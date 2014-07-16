Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Сергиев Посад
Публикаций - 98, упоминаний - 125
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
|ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
|Касперский Иван 13 4
|Касперская Наталья 244 4
|Касперский Евгений 286 3
|Акулинин Игорь 20 3
|Радонежский Сергий 7 3
|Курбанов Тимур 8 3
|Бастрыкин Александр 12 3
|Бортников Александр 20 3
|Бобровников Борис 98 3
|Донской Дмитрий 18 2
|Сенюк Надежда 32 2
|Устимчук Алексей 5 2
|Громов Сергей 12 2
|Дронов Дмитрий 26 2
|Приданцев Сергей 143 2
|Алейников Петр 3 1
|Мазуров Юрий 9 1
|Шамзон Светлана 31 1
|Тараба Вероника 27 1
|Остроухова Юлия 27 1
|Аминев Шамиль 5 1
|Мямлина Елена 1 1
|Тимошин Андрей 11 1
|Дружченко Сергей 11 1
|Гальперин Сергей 2 1
|Яшин Олег 8 1
|Сметанкин Игорь 7 1
|Рештенко Алексей 7 1
|Качанов Андрей 1 1
|Колганова Татьяна 1 1
|Рытвинский Игорь 1 1
|Киров Сергей 1 1
|Попов Алексей 329 1
|Малис Александр 155 1
|Прохоров Алексей 5 1
|Федоров Иван 21 1
|Сергунина Наталья 194 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Зайцев Евгений 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10369 3
|CNews RND - R&D.CNews 2111 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 558 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
|Росбалт ИА 56 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1092 3
|МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 34 1
|Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru