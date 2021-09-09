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Россия
Ульяновская область


09.09.2021 Sitronics Group начала сотрудничество с Ульяновской областью в сфере цифровой трансформации 3
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
07.06.2021 Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
25.03.2021 В ульяновских МФЦ заработал голосовой помощник «Ростелекома» 1
12.03.2021 Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги 2
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2
19.02.2021 БФТ внедрила личный кабинет балансодержателя в системе управления госимуществом Ульяновской области 6
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
28.12.2020 Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК 1
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
18.11.2020 База эффективных кейсов «Цифровой экономики» пополнилась решениями «Спорттех» 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 2
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 1
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 7
09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 6
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 6
22.01.2020 ABB модернизирует инфраструктуру Ульяновской области 9
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
19.12.2019 Astra Linux и «Юнармия» создадут учебный центр 3
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
20.09.2019 Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 2
22.07.2019 «Мегафон» разработал экосистему IoT-решений для бизнеса и муниципалитетов 1
17.06.2019 Россиянин поджег офис Роскомнадзора из-за блокировок 1
11.06.2019 Group-IB представила отчет о проверке голосования в шоу «Голос. Дети-6» 2
05.06.2019 «Почта России» и ММТ оборудуют телемедицинскими комплексами отделения в отдаленных населенных пунктах России 1

Публикаций - 348, упоминаний - 581

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 22
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 20
Microsoft Corporation 10997 11
ВолгаТелеком 213 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
АйТи 748 8
Nokia Networks 54 6
3726 5
Samsung Electronics 5627 5
Ростелеком НСС 48 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Yandex - Яндекс 4098 4
InfoWatch - Инфовотч 600 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 3
Diasoft - Диасофт 353 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Ericsson 846 2
Visiology - Визиолоджи 31 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Luxms 14 2
Lenovo Group 1635 2
CompanyMedia 110 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
СКБ Контур 416 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
SAP SE 3207 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
ЭОС - Электронные офисные системы 981 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Softline - Софтлайн 1472 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 1
Software AG & IDS Scheer 108 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
Почта России ПАО 1570 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Зарубежнефть 27 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Мосэнерго ПАО 48 2
Транснефтьэнерго 5 2
Алроса АК 81 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Телефон.Ру 59 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
РМК - Русская медная компания 4 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Сбербанк Поволжский банк 11 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Вертолеты России 114 1
Евросеть 882 1
Открытие ФК 538 1
Почта Банк 289 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1122 1
Связной ГК 875 1
Росгосстрах 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 20
Правительство РФ 2198 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 12
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Федеральное казначейство России 766 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Москвы 649 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 33
3G - Стандарт мобильной связи 3699 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
Google Android 10750 7
Microsoft Windows 10 6602 6
Apple iOS 5741 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ЭОС Дело СЭД 619 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 79 2
Linux OS 4236 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Kaspersky Work Space Security 35 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Цифровой инспектор 6 1
Эвотор Маркет - Магазин приложений 15 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Simtech CS-Cart 13 1
Криста НПО iMonitoring 7 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Яндекс.Афиша 26 1
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 2 1
АН-124 Руслан 1 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 1
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Четвернин Алексей 651 15
Ковнир Евгений 71 13
Опенышева Светлана 54 13
Салбиев Алан 30 12
Евстигнеев Сергей 21 11
Албычев Александр 74 11
Чамара Денис 57 11
Попов Сергей 72 11
Козлов Александр 54 11
Бойко Елена 151 11
Иванов Алексей 76 11
Крюков Сергей 26 11
Чернякова Елена 26 11
Алексеев Владимир 16 11
Герасимюк Максим 20 11
Приданкин Андрей 30 11
Рудзевич Мария 34 11
Песчанских Георгий 37 11
Палюх Юрий 15 11
Власов Сергей 76 11
Раков Ярослав 48 11
Цариковский Федор 31 11
Новиков Павел 67 11
Лопаткин Герман 102 11
Акимов Максим 167 11
Звягина Наталья 64 11
Ачкасов Павел 11 11
Носков Константин 201 11
Калина Роман 60 11
Левин Леонид 83 11
Ермолаев Артем 340 11
Распопин Николай 12 11
Стрельцов Андрей 53 11
Матвеева Татьяна 83 11
Комар Евгений 20 11
Абаев Даурен 12 11
Селиванов Дмитрий 48 11
Ляшенко Сергей 29 11
Петрушин Андрей 64 11
Бутенко Юрий 64 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 194
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 102
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 62
Россия - Республика Мордовия 386 61
Россия - Ростовская область 859 44
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 32
Россия - Кировск - Кировская область 301 30
Россия - Кемеровская область 461 30
Россия - Иркутская область 536 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 26
Россия - Республика Адыгея 241 25
Россия - Курская область 338 19
Россия - Челябинская область 658 19
Россия - ПФО - Казань 1507 19
Россия - Волгоградская область 395 18
Россия - Сахалинская область 432 17
Казахстан - Республика 2618 17
Россия - Калужская область 568 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 15
Россия - СФО - Новосибирск 1954 15
Россия - Тульская область 752 15
Россия - Республика Алтай 681 15
Россия - Приморский край - Приморье 604 14
Россия - Калининградская область 531 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 11
Беларусь - Белоруссия 2079 10
Россия - Астраханская область 369 10
Россия - Ульяновск 292 10
Россия - Республика Бурятия 284 9
Россия - Новосибирская область 810 9
Россия - Рязанская область 313 9
Россия - Томская область 413 9
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 8
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 8
Россия - Пензенская область 346 8
Россия - Красноярск 843 7
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 7
Россия - Свердловская область 804 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
Региональное законодательство 45 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 1 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Антитеррор 62 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
КВВТ РФ - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 1 1
СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации 1 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Мошенничество 53 1
POI - points of interest 60 1
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