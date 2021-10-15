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ХМАО-Югры


15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
16.09.2021 Стартап Tubot успешно испытал робота для диагностики нефтегазопровода 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 2
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
28.07.2021 В Югре проходит цифровая трансформация судебного делопроизводства 2
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 2
30.06.2021 Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году 1
18.06.2021 «Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт» 4
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 6
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 3
11.05.2021 Мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры» помогает югорчанам получать меры соцподдержки 3
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 2
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 2
09.04.2021 Доступное «цифровое» образование в Югре 4
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 6
05.04.2021 «Сберкорус» реализовал электронный обмен документами между фондом «Вклад в будущее» и грантополучателями 2
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
16.03.2021 Депинформтехнологий Югры выделяет гранты на развитие ИТ-проектов 3
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2
20.02.2021 Система «Поиск» Югры помогла раскрыть торговлю поддельными справками о COVID-19 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 3
02.02.2021 Интернет приходит на стойбища Югры 3
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
28.01.2021 Услуги сферы природопользования доступны в ТИС Югры 1
27.01.2021 Педагоги Югры ознакомились с новыми возможностями ЦОП «ГИС образование Югры» 4
26.01.2021 Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше 1

Публикаций - 631, упоминаний - 1367

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 114
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 18
Microsoft Corporation 10997 18
Ростелеком - Ханты-Мансийский филиал 16 16
Мотив - Екатеринбург-2000 105 12
Directum - Директум 643 10
3726 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 9
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 8
Ericsson 846 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 7
Программный продукт ГК 92 7
ОТР 133 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 6
АйТи 748 6
РТЛабс 145 6
Nokia Networks 54 6
SAP SE 3207 5
Nokia Corporation 2404 5
Samsung Electronics 5627 5
Крок 1219 5
Yandex - Яндекс 4098 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 4
Консист Бизнес Групп 58 4
ЭОС - Электронные офисные системы 981 4
Oracle Corporation 3331 4
Барс груп 402 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 4
Huawei 2723 3
Ланит ГК 1154 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 19
Почта России ПАО 1570 7
Открытие ФК 538 6
Газпром ПАО 518 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
QIWI Банк - Киви Банк 77 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Интерпрогрессбанк 20 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 4
Модульбанк - Modulbank 95 4
МТС банк 254 4
Алеф-Банк 12 4
Держава АКБ 15 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 3
Qiwi 783 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 3
O2 Consulting - O2Consulting 8 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Юнистрим - Unistream 166 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 2
Роснефть НК 367 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
GreenMoney - ГринМани 5 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
ЮграМегаСпорт 2 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Citibank - Ситибанк 170 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 3 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Farimex - Фэримекс 14 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 20 1
Кастор 1 1
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 8 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 67
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 41
Правительство РФ 2198 37
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 35
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 32
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 29
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 29
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 23
Федеральное казначейство России 766 23
Президент Российской Федерации 1439 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 21
Счётная палата РФ 459 19
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 18
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 11
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Москвы 649 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 10
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 8
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 43
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 32
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 23
3G - Стандарт мобильной связи 3699 22
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 9
Безопасный город 347 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 7
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 5
LTE-смартфон 138 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 56
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 17
Google Android 10750 17
Apple iOS 5741 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 14
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 9
ЭОС Дело СЭД 619 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
Microsoft Windows 10 6602 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Apple - App Store 2198 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 8
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 7
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 6
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 6
Linux OS 4236 4
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Электронный дневник 26 3
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Linux - Debian GNU 272 3
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 3 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 3
Депинформтехнологий Югры - Госуслуги Югры 3 3
Госуслуги ХМАО 3 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Ципорин Павел 51 32
Лукошков Дмитрий 29 29
Четвернин Алексей 651 28
Лысенко Эдуард 209 26
Орловский Виктор 229 25
Петрушин Андрей 64 17
Дюбанов Анатолий 86 16
Власов Сергей 76 15
Казарин Станислав 100 15
Паршин Максим 141 14
Семенов Алексей 67 14
Рымар Максим 36 14
Малков Павел 38 13
Хайруллин Айрат 39 13
Кудрин Алексей 63 13
Албычев Александр 74 13
Скляр Алексей 49 12
Козырев Алексей 270 12
Меджитов Тимур 56 12
Шадаев Максут 384 11
Терещенко Денис 38 11
Рудзевич Мария 34 10
Матвеева Татьяна 83 10
Бородин Андрей 31 10
Херсонцев Алексей 48 9
Песчанских Георгий 37 9
Катамадзе Анна 72 9
Осипов Владимир 17 9
Евраев Михаил 222 9
Мартынова Елена 24 9
Бойко Елена 151 8
Авербах Владимир 121 8
Ермолаев Артем 340 8
Бутенко Юрий 64 8
Лопаткин Герман 102 8
Клементьев Андрей 18 8
Шипов Савва 70 7
Оголь Елена 24 7
Стрельцов Андрей 53 7
Елистратов Николай 90 7
Россия - Российская федерация - РФ 57124 342
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 163
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 104
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 97
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 97
Россия - Тюменская область 581 89
Россия - Свердловская область 804 79
Россия - Челябинская область 658 56
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 55
Россия - Новосибирская область 810 54
Россия - Тульская область 752 54
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 50
Россия - Ростовская область 859 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 43
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 43
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 41
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 41
Россия - Тамбовская область 321 39
Россия - Воронежская область 394 38
Россия - Краснодарский край 913 38
Россия - Республика Мордовия 386 38
Россия - Республика Коми 406 37
Россия - Курганская область 261 35
Россия - Курская область 338 34
Россия - Республика Алтай 681 33
Россия - Калининградская область 531 33
Россия - Ульяновская область 348 32
Россия - Приморский край - Приморье 604 31
Россия - Нижегородская область 736 30
Россия - Белгородская область 363 29
Россия - Ханты-Мансийск 114 29
Россия - Липецкая область 291 28
Россия - Кемеровская область 461 28
Россия - Республика Карелия 296 27
Россия - Калужская область 568 27
Россия - Республика Адыгея 241 27
Россия - Омская область 382 26
Россия - Иркутская область 536 25
Россия - Вологодская область 314 25
Россия - Самарская область 557 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 31
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 21
Региональное законодательство 45 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 13
Федеральное законодательство 254 13
Информационное общество - Государственная программа 282 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 10
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 4
Коррупция 22 4
НКО - Некоммерческая организация 91 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 3
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