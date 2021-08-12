Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЧАО
Чукотский автономный округ
Чукотка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 209, упоминаний - 373
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 167 5
|Рымар Максим 36 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Жданов Андрей 4 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Рудзевич Мария 34 2
|Экшенгер Наталья 4 2
|Хитрова Елена 12 2
|Ципорин Павел 51 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Гоков Дмитрий 31 2
|Елистратов Николай 90 2
|Догадин Александр 4 2
|Никитин Игорь 7 2
|Путин Владимир 1820 2
|Марич Игорь 18 2
|Проскурин Дмитрий 3 1
|Разумовский Дмитрий 70 1
|Мироненко Дмитрий 2 1
|Назимок Максим 1 1
|Нечаев Антон 1 1
|Киселев Николай 9 1
|Павлов Олег 10 1
|Велесевич Евгений 12 1
|Ефимов Сергей 1 1
|Балацкий Максим 1 1
|Матвеев Денис 3 1
|Мажарин Дмитрий 2 1
|Талюк Максим 1 1
|Майнина Кристина 2 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Петров Аркадий 1 1
|Морошкин Александр 106 1
|Павлов Александр 20 1
|Щуров Алексей 8 1
|Суслов Константин 19 1
|Боленков Андрей 1 1
|Лаут Артур 2 1
|Бетсис Павел 84 1
|Хорошко Ирина 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|PornHub 23 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755786, в очереди разбора - 659476.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755786, в очереди разбора - 659476.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru