Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ульяновская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 348, упоминаний - 581
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 15
|Ковнир Евгений 71 13
|Опенышева Светлана 54 13
|Салбиев Алан 30 12
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Албычев Александр 74 11
|Чамара Денис 57 11
|Попов Сергей 72 11
|Козлов Александр 54 11
|Бойко Елена 151 11
|Иванов Алексей 76 11
|Крюков Сергей 26 11
|Чернякова Елена 26 11
|Алексеев Владимир 16 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Палюх Юрий 15 11
|Власов Сергей 76 11
|Раков Ярослав 48 11
|Цариковский Федор 31 11
|Новиков Павел 67 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Акимов Максим 167 11
|Звягина Наталья 64 11
|Ачкасов Павел 11 11
|Носков Константин 201 11
|Калина Роман 60 11
|Левин Леонид 83 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Распопин Николай 12 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Комар Евгений 20 11
|Абаев Даурен 12 11
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Бутенко Юрий 64 11
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
|РосПравосудие 10 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|CNews Analytics 1988 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755722, в очереди разбора - 659412.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755722, в очереди разбора - 659412.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru