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Россия
ЦФО
Московская область
Сергиев Посад

Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад


16.07.2014 «Билайн» подготовил сеть в Сергиевом Посаде для паломников
23.06.2014 В обращение выходит почтовая марка «Герб г. Сергиева Посада»
08.07.2009 «Рексофт» автоматизировал две гостиницы – в Петербурге и Сергиевом Посаде
19.09.2008 Открылся офис продаж Rosweb в Сергиевом Посаде
29.01.2008 «Астор» автоматизировал новый магазин сети «Продуктория» в Сергиевом Посаде
14.12.2007 «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Сергиевом Посаде
15.10.2007 «Белый Ветер Цифровой» открылся в Сергиевом Посаде

Публикаций - 98, упоминаний - 125

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6316 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7581 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 8
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 524 7
IBM - International Business Machines Corp 8740 5
Крок - Croc 1580 5
Microsoft Corporation 21482 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8583 4
АФК Система ПАО 1636 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3793 4
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 139 3
InfoWatch - Инфовотч 826 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7885 3
Ростех - Ростехнологии 2402 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 2
Ростех - РТ-Инвест 38 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1850 2
HP Inc. 5135 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1478 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
Cisco Systems 4659 2
Центел - Центральный телеграф 379 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1846 2
Yandex - Яндекс 4714 2
Qlik - QlikTech 108 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1417 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1253 1
Штрих-М 39 1
РТСофт - RTSoft 79 1
Atlex - Окей-Телеком 5 1
Edelweiss - Эдельвейс 41 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 24 1
Deloitte - Делойт 335 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 5 1
1С-Рарус 700 1
Sonera 306 1
МВС Груп 5 1
АСВТ 91 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 325 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4954 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 123 5
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 266 5
РПЦ - Троице-Сергиева лавра - ставропигиальный монастырь Русской православной церкви 8 4
Серверы и компоненты 6 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 45 3
РЖД Москва - Ярославский вокзал 4 2
Visa International 1666 2
Открытие Арена - стадион 17 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1637 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 274 2
Техносила - СервисТрейд 225 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 2
РОСНО СК 167 1
Мострансавто 62 1
Barclays Capital 23 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 24 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 63 1
Citigroup 270 1
Метрополис ТРК 35 1
УЭК - Универсальная электронная карта 556 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 20 1
Coca-Cola Company 233 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Магнолия - сеть супермаркетов 14 1
General Atlantic 23 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 243 1
Revival Express 2 1
Aviva 10 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 25 1
ВТБ - Транскредитбанк 93 1
АиФ АРИА 2 1
Почта России ПАО 1812 1
Формула Кино - Синема Парк 24 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 771 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2381 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2158 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 512 3
Президент Российской Федерации 2407 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 964 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 568 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2127 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 481 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 65 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
Районный суд Москвы 254 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 32 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 30 1
Парк Зарядье 16 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 1
Районный суд Воронежской области - Районный суд Воронежа 7 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 58 1
Музей-усадьба Архангельское 14 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 255 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 9 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 67 1
Правительство Москвы 1308 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 614 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1305 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4552 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1153 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 701 1
Политех - Политехнический музей 24 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 129 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 133 1
МКС - Международная космическая станция 1384 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 95 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7486 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1246 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 725 1
Visa Electron 62 2
MasterCard Maestro 133 2
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 2
Microsoft Office Excel 725 2
UCS R-Keeper 48 1
Huawei Q - серия коммутаторов 1 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
Yota SIM-карты 16 1
Правительство Москвы - RussPass - туристический сервис 9 1
Dr.Web AV-Desk 132 1
Dr.Web Антивирус 260 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 242 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
Qlik Sense 29 1
Стрелка - Транспортная карта 147 1
Корус Консалтинг - Платформа K-Point 16 1
Microsoft Office PowerPoint 614 1
Microsoft Windows 10 10608 1
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ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 64 1
Huawei S - Серия коммутаторов 5 1
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