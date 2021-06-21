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Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов


21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
23.10.2020 Такси с рециркуляторами «Росэлектроники» появились на дорогах страны 1
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 2
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
01.02.2018 В Подмосковье школьница погибла от удара током при зарядке мобильника 2
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
09.11.2015 NetByNet улучшает качество кабельного телевидения 2
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
16.04.2015 Картой «Стрелка» можно оплатить проезд в коммерческих автобусах 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
12.12.2014 В почтовое обращение выходят шесть марок в рамках серии «Современное искусство России» 1
23.04.2014 «Синтеллект» перевел «Маревен Фуд Сэнтрал» на новую версию СЭД Docsvision 1
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
05.06.2012 К 2015 г. в Московской области откроется более 70 МФЦ по оказанию госуслуг 1
19.04.2012 МТС запустила первую сеть 3G в диапазоне 900 МГц в Хабаровском крае 1
28.03.2012 У кого государство отобрало частоты. СПИСОК 1
26.03.2012 «Билайн» расширяет зону покрытия 3G и запускает новый интернет-тариф в Московском регионе 1
18.01.2012 В Серпухове запустили программу «Безопасный город» 2
30.09.2011 «Мегафон» предрек смерть GSM 1
07.07.2011 «Билайн» объявил итоги и перспективы развития проводного интернета и запустил новые тарифы в Московском регионе 1
07.07.2011 Xerox оптимизировал процесс выпуска товаросопроводительной документации в логистическом центре сети «Дикси» 1
09.03.2011 «АйТи» автоматизировала первую безоператорную АЗС в Московской области 1
01.11.2010 Россия: 3G дойдет до глубинки 1
29.10.2010 ГКРЧ разрешила «большой тройке» развертывание сетей 3G в диапазоне 900/1800 МГц в Московском регионе 2
09.08.2010 «ВымпелКом» объявил о новых назначениях в бизнес-единицах «Россия» и «СНГ» 1
15.07.2010 Центры компьютерной грамотности Microsoft открылись на базе филиалов МФЮА 1
07.06.2010 В Москве состоится Всероссийский форум «Электронный муниципалитет 2010» 1
01.04.2010 Freshtel запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в четырех городах России 1
15.12.2009 Москвичи получат к Новому году видеозвонок 1
03.12.2009 Аналитики: Конкурент WiMAX в России появится через 5 лет 1
02.12.2009 Мобильный WiMAX в России: направления развития и перспективы 1
23.12.2008 Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров 1
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
28.05.2008 «Техносила» открыла четыре гипермаркета 1
27.05.2008 «МегаФон» открыл фирменный салон в Волоколамске 1
23.10.2007 Онлайн-конференция: ИТ-стратегия Русского Банка Развития 1

Публикаций - 45, упоминаний - 54

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 9
Синтерра - Synterra 695 3
Freshtel 49 3
Yota - Скартел 623 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 2
Syntellect - Синтеллект 49 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 112 2
Docsvision - ДоксВижн 871 2
HTC Corporation 1250 2
Yandex - Яндекс 4236 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 116 1
SEC Consult Services 970 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
Ростех - Ростехнологии 2239 1
Xerox Россия 103 1
Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
Скай Линк - Skylink 710 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 1
Webmoney 378 1
Акадо Телеком - Комкор 690 1
Парус 229 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 265 1
SAP SE 3467 1
Telia Company 409 1
Xerox 582 1
Nokia Corporation 2947 1
Samsung Electronics 6500 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 236 1
АйТи 825 1
Columbus - Колумбус 154 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 1
Microsoft Corporation 13274 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 4
Мострансавто 60 2
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 2
Связной ГК 969 1
ТНК-ВР Холдинг 182 1
Единая транспортная карта 12 1
Напа ООО 3 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 1
Техносила 187 1
Евросеть 1136 1
Дикси - Сеть магазинов 80 1
Qiwi 783 1
Почта России ПАО 1655 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 39 1
CyberPlat - КиберПлат 234 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 32 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 225 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 450 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 290 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 295 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1056 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 257 1
Правительство Московской области 50 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 140 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 2
АРБ - Ассоциация российских банков 103 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
3G - Стандарт мобильной связи 4037 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 2
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 43 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 50 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 731 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Проверка контрагентов 53 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Безопасный город 355 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 121 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6173 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 1
Стрелка - Транспортная карта 115 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 2
Samsung Galaxy Note 558 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPhone 4 700 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Apple iOS 5751 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 531 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Android 10774 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 509 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 27 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 47 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 123 1
Кусков Денис 184 2
Якушев Владимир 16 2
Попов Алексей 324 2
Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 1
Лядовой Сергей 7 1
Пятахин Андрей 16 1
Айбашева Анна 91 1
Пантелеев Алексей 5 1
Киссиди Георгис 1 1
Королева Юлия 3 1
Dornacher Nathan - Дорначер Натан 2 1
Поскакухин Вадим 5 1
Батанов Андрей 15 1
Мычкин Дмитрий 1 1
Киссиди Одиссей 2 1
Бушуев Александр 5 1
Рудычева Наталья 83 1
Мардер Наум 100 1
Викторов Алексей 9 1
Чекмарев Александр 2 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Бакунов Григорий 19 1
Кузнецов Александр 77 1
Яковицкий Алексей 12 1
Кузнецов Анатолий 2 1
Клягин Александр 1 1
Щеголев Игорь 676 1
Шадаев Максут 386 1
Иванов Олег 124 1
Рубцов Сергей 27 1
Буяджи Павел 17 1
Егоров Игорь 40 1
Сахаров Александр 31 1
Дмитриев Алексей 25 1
Пехтерев Сергей 41 1
Кузнецов Павел 14 1
Федотова Екатерина 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 24
Россия - Российская федерация - РФ 63740 15
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 34 10
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 9
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 9
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 8
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 7
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 40 7
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 47 7
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 6
Россия - ЦФО - Тульская область 789 6
Россия - Московская область - Ивантеевка 13 6
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 5
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 5
Россия - Наро-Фоминск 7 5
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 53 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 4
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 65 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 70 4
Россия - Орехово-Зуево 29 4
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 4
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 163 4
Россия - ПФО - Казань 1634 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 376 4
Россия - Егорьевск 8 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 499 3
Россия - СФО - Красноярский край 743 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1450 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1297 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 43 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 695 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 705 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 181 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 770 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 279 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 610 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 433 1
Абонентская база 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4339 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Прайм - Агентство экономической информации 616 1
Ведомости 260 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 206 1
New retail 2 1
TelecomDaily ИАА 112 2
CNews Analytics 2304 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 644 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 2
Олимпийские игры - Olympic Games 331 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858338, в очереди разбора - 761517.
Создано именных указателей - 46783.
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