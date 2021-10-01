Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Тверская область
Публикаций - 251, упоминаний - 374
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1437 15
|Путин Владимир 1840 8
|Никифоров Николай 1126 7
|Щеголев Игорь 676 6
|Самойлов Юрий 58 5
|Хала Илья 21 4
|Меркулов Борис 7 4
|Фишер Андрей 54 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Симаков Олег 106 4
|Теличева Наталья 125 4
|Ухов Дмитрий 14 4
|Тыров Илья 11 4
|Балабанов Анатолий 12 4
|Смирнова Екатерина 8 4
|Орловский Виктор 229 4
|Селиванов Дмитрий 49 4
|Швецов Денис 11 4
|Раменский Демьян 12 4
|Соловьев Владимир 98 3
|Массух Илья 192 3
|Мотовилов Олег 58 3
|Каплунов Павел 31 3
|Колмычек Павел 17 3
|Яровая Ирина 63 2
|Рейман Леонид 471 2
|Шойгу Сергей 59 2
|Дергилёв Никита 40 2
|Захаров Павел 55 2
|Усманов Алишер 241 2
|Жаров Александр 165 2
|Собянин Сергей 211 2
|Бойко Елена 151 2
|Черепенников Антон 52 2
|Андреев Алексей 15 2
|Ким Дмитрий 27 2
|Эмдин Сергей 67 2
|Попов Алексей 319 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|CNews Analytics 2006 16
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|CNews IaaS рейтинг 8 2
|Gartner 2230 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786407, в очереди разбора - 690083.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786407, в очереди разбора - 690083.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru