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14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
17.09.2021 «Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
11.01.2021 «Ростелеком контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-19 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
20.11.2020 Новый контакт-центр ВТБ сможет ежемесячно принимать более миллиона обращений клиентов 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
13.09.2019 «Гэндальф» установила «Скан-Архив» в «Транзит-Ойл» 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
21.03.2019 Замглавы Минстроя по цифровому развитию возглавил Мурманскую область 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
29.11.2018 В Минстрое отвечать за цифровое развитие стал замминистра по ЖКХ 1
22.10.2018 «Диасофт» планирует увеличить штат пермского филиала вдвое 1
26.06.2018 Верховный суд выступает против отмены уголовного наказания за лайки и репосты 1
18.06.2018 Резидент «Сколково» успешно протестировал дистанционное управление бульдозером 2
19.04.2018 «Мегафон» запустил в Чувашии и Оренбургской области мобильный интернет LTE-Advanced 1
16.03.2018 Услуги фиксированной связи MCN Telecom теперь доступны корпоративным клиентам в Чувашии 1
17.01.2018 MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 1
17.01.2018 MCN Telecom начал предлагать услуги телефонии для бизнеса в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 1

Публикаций - 154, упоминаний - 195

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
Yandex - Яндекс 4101 7
Синтерра - Synterra 565 5
Microsoft Corporation 11060 4
Samsung Electronics 5651 3
SAP SE 3211 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Элара НПП имени Г. А. Ильенко 8 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Кейсистемс-Безопасность НПЦ КСБ 6 1
Matller - Матллер 6 1
Прометей - Prometey 9 1
ВолгаТелеком 217 1
Акадо Екатеринбург 23 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Actility 5 1
Локотех Ctrl2Go Factory5 6 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
ФОРС ГК 22 1
Вист Групп - Vist Robotics 6 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Сумма Телеком - Sumtel 67 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
Инфолинк 3 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
АльянсТелеком 8 1
Связьсервис - Связь Сервис 3 1
ОРТИС 2 1
СМАРТС Шупашкар-GSM 6 1
UIS - Unique Intelligent Services 6 1
Комстар Регионы 89 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Uber Russia 3 2
Яндекс.Такси 271 2
Яндекс.Еда 93 2
Российские коммунальные системы 7 2
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
Химпром 5 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Транзит-Ойл 1 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Юнистрим - Unistream 167 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
Motul-Drive 2 1
Мострансавто 59 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 1 1
Uber China 7 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Совкомбанк Совесть 27 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Альфа-Банк 1123 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
ВкусВилл 48 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 3 2
ИСЭПИ - Институт социально-экономических и политических исследований 2 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 4 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию европейской экономической 1 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство РФ 2201 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Счётная палата РФ 460 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
Google Android 10750 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
Apple iOS 5741 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Apple - App Store 2198 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 2
Speedtest by Ookla 32 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Oracle RackServer SPARC S7 2 1
NetByNet - WiFire TV 9 1
HPE 42U 1 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Яндекс Go 50 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
Omnicomm LLS 27 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Аскон Компас-3D 63 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Dynamics CRM 386 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
YSoft SafeQ 23 1
Гэндальф - Скан-Архив 36 1
VMware vSphere 281 1
Мельников Александр 63 4
Носков Константин 201 2
Валяева Елизавета 72 2
Бобиков Дмитрий 14 2
Теверовский Александр 12 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Якушев Владимир 16 2
Чибис Андрей 19 2
Кузяев Андрей 59 1
Тюрина Мария 39 1
Казарин Станислав 100 1
Бухар Виктория 7 1
Диденко Дмитрий 5 1
Никитченко Анна 6 1
Могилин Артём 5 1
Контрабаев Артур 66 1
Рудычева Наталья 81 1
Семенов Максим 20 1
Оленева Екатерина 1 1
Ковтун Марина 1 1
Мишустин Михаил 302 1
Третьякова Марина 1 1
Бойко Алексей 12 1
Шурутов Алексей 1 1
Дудин Александр 5 1
Прозоровский Василий 40 1
Чимиричкина Мария 30 1
Путин Владимир 1824 1
Одинцев Николай 1 1
Анисимов Михаил 13 1
Макаров Алексей 49 1
Брюквин Юрий 196 1
Никулин Игорь 21 1
Баранов Роман 12 1
Гусев Александр 26 1
Журавлев Алексей 7 1
Попов Алексей 311 1
Бурин Андрей 12 1
Кривозубов Павел 26 1
Крылова Екатерина 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 60
Россия - ПФО - Казань 1513 46
Россия - СФО - Новосибирск 1965 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 44
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 36
Россия - ПФО - Самара 1287 34
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 14
Россия - Курск 231 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 13
Казахстан - Республика 2627 9
Россия - Йошкар-Ола 108 9
Россия - Ульяновск 292 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 9
Россия - Астрахань 240 8
Россия - Воронеж 689 8
Россия - Новочебоксарск 24 8
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 8
Россия - Махачкала 114 8
Россия - Владивосток 864 7
Россия - Оренбург 255 7
Россия - Рязань 353 7
Россия - Красноярск 845 7
Россия - Пермь 739 7
Россия - Липецк 257 7
Россия - Волгоград 540 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Россия - Калуга 295 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - Омск 627 6
Россия - Челябинск 770 6
Россия - Томск 449 6
Европа 3745 6
Россия - Барнаул 360 5
Россия - Ижевск 305 5
Россия - Мурманск 257 5
Украина 3361 5
Россия - Калининград 662 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
POI - points of interest 60 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Федеральное законодательство 254 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
IDC - International Data Corporation 2713 1
Gartner 2190 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
Global Inclusion Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759620, в очереди разбора - 663310.
Создано именных указателей - 46354.
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