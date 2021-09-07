Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Фрязино


07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 1
07.09.2021 Softline начала выпуск серверов под брендом Softline computers 1
24.07.2020 Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
27.10.2016 «Росэлектроника» оптимизировала производство ферритов для мощных СВЧ-приборов 1
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 2
22.09.2016 «Росэлектроника» к 2019 году объединит предприятия в 7 интегрированных структур 1
30.05.2016 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
27.02.2014 2 апреля во Фрязино откроется научно-практическая конференция «Нанотехнологии — Производству» 1
19.07.2013 «Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством 1
25.03.2013 10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству» 1
11.03.2013 10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству» 1
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
06.02.2012 4 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству» 1
14.11.2011 23 ноября откроется конференция «Нанотехнологии — производству 2011» 1
02.11.2011 23 ноября откроется конференция «Нанотехнологии — производству 2011» 1
19.05.2011 Экс-глава Cisco Россия пообещал российской компании заработать для нее $1 млрд 1
15.11.2010 С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010» 1
09.11.2010 С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010» 1
03.11.2010 Роснано инвестирует $50 млн в телеком-оборудование и лазеры 1
02.11.2010 «Роснано» инвестирует в развитие отечественного производства волоконных лазеров и телекоммуникационного оборудования 1
08.10.2010 С 1 по 3 декабря пройдет VII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии - Производству 2010» 2
26.11.2009 Интервью с замминистра Минкомсвязи Наумом Мардером 1
23.11.2009 С 1 по 3 декабря пройдёт конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1
17.11.2009 1 декабря откроется конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1
11.11.2009 C 1 по 3 декабря пройдёт конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1
03.11.2009 1 декабря откроется конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1
27.01.2009 Абонент «МегаФона» установил новый рекорд мобильного общения: 143 тыс. минут за год 1
14.10.2008 Еще 100 млрд и электроника России покорит мир 1
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
14.08.2008 «Связь-Электро М» будет продвигать продукты «ИРЭ-Полюс» 1
04.08.2008 25 ноября откроется конференция «Нанотехнологии - Производству 2008» 1
07.06.2008 Российская электроника в спячке: сны и надежды 1
14.04.2008 23 апреля пройдет семинар «Нанотехнологии в строительных материалах и конструкциях» 1
08.04.2008 23 апреля пройдет семинар «Нанотехнологии в строительных материалах и конструкциях» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 41

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Рикор Холдинг - Rikor 70 2
Ростех - Ростехнологии 2230 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 34 2
Россети ПАО 168 1
РАО ЕЭС России ПАО 65 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Правительство РФ 2208 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Дементьева Ирина 9 2
Борисов Юрий 91 1
Гуцериев Михаил 107 1
Ливинский Павел 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 4
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Москва - Садовое кольцо 57 2
Россия - Лыткарино 30 2
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 2
Россия - Московская область - Королёв 84 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Раменское 37 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769903, в очереди разбора - 673586.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще