Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Серпухов
Публикаций - 45, упоминаний - 54
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кусков Денис 184 2
|Якушев Владимир 16 2
|Попов Алексей 324 2
|Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 1
|Лядовой Сергей 7 1
|Пятахин Андрей 16 1
|Айбашева Анна 91 1
|Пантелеев Алексей 5 1
|Киссиди Георгис 1 1
|Королева Юлия 3 1
|Dornacher Nathan - Дорначер Натан 2 1
|Поскакухин Вадим 5 1
|Батанов Андрей 15 1
|Мычкин Дмитрий 1 1
|Киссиди Одиссей 2 1
|Бушуев Александр 5 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Мардер Наум 100 1
|Викторов Алексей 9 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Бакунов Григорий 19 1
|Кузнецов Александр 77 1
|Яковицкий Алексей 12 1
|Кузнецов Анатолий 2 1
|Клягин Александр 1 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Шадаев Максут 386 1
|Иванов Олег 124 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Буяджи Павел 17 1
|Егоров Игорь 40 1
|Сахаров Александр 31 1
|Дмитриев Алексей 25 1
|Пехтерев Сергей 41 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Федотова Екатерина 4 1
|Прайм - Агентство экономической информации 616 1
|Ведомости 260 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 206 1
|New retail 2 1
|TelecomDaily ИАА 112 2
|CNews Analytics 2304 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 644 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858338, в очереди разбора - 761517.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858338, в очереди разбора - 761517.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru