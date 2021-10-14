Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Чебоксары
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 154, упоминаний - 195
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 4
|Носков Константин 201 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Бобиков Дмитрий 14 2
|Теверовский Александр 12 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Якушев Владимир 16 2
|Чибис Андрей 19 2
|Кузяев Андрей 59 1
|Тюрина Мария 39 1
|Казарин Станислав 100 1
|Бухар Виктория 7 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Никитченко Анна 6 1
|Могилин Артём 5 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Семенов Максим 20 1
|Оленева Екатерина 1 1
|Ковтун Марина 1 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Третьякова Марина 1 1
|Бойко Алексей 12 1
|Шурутов Алексей 1 1
|Дудин Александр 5 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Путин Владимир 1824 1
|Одинцев Николай 1 1
|Анисимов Михаил 13 1
|Макаров Алексей 49 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Никулин Игорь 21 1
|Баранов Роман 12 1
|Гусев Александр 26 1
|Журавлев Алексей 7 1
|Попов Алексей 311 1
|Бурин Андрей 12 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Крылова Екатерина 1 1
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|Gartner 2190 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759620, в очереди разбора - 663310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759620, в очереди разбора - 663310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru