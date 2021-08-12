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Россия
ЧАО
Чукотский автономный округ
Чукотка


12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
14.04.2021 «Актион охрана труда»: российским работникам важнее удобство, чем безопасность 1
16.03.2021 Москвичи откладывают в «онлайн-конверты» «Сбера» в среднем 13,4 тыс. рублей 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 3
09.02.2021 «Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки 3
05.02.2021 «Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect 8
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 6
06.11.2020 Интеллектуальный голосовой робот-помощник МТС помогает жителям Чукотки бороться с короновирусом 3
19.08.2020 Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое 4
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 1
01.06.2020 Merlion начал продавать SIM-карты «Билайна» с технологией саморегистрации 3
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 18
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 3
27.02.2020 «Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия 1
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке 3
27.12.2019 Чукотская ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» внедрила СЭД «Этлас» 1
26.12.2019 «Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 3
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 1
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки 2
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 3
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 10
26.09.2019 «Ростелеком» обеспечит связью плавучую атомную теплоэлектростанцию 3
24.09.2019 «Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию 3
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
04.09.2019 Почта Банк оснастит почтовые отделения Чукотки POS-терминалами 6
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 1
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи 1

Публикаций - 209, упоминаний - 373

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Ростелеком Связьинвест 692 6
Microsoft Corporation 10997 6
Ростелеком Дальсвязь 203 6
Восход ФГБУ НИИ 365 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 3
Samsung Electronics 5627 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Синтерра - Synterra 562 3
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Ростелеком Сибирьтелеком 298 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
ГЛОНАСС АО 82 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
РТЛабс 145 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Крок 1219 2
Delta Electronics 75 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Парус 201 1
Астерос - Asteros 531 1
Этлас-Софт 78 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Миранда-Медиа 20 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Вайнах Телеком 42 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Основа Телеком 55 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
АйКомИнвест 15 1
Google LLC 7124 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - Атомная теплоэлектроцентраль 3 3
Чукотэнерго АО 3 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Мотовилихинские заводы 10 2
Почта России ПАО 1570 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Аэрофлот 492 1
Альфа-Банк 1122 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 1
ЦИАН - CIAN 39 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Газпром ПАО 518 1
Кубанская библиотека 1 1
HGM - Highland Gold Mining 1 1
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
Почта Банк 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 31
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
Правительство РФ 2198 6
Президент Российской Федерации 1439 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство Чукотского автономного округа 9 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Счётная палата РФ 459 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Правительство Орловской области - Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области 1 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 8 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Государственная жилищная инспекция 6 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
ГКУ Управление ГЗ и ППС ЧАО - ГКУ Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа 2 1
Администрация Псковской области 22 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Правительство Хабаровского края 15 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
Безопасный город 347 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 5
Apple iOS 5741 4
Google Android 10750 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Microsoft Windows 7 1662 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows 10 6602 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
ИСП РАН Svace 7 1
Microsoft Dynamics CRM 384 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 1
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 9 1
Акимов Максим 167 5
Рымар Максим 36 3
Никифоров Николай 1126 3
Жданов Андрей 4 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Рудзевич Мария 34 2
Экшенгер Наталья 4 2
Хитрова Елена 12 2
Ципорин Павел 51 2
Нестеров Алексей 79 2
Гоков Дмитрий 31 2
Елистратов Николай 90 2
Догадин Александр 4 2
Никитин Игорь 7 2
Путин Владимир 1820 2
Марич Игорь 18 2
Проскурин Дмитрий 3 1
Разумовский Дмитрий 70 1
Мироненко Дмитрий 2 1
Назимок Максим 1 1
Нечаев Антон 1 1
Киселев Николай 9 1
Павлов Олег 10 1
Велесевич Евгений 12 1
Ефимов Сергей 1 1
Балацкий Максим 1 1
Матвеев Денис 3 1
Мажарин Дмитрий 2 1
Талюк Максим 1 1
Майнина Кристина 2 1
Албычев Кирилл 7 1
Петров Аркадий 1 1
Морошкин Александр 106 1
Павлов Александр 20 1
Щуров Алексей 8 1
Суслов Константин 19 1
Боленков Андрей 1 1
Лаут Артур 2 1
Бетсис Павел 84 1
Хорошко Ирина 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 122
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 25
Россия - Забайкальский край 356 13
Россия - Анадырь 44 10
Россия - Магаданская область 228 10
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 9
Россия - Республика Ингушетия 188 9
Россия - Сахалинская область 432 9
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 9
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 9
Россия - Приморский край - Приморье 604 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 8
Россия - Республика Тыва 143 7
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 7
Россия - Хабаровский край 414 7
Россия - Билибино 9 6
Россия - Республика Крым 625 6
Россия - Амурская область 320 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
Россия - СФО - Новосибирск 1954 6
Россия - Самарская область 557 5
Россия - Курская область 338 5
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 5
Россия - Калининградская область 531 5
Россия - Ненецкий автономный округ 101 5
Россия - Иркутская область 536 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 5
Россия - Республика Дагестан 260 5
Россия - Волгоградская область 395 5
Россия - Тверская область 246 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Россия - Костромская область 228 5
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 5
Россия - Севастополь 419 4
Россия - Свердловская область 804 4
Россия - Тюменская область 581 4
Германия - Федеративная Республика 3606 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Коррупция 22 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Региональное законодательство 45 1
Великая Отечественная война 122 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Вторая мировая война 254 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
PornHub 23 1
CNews Analytics 1988 22
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