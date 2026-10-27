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Россия ЦФО Липецкая область Грязинский район Грязи

Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязинский район - Грязи

СОБЫТИЯ


27.10.2026 В Липецкой области стали чаще пользоваться современными смартфонами 1
03.03.2026 «МегаФон» улучшил покрытие сети на трассе Липецк–Усмань 1
28.11.2025 «МегаФон» прокачал связь в самом «литературном» населенном пункте региона 1
03.03.2025 «МегаФон» расширил цифровой охват в Липецкой области 2
16.05.2024 «МегаФон» разогнал интернет в ОЭЗ «Липецк» 2
22.02.2023 Липецкую готику обеспечили высокоскоростным интернетом 1
02.02.2022 В Липецкой области пройдет масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров 1
17.02.2017 «Мегафон» увеличил покрытие сети в Липецкой области 1
16.05.2013 «Билайн» расширил сеть 3G в Липецкой области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11050 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 725 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1822 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
Мобильная связь - голосовые услуги 326 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1170 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 109 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2765 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2330 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5416 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2279 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1789 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9879 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 2
Нехорошев Дмитрий 22 3
Сперанский Андрей 3 2
Долженко Евгения 38 2
Толстой Лев 71 1
Базаев Александр 1 1
Волков Сергей 110 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 647 8
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 505 6
Россия - ЦФО - Липецкая область - Задонский район - Задонск 14 3
Россия - РФ - Российская федерация 169397 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Усманский район - Усмань 18 1
Россия - Кубань 234 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Лев-Толстовский район 5 1
Россия - Воловский район - Волово 11 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 40 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Лебедянский район - Лебедянь 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
Армения - Республика 2483 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7777 2
Автомагистраль М-4 (М4) Дон - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 61 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 632 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1106 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6219 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3261 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2892 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2765 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2037 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1397 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1187 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
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