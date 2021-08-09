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Россия
Химки


09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 1
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
18.01.2021 «Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya 1
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 2
14.09.2020 Aruba приняла участие в модернизации сети Wi-Fi компании Itella 1
10.09.2020 Itella и Aruba завершили проект по модернизации беспроводной сети Wi-Fi 1
31.08.2020 «ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
27.02.2020 Ради сделки с «Яндексом» известный московский рантье готов был рискнуть $700 млн 1
02.09.2019 «Системный софт» установила интеллектуальное видеонаблюдение в «УВН-Техника» 1
23.04.2019 «Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье 1
24.12.2018 90% школ Подмосковья используют электронные учебники в образовательной деятельности 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» 1
04.12.2017 «Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау» 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит» 1
25.05.2017 «Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford 1
22.05.2017 «ТЭЭМП» открыл производство суперконденсаторов 1
24.01.2017 МИСиС и ТЭЭМП разработали устройство для запуска тяжелой техники при температурах до -60°С 1
13.12.2016 «Астерос» построил катастрофоустойчивый контакт-центр для «Цезарь Сателлит» 1
29.11.2016 Сбербанк стал финалистом международной премии Global Inclusion Awards 2016 2
13.07.2016 МТС инвестирует 4 млрд руб. в развитие сетей связи в Московской области 1
30.06.2016 Школьники в Химках оплачивают питание по ладони 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1

Публикаций - 88, упоминаний - 91

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 10
Yandex - Яндекс 4101 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 3
Астерос - Asteros 531 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
HPE Aruba Networks 67 3
Крок 1221 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Microsoft Corporation 11110 2
Oberon - Оберон 40 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Columbus - Колумбус 125 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 1
Samsung Electronics 5686 1
IBM 3546 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
АФК Система ПАО 995 1
Dahua Technology 34 1
Lenovo Motorola 1010 1
Парус 203 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Эвотор - Evotor 105 1
Инфосистемы Джет 675 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Мострансавто 59 4
Posti Group Corporation - Itella 21 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 17 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
УВН Техника 1 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
KR Properties 3 1
Power Resources 1 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 3 1
ItellaNLC - Ителла 5 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Workki City - Сеть коворкингов 2 1
ПроектТехСтрой 1 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Серверы и компоненты 6 1
Мортон 16 1
Liebherr 35 1
Связной ГК 881 1
Открытие ФК 538 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
ВТБ Лизинг 34 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
X5 Group 599 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Гранд Корус 1 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Альфа-Банк 1126 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Парк Зарядье 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
3G - Стандарт мобильной связи 3742 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
WIPS - Wireless Intrusion Prevention System - WIDS - Wireless Intrusion Detection System 9 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Google Android 10751 5
Стрелка - Транспортная карта 113 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
HPE Aruba IAP - серия роутеров 3 3
HPE Aruba AirWave 7 3
HPE Aruba Instant On 16 3
Apple iOS 5742 3
Apple - App Store 2198 2
KIA Rio 9 2
Avaya Aura Experience Portal 9 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Renault Kaptur 7 2
Avaya IX Workplace 8 1
Avaya Aura 41 1
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 9 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 18 1
Яндекс.Музыка 131 1
Яндекс.Маркет 439 1
Яндекс.Авто 33 1
Hyundai Solaris 9 1
Dahua HDCVI - Dahua HD-СVI - Стандарт видеонаблюдения 3 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Avaya Elite Multichannel 3 1
Галкин Николай 15 3
Пряникова Екатерина 3 2
Попов Алексей 317 2
Якушев Владимир 16 2
Рязанов Антон 10 2
Ивантер Дмитрий 19 1
Храпа Александр 1 1
Ручьев Александр 1 1
Тураева Александра 1 1
Чекмарев Александр 2 1
Бастрыкин Александр 11 1
Рудычева Наталья 81 1
Ледовская Татьяна 1 1
Ройтберг Григорий 6 1
Дружков Андрей 1 1
Бутнинг Евгений 1 1
Кимак Александр 2 1
Бортников Александр 19 1
Абрамков Александр 29 1
Клячин Александр 13 1
Аракелян Арам 7 1
Новоселов Евгений 16 1
Волож Аркадий 181 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 53
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 49
Россия - Российская федерация - РФ 57483 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 13
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 12
Россия - Люберцы 49 11
Россия - ПФО - Самара 1291 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 5
Россия - Железнодорожный 33 5
Россия - СФО - Новосибирск 1971 5
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - Красногорск 106 4
Россия - Раменское 37 4
Россия - ПФО - Казань 1519 4
Россия - Балашиха 68 3
Россия - Уфа 645 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - Наро-Фоминск 6 3
Россия - Московская область - Одинцовский район - Лесной Городок 3 3
Россия - Серпухов 40 2
Россия - Московская область - Ногинск 21 2
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 2
Россия - Мытищи 85 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Европа 3766 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Электросталь 35 2
Россия - Одинцово 58 2
Россия - Чехов 33 2
Россия - Дубна 133 2
Россия - Тюмень 497 2
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 2
Россия - Реутов 43 2
Россия - Орехово-Зуево 29 2
Россия - Владивосток 864 1
Россия - Омск 628 1
Россия - Истра 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 5 1
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
РАН - Российская академия наук 317 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Global Inclusion Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764115, в очереди разбора - 667802.
Создано именных указателей - 46354.
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