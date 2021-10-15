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Россия
Уфа


15.10.2021 «Тинькофф» и «Циан» запустили первый в России сервис для дистанционных сделок с недвижимостью 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
31.08.2021 Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу 1
18.08.2021 «Ростелеком» приступает к новому этапу развития системы фотовидеофиксации на дорогах Башкортостана 1
02.08.2021 «Мегафон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music 1
19.07.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автоподбор поставщиков 1
12.07.2021 МТС разогнала сеть LTE до 1,4 Гбит/с 2
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
12.05.2021 Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
09.03.2021 Андрей Полянский, «ЭОС Платформа»: На ИТ-рынках регионов сложилась непростая ситуация — за кадры приходится бороться 2
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
26.02.2021 «Яндекс» автоматизировал рекламную платформу для ресторанов 1
26.02.2021 «Гринатом» открыл два новых представительства в Приволжском федеральном округе 3
28.01.2021 «Пятерочка доставка» привезла более 10,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 2020 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
23.12.2020 В «Сбер еаптеке» заработала онлайн-оплата SberPay 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
16.12.2020 «2ГИС» запустила бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
11.12.2020 Райффайзенбанк выяснил, в каких городах клиенты чаще отправляют заявки на ипотеку онлайн 1
10.12.2020 МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE 4
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1

Публикаций - 640, упоминаний - 880

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 26
Samsung Electronics 5627 23
Yandex - Яндекс 4098 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 17
Microsoft Corporation 10997 13
VK - Mail.ru Group 2482 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Синтерра - Synterra 562 8
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
АйТи 748 8
Ланит ГК 1154 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
SAP SE 3207 6
Xiaomi 904 6
Ericsson 846 6
Крок 1219 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
Huawei 2723 4
Sony 2306 4
Астерос - Asteros 531 4
iTeco - Ай-Теко 713 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
Инсистемс 33 3
3726 3
Telegram Group 702 3
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 0 3
Intel Corporation 4143 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 3
Qualcomm Technologies 1000 3
Lenovo Group 1635 3
Acronis - Акронис 363 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Google LLC 7124 3
Softline - Софтлайн 1472 2
IBM 3524 2
Yota - Скартел 623 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 20
Uber Technologies 258 6
Uber 257 6
HeadHunter Group - HH Group 336 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Связной ГК 875 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Форус НПФ 4 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
СберЛогистика 42 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Ситимобил - Служба такси 113 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
Альфа-Банк 1122 2
Модульбанк - Modulbank 95 2
Почта России ПАО 1570 2
О2О Холдинг 43 2
Сбер Еаптека 8 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital 6 2
Uber Russia 3 2
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
Яндекс.Такси 271 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Lego 84 2
AliExpress 275 2
Роснефть НК 367 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
Яндекс.Еда 93 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Уралсиб Банк 389 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Счётная палата РФ 459 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Бабушкинский районный суд города Москвы 1 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 12
3G - Стандарт мобильной связи 3699 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
5G NR - 5G New Radio 58 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 20 2
Google Android 10750 29
Apple iOS 5741 18
ЭОС Дело СЭД 619 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
SQL - Язык программирования 432 5
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Apple Pay 385 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 4
Apple - App Store 2198 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Ericsson Radio System - ERS 43 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Яндекс.Маркет 439 3
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Java - Язык программирования 1166 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 3
Apple iPhone 5 710 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Microsoft Windows 849 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Яндекс.Лицей 17 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Microsoft Azure 1171 2
Qualcomm Snapdragon X 37 2
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 2
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 2
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 6 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Linux OS 4236 2
Apple iPad 3263 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Никифоров Николай 1126 6
Ушацкий Андрей 100 4
Асланов Дмитрий 41 4
Ильяич Анатолий 5 3
Клебанова Юлия 16 3
Хасис Лев 96 3
Мигранов Салават 7 2
Иванов Михаил 63 2
Белов Виктор 26 2
Путин Владимир 1820 2
Малышев Сергей 46 2
Солонин Спартак 25 2
Круглов Алексей 18 2
Умряева Татьяна 15 2
Суслова Марина 7 2
Сергеев Дмитрий 52 2
Дубинин Александр 16 2
Скатин Алексей 33 2
Буздалин Антон 4 2
Кореш Виктор 71 1
Иревли Сергей 18 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Рубин Дмитрий 39 1
Исагулова Элина 28 1
Макаров Алексей 49 1
Малых Дмитрий 23 1
Скоков Денис 10 1
Коробкина Оксана 18 1
Чибис Андрей 19 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Плешков Алексей 42 1
Галактионова Инесса 44 1
Белоусов Максим 59 1
Оганесян Ашот 58 1
Солонин Сергей 82 1
Парфентьев Алексей 33 1
Соколов Алексей 121 1
Демидов Сергей 50 1
Путин Сергей 36 1
Лисов Станислав 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 359
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 327
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 281
Россия - СФО - Новосибирск 1954 213
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 203
Россия - ПФО - Казань 1507 197
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 177
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 38
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 37
Россия - ПФО - Самара 1285 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 30
Россия - Красноярск 843 28
Россия - Воронеж 684 27
Россия - Краснодар 1031 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 26
Россия - Челябинск 768 26
Россия - Омск 623 25
Россия - Пермь 737 24
Россия - Волгоград 539 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 22
Украина 3344 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 18
Россия - Владивосток 864 18
Беларусь - Белоруссия 2079 17
Казахстан - Республика 2618 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 14
Европа 3725 13
Восточная Европа 1667 13
Россия - Тюмень 492 13
Россия - Курск 231 12
Россия - Астрахань 240 11
Индия - Республика 2156 10
Россия - Барнаул 359 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 9
Россия - Саратов 398 9
Россия - Калининград 659 9
Россия - Хабаровск 617 9
Россия - Оренбург 254 9
Россия - Кемерово 308 9
Россия - Ярославль 401 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
POI - points of interest 60 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 4 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
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ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
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РосПравосудие 10 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РосКомСвобода 75 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
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ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
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УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 17 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 6 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
НИПИ ТРТИ - Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры 1 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
ESET Road Show 8 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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