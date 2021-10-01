Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
ЦФО
Тверская область

Россия - ЦФО - Тверская область


01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
17.08.2021 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 3
20.07.2021 Neoflex обучит воспитанников детских домов ИТ-навыкам 1
16.07.2021 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта 1
29.06.2021 Где спасались от жары москвичи и петербуржцы 1
23.06.2021 ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр 2
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
18.05.2021 На волне! Amazfit поддержал Zavidovo SUP challenge и выпустил на старт собственную команду 1
21.04.2021 В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
07.04.2021 ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн 1
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 1
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 3
03.02.2021 Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
02.12.2020 Россияне не дали Tele2 построить сотовую вышку: 4G угрожало их жизни и здоровью 1
24.11.2020 «Ростелеком» тестирует в Тверской области систему видеоаналитики для птицеводческих хозяйств 1
18.11.2020 Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома» 1
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России 1
19.10.2020 Accenture привлечет школьников в ИТ 2
02.10.2020 «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
16.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг ЦОД в 2019 году по версии CNews 1
03.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
23.04.2020 «Ростелеком» представил систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров 1
06.04.2020 В Англии поджигают вышки 5G-сетей: «Они распространяют коронавирус» 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 2
25.12.2019 В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада 1
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 1

Публикаций - 251, упоминаний - 374

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 29
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 15
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 8
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 7
Selectel - Селектел 137 6
Скай Линк - Skylink 548 6
Крок 1230 6
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
IXcellerate - Икселерейт 60 5
Синтерра - Synterra 602 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 5
SafeData - Центр Хранения Данных 51 5
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 42 5
Microsoft Corporation 11628 5
Доктор рядом - Doc+ 43 4
Samsung Electronics 5878 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 4
Авантаж 48 4
Центел - Центральный телеграф 179 4
Hitachi 499 4
Yandex - Яндекс 4129 4
3934 4
Softline - Софтлайн 1507 4
Ростелеком Связьинвест 773 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
VK - Mail.ru Group 2508 3
Ланит ГК 1185 3
Эттон Груп - Etton 45 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Red Hat 683 3
Huawei 2750 3
InterSystems - ИнтерСистемз 74 3
Рустелеком ТК 207 3
3data - 3дата 32 3
iTeco - Ай-Теко 729 3
Netrika - Нетрика 84 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 10
УЭК - Универсальная электронная карта 512 7
Почта России ПАО 1586 6
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 3
РВК - Российская венчурная компания 482 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
Связной ГК 897 3
Audi 131 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 2
Алроса АК 81 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Газпром ПАО 538 2
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Sapato.ru 18 1
Гипросвязь ПАО 48 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
Открытие Арена - стадион 17 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Wells Fargo 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 38
Правительство РФ 2226 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 16
Калининская АЭС - Атомная электростанция 45 16
Президент Российской Федерации 1447 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 6
Правительство Москвы 660 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 3
Счётная палата РФ 464 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Правительство Сахалинской области 19 3
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
Руссофт - Russoft 269 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 16
3G - Стандарт мобильной связи 3835 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
Безопасный город 348 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
Big Data - Большие данные 1136 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 88 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 413 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 368 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 5
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 4
DataLine OST ЦОД 22 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 4
Apple iPad 3263 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 3
DataLine Nord ЦОД 15 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
Apple iPhone 6 547 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Национальные Технологии - СХД Купол 32 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
Google Android 10752 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 713 1
Java - Язык программирования 1221 1
Apple iPhone 8 157 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Медведев Дмитрий 1437 15
Путин Владимир 1840 8
Никифоров Николай 1126 7
Щеголев Игорь 676 6
Самойлов Юрий 58 5
Хала Илья 21 4
Меркулов Борис 7 4
Фишер Андрей 54 4
Валяева Елизавета 72 4
Симаков Олег 106 4
Теличева Наталья 125 4
Ухов Дмитрий 14 4
Тыров Илья 11 4
Балабанов Анатолий 12 4
Смирнова Екатерина 8 4
Орловский Виктор 229 4
Селиванов Дмитрий 49 4
Швецов Денис 11 4
Раменский Демьян 12 4
Соловьев Владимир 98 3
Массух Илья 192 3
Мотовилов Олег 58 3
Каплунов Павел 31 3
Колмычек Павел 17 3
Яровая Ирина 63 2
Рейман Леонид 471 2
Шойгу Сергей 59 2
Дергилёв Никита 40 2
Захаров Павел 55 2
Усманов Алишер 241 2
Жаров Александр 165 2
Собянин Сергей 211 2
Бойко Елена 151 2
Черепенников Антон 52 2
Андреев Алексей 15 2
Ким Дмитрий 27 2
Эмдин Сергей 67 2
Попов Алексей 319 2
Гордеев Алексей 10 2
Гайдуков Алексей 24 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 112
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 58
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 35
Россия - ЦФО - Тульская область 760 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 31
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 30
Россия - ЦФО - Калужская область 584 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 27
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 26
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 25
Россия - Удомля 41 25
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 24
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 23
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 23
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 21
Россия - ЦФО - Ивановская область 266 20
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 20
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 19
Россия - ЦФО - Костромская область 234 19
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 19
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 18
Россия - СФО - Красноярский край 691 18
Россия - УФО - Свердловская область 822 18
Россия - ЦФО - Курская область 342 17
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 17
Россия - ЦФО - Орловская область 136 16
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 16
Россия - СФО - Новосибирская область 843 16
Россия - СФО - Иркутская область 565 16
Россия - СФО - Омская область 395 16
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 16
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 15
Россия - УФО - Тюменская область 597 15
Россия - ПФО - Пензенская область 359 14
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 14
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
Информационное общество - Государственная программа 282 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 4
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 30 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
Русский язык 1028 3
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 3
Региональное законодательство 45 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
Федеральное законодательство 254 2
Образование в России 381 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 44 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 90 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 17 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 90 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
Ведомости 260 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Uckfield FM 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 401 1
Mash - telegram-канал 3 1
Россия К - телеканал 9 1
URA.RU - информагентство 4 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
Российская газета 92 1
Пятница - Телеканал 20 1
Муз ТВ - Телеканал 13 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТНТ - Телеканал 95 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
НТВ - Телекомпания 170 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
CNews Analytics 2006 16
IDC - International Data Corporation 2797 2
CNews IaaS рейтинг 8 2
Gartner 2230 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 4
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 6 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 326 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
Феррит-Домен НИИ 12 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 25 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 5
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 43 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786407, в очереди разбора - 690083.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще