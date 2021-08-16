Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Хабаровский край
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 414, упоминаний - 631
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Логинов Александр 34 5
|Линник Иван 55 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Круглов Максим 25 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Путин Владимир 1820 3
|Родионов Андрей 11 2
|Fisher Justin - Фишер Джастин 2 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Thomas Braden - Томас Брейден 3 1
|Резник Марк 1 1
|Берман Кирилл 4 1
|Самвелян Карен 1 1
|Бельская Яна 9 1
|Хитрова Елена 12 1
|Рузанов Андрей 1 1
|Экшенгер Наталья 4 1
|Ахмина Наталия 1 1
|Федоров Сергей 9 1
|Аноприенко Сергей 2 1
|Мордасов Сергей 12 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Велесевич Евгений 12 1
|Толстой Петр 1 1
|Егоров Юрий 1 1
|Суслов Константин 19 1
|Храмцовская Наталья 0 1
|Морошкин Александр 106 1
|Островский Владимир 22 1
|Ивакин Роман 49 1
|Лапшенков Александр 1 1
|Пинский Александр 3 1
|Роговой Александр 9 1
|Дюмин Алексей 2 1
|Синяков Владимир 3 1
|Kiser Rex - Кайзер Рекс 1 1
|Данилин Александр 12 1
|Седов Владимир 11 1
|Дяблов Роман 11 1
|Горбачев Александр 18 1
|CNews Analytics 1988 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755755, в очереди разбора - 659445.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755755, в очереди разбора - 659445.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru