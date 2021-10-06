Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ульяновск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 292, упоминаний - 422
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Асланов Дмитрий 41 6
|Игнатьев Анатолий 4 4
|Кореш Виктор 71 3
|Мельников Александр 63 3
|Морозов Сергей 47 3
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Карачинский Анатолий 74 3
|Рябченков Денис 13 2
|Платонова Оксана 4 2
|Баланова Светлана 29 2
|Тынкован Александр 48 2
|Путин Владимир 1820 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Егоров Ярослав 1 1
|Зиборова Ольга 10 1
|Степанова Татьяна 5 1
|Казарин Станислав 100 1
|Бурин Андрей 12 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Магдануров Гайдар 21 1
|Слесаренко Марина 6 1
|Вольф Юрий 1 1
|Каштанкин Илья 2 1
|Лысов Анатолий 1 1
|Галушко Евгений 10 1
|Спицин Евгений 2 1
|Гончаров Иван 1 1
|Вильянов Сергей 3 1
|Шахвердян Артем 5 1
|Казакова Александра 3 1
|Юров Александр 1 1
|Пелькин Алексей 1 1
|Бутырина Светлана 2 1
|Колпаков Антон 42 1
|Белимов Александр 14 1
|Каштанов Андрей 1 1
|Макаров Вадим 25 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Притула Павел 31 1
|Forbes - Форбс 441 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
|РИА Новости 654 1
|Комсомольская Правда - Газета 22 1
|Юность - радиостанция 14 1
|РБК Инновации 36 1
|CNews Analytics 1988 5
|IDC - International Data Corporation 2708 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|CNews Fast рейтинг 29 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755713, в очереди разбора - 659403.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755713, в очереди разбора - 659403.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru