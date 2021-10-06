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Россия
Ульяновск


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
06.08.2021 Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска 2
04.02.2021 У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок 2
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
11.11.2020 СДЭК запустила новый сервис по возврату товаров в интернет-магазин Asos 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
26.08.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
24.07.2020 Организации Ульяновска продолжают переход на ОС Astra Linux 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
08.06.2020 «Ростелеком» запустил пилот умного магазина в торговой сети «Гулливер» 1
04.06.2020 «Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер» 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 «Туполев» использует видеоконференции VideoMost 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
25.02.2020 «Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске 1
19.12.2019 Astra Linux и «Юнармия» создадут учебный центр 1
19.12.2019 Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике» 2
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов 2
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 1
06.09.2019 «Информзащита» создала необычный арт-проект по импортозамещению 1
13.08.2019 Россиянин трижды поджигал офис Роскомнадзора из-за блокировок 5
18.07.2019 Россиянин сел в тюрьму на 4,5 года за 80 взломов интернет-магазинов 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1

Публикаций - 292, упоминаний - 422

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 19
Microsoft Corporation 10997 9
Yandex - Яндекс 4098 7
Синтерра - Synterra 562 6
Комстар Регионы 89 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
ВолгаТелеком 213 5
VK - Mail.ru Group 2482 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
Ланит ГК 1154 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 3
Acronis - Акронис 363 3
Luxoft - Люксофт 233 3
3726 2
Ростелеком НСС 48 2
SAP SE 3207 2
Acronis Foundation 5 2
Инсистемс 33 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 2
Samsung Electronics 5627 2
АФК Система ПАО 990 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Крок 1219 1
CompanyMedia 110 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
INPAS - ИНПАС 107 1
ФОРС ГК 22 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Информзащита 422 1
ИБС экспертиза 43 1
АИС Город 2 1
Huawei 2723 1
Shopify 14 1
Simtech Development 5 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
Альфа-Банк 1122 5
Телефон.Ру 59 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 4
Аэрофлот 492 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Газпром ПАО 518 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 3
СКО Электроника-утилизация 4 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 2
Яндекс.Еда 93 2
Uber Technologies 258 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 2
Яндекс.Такси 271 2
Туполев ПАО 17 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Bridgestone - Бриджстоун СНГ 2 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Быстроденьги МФК 22 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Владимирская ритуальная компания 1 1
НЭК - Национальная экологическая компания - Ярославский завод 2 1
Корпорации ЭКОПОЛИС 1 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Citigroup 114 1
Jokey - Джокей пластик Ульяновск 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Федеральное казначейство России 766 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Правительство Москвы 649 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Парк Зарядье 14 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Счётная палата РФ 459 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 7
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 3 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 2
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 2
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
Flash 471 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 177 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Родительский контроль 156 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 8
Microsoft Windows 10 6602 4
SQL - Язык программирования 432 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Apple Pay 385 2
Ростелеком Retail Hub 2 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Microsoft Outlook 636 2
Ростелеком Экраны 4 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Windows 849 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
АН-124 Руслан 1 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
Simtech CS-Cart 13 1
Tele2 TV 13 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Яндекс Go 50 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МТС SIM-карты 35 1
МТС 3G-сеть 86 1
Т1 CRM 1 1
Prof-IT Управленческий учет и МСФО 1 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Microsoft Skype 1459 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Асланов Дмитрий 41 6
Игнатьев Анатолий 4 4
Кореш Виктор 71 3
Мельников Александр 63 3
Морозов Сергей 47 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Карачинский Анатолий 74 3
Рябченков Денис 13 2
Платонова Оксана 4 2
Баланова Светлана 29 2
Тынкован Александр 48 2
Путин Владимир 1820 2
Гуцериев Михаил 107 2
Егоров Ярослав 1 1
Зиборова Ольга 10 1
Степанова Татьяна 5 1
Казарин Станислав 100 1
Бурин Андрей 12 1
Ярушкина Надежда 1 1
Тюрина Мария 39 1
Магдануров Гайдар 21 1
Слесаренко Марина 6 1
Вольф Юрий 1 1
Каштанкин Илья 2 1
Лысов Анатолий 1 1
Галушко Евгений 10 1
Спицин Евгений 2 1
Гончаров Иван 1 1
Вильянов Сергей 3 1
Шахвердян Артем 5 1
Казакова Александра 3 1
Юров Александр 1 1
Пелькин Алексей 1 1
Бутырина Светлана 2 1
Колпаков Антон 42 1
Белимов Александр 14 1
Каштанов Андрей 1 1
Макаров Вадим 25 1
Пугачев Емельян 1 1
Притула Павел 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 116
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 90
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 70
Россия - ПФО - Казань 1507 68
Россия - СФО - Новосибирск 1954 45
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 17
Россия - Курск 231 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 14
Беларусь - Белоруссия 2079 14
Россия - ПФО - Самара 1285 13
Казахстан - Республика 2618 12
Россия - Пенза 251 11
Россия - Красноярск 843 10
Россия - Белгород 238 10
Украина 3344 10
Россия - Ульяновская область 348 10
Россия - Тверь 323 9
Россия - Томск 446 9
Россия - Челябинск 768 9
Россия - Чебоксары 153 9
Россия - Калуга 294 9
Россия - Пермь 737 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 8
Россия - Оренбург 254 8
Россия - Кемерово 308 8
Россия - Рязань 352 8
Россия - Ижевск 304 8
Россия - Калининград 659 8
Россия - Воронеж 684 8
Россия - Саратов 398 8
Россия - Махачкала 114 8
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Россия - Барнаул 359 7
Россия - Астрахань 240 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 7
Россия - Омск 623 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
POI - points of interest 60 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
Мошенничество 53 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральное законодательство 254 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Forbes - Форбс 441 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
РИА Новости 654 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Юность - радиостанция 14 1
РБК Инновации 36 1
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2708 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
CNews Fast рейтинг 29 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Acronis Unium 1 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Гайдаровский форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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