗО к интернету 2
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность 2
11.06.2020 Выручка «Инфосистемы джет» за 2019 год выросла на 25% до 31,1 млрд рублей 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
23.12.2019 Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе» 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
15.10.2019 «Ростелеком» хотят оставить без дармовых частот, которые стоят миллиарды 1
03.10.2019 «Инфосистемы джет» защитили Грозненскую ТЭС от киберугроз 1
02.10.2019 «Портал-Юг» автоматизировал работу «Чеченских минеральных вод» на базе «1С:ERP» 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 2
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 2
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
16.10.2018 «БАРС Груп» развивает направление медицинского «интернета вещей» 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
03.07.2018 «Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 2
25.04.2018 «БАРС Груп» обеспечила жителей Чечни записью к врачу через мобильные устройства 2
18.04.2018 «Ростех» создал «мессенджер» для неспешной переписки с многодневными интервалами 1
18.04.2018 Исследование MoneyMan и ОКБ: мошенничество в онлан-кредитовании в 4 раза превышает банковское 2
04.04.2018 «Барс груп» обеспечит подключение к ЕСИА по протоколу OAuth 2.0 1

Публикаций - 220, упоминаний - 360

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Ростелеком Связьинвест 692 9
Ростех - Ростехнологии 2230 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
Вайнах Телеком 42 5
Барс груп 402 4
Yandex - Яндекс 4098 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 3
АФК Система ПАО 990 3
Таттелеком 102 3
Миранда-Медиа 20 3
Navitel - Навител Навигатор 252 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Samsung Electronics 5627 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Microsoft Corporation 10997 3
Мотив - Екатеринбург-2000 105 3
Google LLC 7124 3
ВолгаТелеком 213 3
Синтерра - Synterra 562 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Telegram Group 702 2
Инфосистемы Джет 675 2
Воентелеком 134 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 2
Крок 1219 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
Основа Телеком 55 2
Антарес 25 2
Nomix - Номикс 2 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 2
Ростелеком Дальсвязь 203 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 2
Тракторные заводы Концерн 24 2
Грозненская ТЭС - тепловая электростанция 2 2
Открытие Арена - стадион 17 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
MEL Science 4 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Газпром ПАО 518 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
eBay Inc 526 1
Почта России ПАО 1570 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
Связной ГК 875 1
Русский стандарт Банк 302 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 26
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Государственный совет Республики Крым 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Правительство Хабаровского края 15 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
МФЦ Мои документы Республики Крым 1 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Администрация Псковской области 22 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 1
Счётная палата РФ 459 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Союз машиностроителей России 26 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 28
3G - Стандарт мобильной связи 3699 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
Безопасный город 347 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 32 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 24 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Google Android 10750 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2198 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 3
ЭОС Дело СЭД 619 2
Microsoft Windows 7 1662 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Apple iOS 5741 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Tele2 2G-сеть 2 1
Электронный дневник 26 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Telegram - Мессенджер 80 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Redis СУБД 46 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
ST Flagman Web 1 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Softline DeskWork 55 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Yota LTE-сеть 2 1
SpaceTeam ST Connect 1 1
SpaceTeam ST Matix 2 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
BioLink FingerPass 31 1
МТС Автосекретарь 35 1
МТС SIM-карты 35 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Dialog - Мессенджер 23 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
Microsoft Windows 10 6602 1
Путин Владимир 1820 6
Медведев Дмитрий 1433 5
Никифоров Николай 1126 4
Чернышенко Дмитрий 234 3
Щеголев Игорь 676 3
Голомолзин Анатолий 52 3
Жаров Александр 165 3
Абрамов Сергей 56 2
Шойгу Сергей 59 2
Сердюков Анатолий 54 2
Оверин Аркадий 2 2
Чамара Денис 57 2
Акимов Максим 167 2
Ромашкин Александр 2 2
Белозеров Андрей 35 1
Артемасов Алексей 5 1
Сорокин Константин 15 1
Недосеков Андрей 23 1
Калабин Юрий 1 1
Юсуфов Виталий 24 1
Платонов Андрей 6 1
Сиянов Виталий 1 1
Тихонов Алексей 6 1
Снегирев Сергей 4 1
Скрипаль Сергей 1 1
Ройтман Евгений 34 1
Шалюгин Павел 3 1
Апполонова Светлана 4 1
Хорошко Ирина 3 1
Карпунина Ирина 4 1
Казарин Станислав 100 1
Исмаилов Анвар 1 1
Jackson Henry - Джексон Генри 1 1
Пухова Камилла 1 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Карпов Алексей 21 1
Суслов Константин 19 1
Образцова Мария 2 1
Тютин Алексей 14 1
Пак Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 40
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 29
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 21
Россия - Республика Ингушетия 188 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 13
Россия - Грозный 93 12
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 12
Россия - Ростовская область 859 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 10
Россия - Иркутская область 536 9
Россия - Калининградская область 531 9
Россия - Астраханская область 369 9
Россия - Республика Крым 625 8
Россия - Республика Мордовия 386 8
Россия - Севастополь 419 7
Россия - Волгоградская область 395 7
Россия - Республика Тыва 143 6
Россия - Приморский край - Приморье 604 6
Россия - Архангельская область 329 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 6
Россия - Забайкальский край 356 6
Россия - Ненецкий автономный округ 101 6
Россия - Республика Дагестан 260 6
Казахстан - Республика 2618 6
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 6
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 5
Россия - Костромская область 228 5
Россия - Новосибирская область 810 5
Россия - Республика Алтай 681 5
Россия - Кемеровская область 461 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Россия - ПФО - Казань 1507 5
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 5
Россия - Республика Адыгея 241 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
Русский язык 966 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Антитеррор 62 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 13
IDC - International Data Corporation 2708 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
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