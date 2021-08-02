Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ханты-Мансийск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 115, упоминаний - 146
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лукошков Дмитрий 29 5
|Радченко Валерий 3 3
|Кураш Антон 31 2
|Горшенин Максим 15 2
|Комарова Наталья 4 2
|Путин Владимир 1824 2
|Емельянов Станислав 62 2
|Громов Иван 96 1
|Собин Дмитрий 1 1
|Белоусов Руслан 9 1
|Григорьев Игнат 1 1
|Морозов Василий 6 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Бондарев Максим 1 1
|Иванов Евгений 33 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Натензон Михаил 10 1
|Третьяк Константин 34 1
|Векилов Тимур 28 1
|Петуховский Артур 1 1
|Ерин Сергей 14 1
|Суслов Константин 19 1
|Пчеляков Петр 1 1
|Романов Алексей 32 1
|Дренин Алексей 1 1
|Ворлев Алексей 1 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Массух Илья 192 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 201 1
|Русанов Сергей 44 1
|Малышев Сергей 46 1
|Ципорин Павел 51 1
|Ускова Ольга 126 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Орловский Виктор 229 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Генс Георгий 62 1
|Кудрявцев Максим 37 1
|Пирогов Николай 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761768, в очереди разбора - 665457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761768, в очереди разбора - 665457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru