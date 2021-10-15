Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Уфа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 640, упоминаний - 880
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 6
|Ушацкий Андрей 100 4
|Асланов Дмитрий 41 4
|Ильяич Анатолий 5 3
|Клебанова Юлия 16 3
|Хасис Лев 96 3
|Мигранов Салават 7 2
|Иванов Михаил 63 2
|Белов Виктор 26 2
|Путин Владимир 1820 2
|Малышев Сергей 46 2
|Солонин Спартак 25 2
|Круглов Алексей 18 2
|Умряева Татьяна 15 2
|Суслова Марина 7 2
|Сергеев Дмитрий 52 2
|Дубинин Александр 16 2
|Скатин Алексей 33 2
|Буздалин Антон 4 2
|Кореш Виктор 71 1
|Иревли Сергей 18 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Исагулова Элина 28 1
|Макаров Алексей 49 1
|Малых Дмитрий 23 1
|Скоков Денис 10 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Чибис Андрей 19 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Плешков Алексей 42 1
|Галактионова Инесса 44 1
|Белоусов Максим 59 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Солонин Сергей 82 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Соколов Алексей 121 1
|Демидов Сергей 50 1
|Путин Сергей 36 1
|Лисов Станислав 4 1
|CNews Analytics 1988 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
|CNews Fast рейтинг 29 3
|Gartner 2187 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755722, в очереди разбора - 659412.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755722, в очереди разбора - 659412.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru