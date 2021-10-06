Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Улан-Удэ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 139, упоминаний - 191
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 1
|Цыденов Алексей 10 4
|Кузяев Андрей 59 2
|Бровко Василий 47 2
|Ноздрин-Плотницкий Николай 1 1
|Нечаев Иван 57 1
|Храмов Владимир 1 1
|Богомолов Дмитрий 1 1
|Данев Дмитрий 1 1
|Гугнин Юрий 2 1
|Завьялов Евгений 2 1
|Крутских Сергей 7 1
|Куликов Сергей 21 1
|Коляда Сергей 2 1
|Ярыгин Иван 1 1
|Демина Марина 1 1
|Голицына Людмила 2 1
|Тюрина Мария 39 1
|Ефимова Ольга 2 1
|Суворова Тамара 1 1
|Юрьев Вадим 3 1
|Куц Вячеслав 3 1
|Кухаренко Артём 11 1
|Самирханова Надия 1 1
|Бастракова Дарья 1 1
|Маликова Юлия 1 1
|Минниханов Рифкат 4 1
|Худяков Иван 1 1
|Подгузов Николай 27 1
|Хрипунов Павел 19 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Абызов Михаил 64 1
|Носков Константин 201 1
|Макаров Алексей 49 1
|Здаров Андрей 15 1
|Сергиенко Дмитрий 12 1
|Фролов Павел 39 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Мельников Александр 63 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Bitcoin News 1 1
|Bitcoinme.ru 1 1
|Коммерческие вести 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759603, в очереди разбора - 663293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759603, в очереди разбора - 663293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru