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Россия
Хабаровский край


16.08.2021 «Билайн» и Хабаровский край договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики 6
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
10.06.2021 «Почта России» и ВТБ запустили оплату курьерской доставки по QR-кодам 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
30.03.2021 В ТТК назначен руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке 1
22.03.2021 Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса 1
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список» 1
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 3
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
12.01.2021 Спутниковый интернет упростит работу добывающих компаний в труднодоступных районах севера Хабаровского края 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 2
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 2
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
31.01.2020 Взлом iPhone силовикам дается проще, чем смартфонов на Android 1
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 1
26.12.2019 «Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке 1
19.12.2019 Хабаровский краевой институт развития образования внедрил VideoMost 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки 1
25.09.2019 «Росэлектроника» поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС 1
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
11.09.2019 МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 3
05.09.2019 «Ростелеком» подключит «Газпром газэнергосеть гелий» к интернету 1
15.08.2019 В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии 2
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 2
04.07.2019 К телемедицине DocDoc подключены 250 тысяч сотрудников Сбербанка 1
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани 1
28.02.2019 Контакт-центр РЖД обработал за год более 10 млн запросов клиентов 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
26.11.2018 ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay 1
15.11.2018 «ЭР-телеком» объявил о росте консолидированной выручки на 18% 1

Публикаций - 414, упоминаний - 631

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 90
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 67
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Ростелеком Дальсвязь 203 10
Microsoft Corporation 10997 8
Samsung Electronics 5627 7
МегаФон Дальневосточный филиал 25 6
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 6
Ростелеком Связьинвест 692 4
Cellebrite 16 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Navitel - Навител Навигатор 252 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Крок 1219 3
Google LLC 7124 3
Синтерра - Synterra 562 3
ЛАН-проект 8 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
LG Electronics 1831 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 2
Vocord - Вокорд 98 2
SAP SE 3207 2
АйТи 748 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
РЖД ЕИСЦ - Единый информационно-сервисный центр 5 2
М2М телематика 165 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 1
Twitter 2204 1
Huawei 2723 1
Facebook 3764 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
3726 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
ВТБ24 583 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Почта России ПАО 1570 2
Cisco Capital 12 1
Сбербанк Дальневосточный банк 2 1
ACS - Arctic Catering Services - Арктик катеринг сервис 1 1
Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - Атомная теплоэлектроцентраль 3 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Гринмакс 1 1
Крайэлектро 1 1
Ant Financial Services Group 5 1
ЕвроСибЭнерго 10 1
HGM - Highland Gold Mining 1 1
Газпром газэнергосеть гелий 1 1
Газпром комплектация 3 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Чукотэнерго АО 3 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 1
LinkedIn 520 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
ВТБ Факторинг 22 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Открытие ФК 538 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 4
ПФР Департамент информационных технологий 102 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Правительство Хабаровского края 15 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
МВД РФ Управление К 38 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Fort Worth Police Department - Департамента полиции города Форт-Уэрта 1 1
МФЦ Мои документы Республики Крым 1 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Почта России - Татарстан Почтасы - Казанский логистический почтовый центр 3 1
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 1 1
Администрация Псковской области 22 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 33 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 7 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
USB OTG - On-The-Go 93 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ВТБ Мультикарта 147 3
WhatsApp Messenger 654 3
Apple iPhone 5 710 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Оксиджен Софтвер - Мобильный криминалист 5 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
NEC 5000IPS Trunk Radio 2 2
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 9 1
Samsung Учимзнаем 3 1
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 1
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 5 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Open Whisper Systems Signal Protocol - криптографический протокол 4 1
Nokia BB5 1 1
Rakuten Viber Cloud 1 1
Vocord Tahion 16 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Pinterest 45 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
МТС Big Data 11 1
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Microsoft Office Online 25 1
Yota SIM-карты 15 1
МТС Автосекретарь 35 1
ЭЛАР Саперион 22 1
UFED Physical Analyzer 2 1
IFM-2008 Forensics Master 2 1
Логинов Александр 34 5
Линник Иван 55 4
Валяева Елизавета 72 3
Круглов Максим 25 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Путин Владимир 1820 3
Родионов Андрей 11 2
Fisher Justin - Фишер Джастин 2 1
Рудычева Наталья 81 1
Thomas Braden - Томас Брейден 3 1
Резник Марк 1 1
Берман Кирилл 4 1
Самвелян Карен 1 1
Бельская Яна 9 1
Хитрова Елена 12 1
Рузанов Андрей 1 1
Экшенгер Наталья 4 1
Ахмина Наталия 1 1
Федоров Сергей 9 1
Аноприенко Сергей 2 1
Мордасов Сергей 12 1
Ревенко Евгений 1 1
Велесевич Евгений 12 1
Толстой Петр 1 1
Егоров Юрий 1 1
Суслов Константин 19 1
Храмцовская Наталья 0 1
Морошкин Александр 106 1
Островский Владимир 22 1
Ивакин Роман 49 1
Лапшенков Александр 1 1
Пинский Александр 3 1
Роговой Александр 9 1
Дюмин Алексей 2 1
Синяков Владимир 3 1
Kiser Rex - Кайзер Рекс 1 1
Данилин Александр 12 1
Седов Владимир 11 1
Дяблов Роман 11 1
Горбачев Александр 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 203
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 114
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 72
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 32
Россия - Приморский край - Приморье 604 26
Россия - Иркутская область 536 24
Россия - Амурская область 320 23
Россия - Ростовская область 859 19
Россия - Кемеровская область 461 15
Россия - Астраханская область 369 14
Россия - Калининградская область 531 14
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 13
Россия - Волгоградская область 395 12
Россия - Забайкальский край 356 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 11
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 11
Россия - Курская область 338 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 10
Россия - Новосибирская область 810 9
Россия - Свердловская область 804 9
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 8
Россия - СФО - Новосибирск 1954 8
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 8
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 8
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 8
Россия - Республика Мордовия 386 8
Россия - ПФО - Казань 1507 8
Россия - Самарская область 557 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 7
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 7
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 7
Россия - Сахалинская область 432 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 6
Россия - Кировск - Кировская область 301 6
Россия - Республика Тыва 143 6
Казахстан - Республика 2618 6
Россия - Республика Бурятия 284 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
POI - points of interest 60 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
КВВТ РФ - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 1 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
Пятый канал - Телеканал 38 1
Россия К - телеканал 9 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Юность - радиостанция 14 1
Радио России - радиостанция 30 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Пятница - Телеканал 20 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
TechRadar 71 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТНТ - Телеканал 94 1
НТВ - Телекомпания 163 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1988 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Единый день голосования 8 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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