Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Химки
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 88, упоминаний - 91
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галкин Николай 15 3
|Пряникова Екатерина 3 2
|Попов Алексей 317 2
|Якушев Владимир 16 2
|Рязанов Антон 10 2
|Ивантер Дмитрий 19 1
|Храпа Александр 1 1
|Ручьев Александр 1 1
|Тураева Александра 1 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Бастрыкин Александр 11 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Ледовская Татьяна 1 1
|Ройтберг Григорий 6 1
|Дружков Андрей 1 1
|Бутнинг Евгений 1 1
|Кимак Александр 2 1
|Бортников Александр 19 1
|Абрамков Александр 29 1
|Клячин Александр 13 1
|Аракелян Арам 7 1
|Новоселов Евгений 16 1
|Волож Аркадий 181 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
|РАН - Российская академия наук 317 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764115, в очереди разбора - 667802.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764115, в очереди разбора - 667802.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru