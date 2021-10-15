Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ханты-Мансийский автономный округ
Югра
ХМАО-Югры
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 631, упоминаний - 1367
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ципорин Павел 51 32
|Лукошков Дмитрий 29 29
|Четвернин Алексей 651 28
|Лысенко Эдуард 209 26
|Орловский Виктор 229 25
|Петрушин Андрей 64 17
|Дюбанов Анатолий 86 16
|Власов Сергей 76 15
|Казарин Станислав 100 15
|Паршин Максим 141 14
|Семенов Алексей 67 14
|Рымар Максим 36 14
|Малков Павел 38 13
|Хайруллин Айрат 39 13
|Кудрин Алексей 63 13
|Албычев Александр 74 13
|Скляр Алексей 49 12
|Козырев Алексей 270 12
|Меджитов Тимур 56 12
|Шадаев Максут 384 11
|Терещенко Денис 38 11
|Рудзевич Мария 34 10
|Матвеева Татьяна 83 10
|Бородин Андрей 31 10
|Херсонцев Алексей 48 9
|Песчанских Георгий 37 9
|Катамадзе Анна 72 9
|Осипов Владимир 17 9
|Евраев Михаил 222 9
|Мартынова Елена 24 9
|Бойко Елена 151 8
|Авербах Владимир 121 8
|Ермолаев Артем 340 8
|Бутенко Юрий 64 8
|Лопаткин Герман 102 8
|Клементьев Андрей 18 8
|Шипов Савва 70 7
|Оголь Елена 24 7
|Стрельцов Андрей 53 7
|Елистратов Николай 90 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755755, в очереди разбора - 659445.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755755, в очереди разбора - 659445.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru