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Россия
ЦФО
Московская область -Балашиха

Россия - ЦФО - Московская область -Балашиха


09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян 1
15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 3
19.11.2020 Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
23.04.2019 «Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье 1
09.04.2019 Украинские хакеры украли базу данных российской скорой помощи и выложили в Сеть 1
18.12.2018 В окружной администрации Балашихи внедрена платформа на базе технологий Cisco 5
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
28.04.2017 «Техносерв» завершает установку видеокамер в подмосковной Балашихе в рамках проекта «Безопасный регион» 3
30.09.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
03.09.2015 В системе «Стрелка» работает 100 перевозчиков Подмосковья 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
06.02.2015 За 5 дней жители Подмосковья приобрели более 6000 транспортных карт 1
02.02.2015 «Евросеть» запустила услугу пополнения новой единой транспортной карты Московской области «Стрелка» 1
02.12.2014 В централизованной бухгалтерии по обслуживанию образовательных учреждений Балашихи внедрен «Парус – Бюджет 8» 3
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
23.07.2014 Зарегистрироваться на портале госуслуг можно в МФЦ 1
03.07.2014 Клиенты «Билайн» Подмосковья переходят на 4G 1
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 2
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
02.10.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал салон красоты «Совершенство» 1
09.09.2013 Мария Юргелас: Нужны универсальные приложения для УЭК и электронного паспорта 1
19.02.2013 Группа Optima автоматизировала МФЦ города Дмитров 1
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
05.06.2012 К 2015 г. в Московской области откроется более 70 МФЦ по оказанию госуслуг 1
23.03.2012 «МегаФон» с начала марта запустил более 120 базовых станций в Москве и области 1

Публикаций - 73, упоминаний - 90

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 7
Акадо Телеком - Комкор 661 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 3
Cisco Systems 2298 2
Синтерра - Synterra 683 2
НТВ-Плюс 185 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 2
Yandex - Яндекс 4188 2
Stack Group - Стек Групп 112 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 95 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Элефус - Elephus 4 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Netris - Нетрис 47 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 586 1
Парус 221 1
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 43 1
Башинформсвязь 83 1
Воентелеком 135 1
Uptime Institute 159 1
Webmoney 362 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 615 1
HTC Corporation 1234 1
Центел - Центральный телеграф 191 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 1
Nokia Corporation 2699 1
SearchInform - Серчинформ 184 1
Apple Inc - Эппл Рус 8073 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
4205 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 111 1
Samsung Electronics 6088 1
VK - Mail.ru Group 2568 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 192 11
Евросеть 1062 5
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Почта России ПАО 1631 4
Мострансавто 60 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 4
Техносила 179 2
Мортон 16 1
Связной ГК 935 1
Единая транспортная карта 12 1
Меркури - Mercury 36 1
Russia Partners 24 1
Метрополис ТРК 29 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
CyberPlat - КиберПлат 225 1
Возрождение - Коммерческий банк 102 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 167 1
X5 Group 604 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 565 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 4
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 35 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 81 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 1
Правительство Московской области 49 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 334 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
Правительство РФ 2264 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Арбитражный суд города Москвы 376 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
Единая Россия - Политическая партия 182 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 9
3G - Стандарт мобильной связи 3920 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
Gigabit Ethernet 412 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 55 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 200 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 539 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 302 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
Big Data - Большие данные 1138 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 117 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 5 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 88 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 424 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 7
Стрелка - Транспортная карта 114 5
Google Android 10773 4
Apple iOS 5750 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 524 3
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco BE6000 5 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 26 1
Яндекс.Карты и Транспорт 295 1
Speedtest by Ookla 32 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express 6 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 4 1
ЭОС Архивное дело 96 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Microsoft SQL Server 841 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Одноклассники 873 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
ЭОС Дело СЭД 702 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 381 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Apple iPhone 5 710 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 114 1
Cisco Jabber - Мессенджер 113 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 206 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 100 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 63 1
Якушев Владимир 16 2
Зайцев Андрей 39 2
Романов Константин 8 2
Попов Алексей 322 2
Лобанов Денис 35 2
Шадаев Максут 385 2
Рубцов Сергей 27 2
Новиков Алексей 39 2
Парфенова Дарья 1 1
Медведев Владислав 10 1
Григорьев Александр 18 1
Абрамов Андрей 23 1
Силин Михаил 21 1
Медведев Дмитрий 1459 1
Артамонов Игорь 5 1
Бондаренко Алла 4 1
Козырев Алексей 271 1
Павкин Кирилл 5 1
Рудычева Наталья 81 1
Кириллов Алексей 1 1
Мартынюк Александр 8 1
Чекмарев Александр 2 1
Ручьев Александр 1 1
Ершов Андрей 45 1
Парфентьев Алексей 34 1
Греф Герман 218 1
Кимак Александр 2 1
Фишман Антон 3 1
Тихонова Анастасия 2 1
Кисляков Евгений 83 1
Путин Владимир 1877 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Новиков Дмитрий 31 1
Парфенов Игорь 35 1
Ермаков Валерий 72 1
Бегтин Иван 48 1
Кудрявцев Максим 37 1
Буяджи Павел 17 1
Ковязин Алексей 1 1
Майстренко Игорь 44 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 35
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 95 28
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 112 25
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 89 23
Россия - Люберцы 56 18
Россия - Российская федерация - РФ 61456 17
Россия - Одинцово 61 14
Россия - Реутов 46 12
Россия - Щёлково 35 11
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 52 11
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 89 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 71 10
Россия - Долгопрудный 44 10
Россия - Железнодорожный 36 10
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 66 10
Россия - Электросталь 42 9
Россия - Серпухов 41 8
Россия - Раменское 39 8
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 38 7
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 158 6
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 5
Россия - Коломна 51 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 139 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 4
Россия - Орехово-Зуево 29 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 4
Россия - Жуковский 26 4
Россия - Фрязино 41 3
Россия - Дзержинский 10 3
Россия - Наро-Фоминск 6 3
Россия - Домодедово 10 3
Россия - ПФО - Казань 1596 3
Россия - Московская область - Ногинск 25 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 352 3
Москва - Садовое кольцо 58 3
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 300 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 1
POI - points of interest 61 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
Образование в России 465 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
РИА Новости 697 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 80 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 439 1
ТГУ - Томский государственный университет 72 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
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