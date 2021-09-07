Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Фрязино
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 41
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство РФ 2208 1
|Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
|Apple Pay 385 2
|Google Pay - Google Android Pay 297 2
|Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 1
|Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
|Дементьева Ирина 9 2
|Борисов Юрий 91 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Ливинский Павел 10 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
|Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
|НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769903, в очереди разбора - 673586.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769903, в очереди разбора - 673586.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru