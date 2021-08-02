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Россия
Ханты-Мансийск


02.08.2021 «Мегафон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music 1
09.04.2021 Доступное «цифровое» образование в Югре 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
27.01.2021 Педагоги Югры ознакомились с новыми возможностями ЦОП «ГИС образование Югры» 2
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
20.02.2020 Банк «Открытие» запустил «Кофебота» для неформального общения сотрудников 1
28.08.2019 «Ростелеком» модернизировал телеком-сети ХМАО 1
07.08.2019 Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи продукта для дистанционных медконсультаций 1
14.03.2019 «Форс» перевел реестр госуслуг Югры с Oracle на PostgreSQL 1
12.12.2018 «Ростелеком» объединил в единую информационную сеть все образовательные учреждения столицы Югры 3
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
27.06.2018 «Ростелеком» включил «умное» освещение на спортивных аренах столицы Югры 2
08.06.2018 Минкомсвязи хочет перевести чиновников на смартфоны с российской ОС 1
05.06.2018 Softline примет участие в создании «Региона будущего» на Урале 1
14.09.2017 «Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах 1
05.07.2017 ФСБ поспорила с Минфином о правомерности создания новой ГИС министерства 1
23.06.2017 В Ханты-Мансийске показали новые возможности электронной регистратуры 2
18.01.2017 В Москве прошла Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию 1
30.12.2016 МТС представил итоги работы в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2016 году 2
20.09.2016 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на юношеском Чемпионате мира по шахматам 4
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online 1
01.06.2016 На выставке «Информационные технологии для всех» в Ханты-Мансийске пройдут мероприятия в рамках «Года детства» 1
10.05.2016 В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 5
21.04.2016 Около 18 тыс. уральских абонентов «Билайн» обратились к Президенту во время Прямой линии 2016 1
18.04.2016 МТС открыла новые салоны в 12 населенных пунктах ХМАО-Югры 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 1
31.03.2016 «Ростелеком» приступил к реализации плана 2016 г. по развитию сетей связи нового поколения в Югре 1
25.03.2016 «Акрос» перешел на облачные сервисы LanCloud 1
21.03.2016 Система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечила безопасность Кубка мира по биатлону в Югре 2
16.03.2016 «Ростелеком» продемонстрировал работу системы видеонаблюдения с идентификацией лиц в Югре 6
16.03.2016 В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС 1
19.02.2016 В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска развернута СЭД «Дело» 2
11.02.2016 «МегаФон» обеспечит Западно-Сибирский банк Сбербанка защищённой VPN-сетью 1
01.12.2015 ИВС вошла в состав «Ланита» 1
28.11.2015 Глава Комитета ИТ и связи Петербурга Иван Громов о приоритетах информатизации 1

Публикаций - 115, упоминаний - 146

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
Ростелеком - Ханты-Мансийский филиал 16 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Omnicomm - Омникомм 148 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Microsoft Corporation 11077 2
Vocord - Вокорд 99 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Constellation 3D Vostok - Констеллейшн 3Ди Восток 1 1
Constellation 3D Inc 1 1
Facebook 3765 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Хост ГК 23 1
OpenWay 43 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
Softline - Софтлайн 1474 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
Tibco Software 29 1
Эттон Груп - Etton 45 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Ланит ГК 1156 1
ZTE Corporation 550 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
Samsung Electronics 5666 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Oracle Corporation 3344 1
Telegram Group 702 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 1
1С-Битрикс 345 1
ФОРС - Центр разработки 179 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
ЭОС - Электронные офисные системы 985 1
Открытие ФК 538 3
ЮграМегаСпорт 2 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 75 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Уралкалий ПАО 62 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Росгосстрах 182 1
Почта России ПАО 1572 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ВТБ24 583 1
Бинбанк 184 1
СберЛогистика 42 1
Национальный банк Траст 96 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 65 2
Администрация Президента РФ 267 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Администрация Томской области 12 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Правительство РФ 2203 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 6
Безопасный город 347 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 16 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
LTE-смартфон 138 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Открытый регион 23 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Big Data - Большие данные 1136 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Vocord FaceControl 36 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Omnicomm Online 55 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
ЭОС Дело СЭД 621 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 20 1
Microsoft Skype for Business 116 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
LanCloud Cloud Office 11 1
Microsoft Exchange 681 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 25 1
Tele2 TV 13 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 1
Microsoft Office 365 Business 3 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Wink Трансформер 4 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
ЭЛАР ПауэрСкан 12 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Rakuten Viber 429 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Лукошков Дмитрий 29 5
Радченко Валерий 3 3
Кураш Антон 31 2
Горшенин Максим 15 2
Комарова Наталья 4 2
Путин Владимир 1824 2
Емельянов Станислав 62 2
Громов Иван 96 1
Собин Дмитрий 1 1
Белоусов Руслан 9 1
Григорьев Игнат 1 1
Морозов Василий 6 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Бондарев Максим 1 1
Иванов Евгений 33 1
Забозлаев Алексей 2 1
Натензон Михаил 10 1
Третьяк Константин 34 1
Векилов Тимур 28 1
Петуховский Артур 1 1
Ерин Сергей 14 1
Суслов Константин 19 1
Пчеляков Петр 1 1
Романов Алексей 32 1
Дренин Алексей 1 1
Ворлев Алексей 1 1
Тихомиров Александр 2 1
Массух Илья 192 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
Русанов Сергей 44 1
Малышев Сергей 46 1
Ципорин Павел 51 1
Ускова Ольга 126 1
Щеголев Игорь 676 1
Орловский Виктор 229 1
Никифоров Николай 1126 1
Генс Георгий 62 1
Кудрявцев Максим 37 1
Пирогов Николай 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 33
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 20
Россия - Сургут 195 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 14
Россия - Тюмень 496 13
Россия - СФО - Новосибирск 1967 9
Россия - Нижневартовск 106 9
Россия - ПФО - Казань 1515 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 5
Россия - ПФО - Самара 1288 5
Россия - Салехард 89 5
Индия - Республика 2169 5
Россия - Свердловская область 806 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Россия - Нальчик 66 4
Россия - Челябинск 772 4
Россия - Республика Крым 626 4
Россия - Нефтеюганск 33 4
Россия - Иркутск 465 3
Россия - Хабаровск 622 3
Россия - Смоленск 234 3
Россия - Оренбург 258 3
Россия - Ижевск 306 3
Россия - Ярославль 404 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Украина 3365 3
Россия - Пермь 739 3
Россия - Воронеж 690 3
Россия - Уфа 641 3
Россия - Владивосток 864 3
Бразилия - Федеративная Республика 1125 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Россия - Тульская область 752 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761768, в очереди разбора - 665457.
Создано именных указателей - 46354.
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