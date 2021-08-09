Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область -Балашиха
Публикаций - 73, упоминаний - 90
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Якушев Владимир 16 2
|Зайцев Андрей 39 2
|Романов Константин 8 2
|Попов Алексей 322 2
|Лобанов Денис 35 2
|Шадаев Максут 385 2
|Рубцов Сергей 27 2
|Новиков Алексей 39 2
|Парфенова Дарья 1 1
|Медведев Владислав 10 1
|Григорьев Александр 18 1
|Абрамов Андрей 23 1
|Силин Михаил 21 1
|Медведев Дмитрий 1459 1
|Артамонов Игорь 5 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Козырев Алексей 271 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Кириллов Алексей 1 1
|Мартынюк Александр 8 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Ручьев Александр 1 1
|Ершов Андрей 45 1
|Парфентьев Алексей 34 1
|Греф Герман 218 1
|Кимак Александр 2 1
|Фишман Антон 3 1
|Тихонова Анастасия 2 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Путин Владимир 1877 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Новиков Дмитрий 31 1
|Парфенов Игорь 35 1
|Ермаков Валерий 72 1
|Бегтин Иван 48 1
|Кудрявцев Максим 37 1
|Буяджи Павел 17 1
|Ковязин Алексей 1 1
|Майстренко Игорь 44 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
|РИА Новости 697 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru