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Россия
Улан-Удэ


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
11.08.2021 «Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел» 1
26.07.2021 Tele2 инвестирует в развитие инфраструктуры связи Бурятии 625 млн рублей 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 2
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
17.05.2021 Подведомственный вуз Минцифры открыл киберполигон 1
14.04.2021 Стартовало производство первого российского бионического протеза с коленным модулем 2
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
03.04.2020 ЭР-Телеком» и «Стрела Телеком» начали работу в Улан-Удэ под единым брендом 3
25.12.2019 В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада 1
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
18.12.2019 «Ростелеком» примет участие в развитии цифровых технологий АРМЗ 1
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
16.05.2019 «Крок» перевел заводы «Локотеха» на «1С:ERP управление предприятием 2» 1
15.02.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» внедрит промышленный интернет вещей в Бурятии 1
06.11.2018 Российская армия получила 1,8 тыс. беспилотников 1
11.07.2018 «Умные» системы Ростеха на 20% увеличат пропускную способность дорог в Рыбинске 1
01.06.2018 Спасать утопающих на пляжах Москвы будут дроны 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 1
16.05.2018 «Карма» подвела итоги первого хакатона для крипто-анархистов 1
27.04.2018 «ЭР-Телеком» сообщил о завершении сделки по приобретению «Стрелы Телеком» 1
19.04.2018 ТТК выходит на рынок виртуальных АТС 1
02.04.2018 Первая попытка «Почты России» доставить посылку дроном обернулась крахом 2
27.03.2018 «Умные» решения «Ростеха» вызвали повышенный интерес на выставке в Амстердаме 1
26.03.2018 «Основа Холдинг» в партнерстве с Softline провела SAM-проект 1
22.03.2018 Ростех и фонд NDF инвестируют в технологию распознавания лиц 1
09.01.2018 «Техносерв» создал систему VDI для ПФР России 1
13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
28.07.2017 Tele2 оснастил SIM-картами трамваи и светофоры столицы Бурятии 4
25.05.2017 Республика Бурятия внедрила единый сервис записи на прием к врачу и личный кабинет пациента 1

Публикаций - 139, упоминаний - 191

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 6
Синтерра - Synterra 565 5
Ростелеком Сибирьтелеком 302 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Магнетар 3 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
VMware 1829 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 2
3733 2
Microsoft Corporation 11060 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Микротест 177 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
Орион НПО - Научно-производственная организация 5 1
Авиком - АЙПИ Медиа-Иркутск 1 1
Nortel Networks 222 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Descrow 1 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Optima Services 18 1
АвтоТрекер 95 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Extreme Networks 37 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Facebook 3765 1
Крок 1219 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Telegram Group 702 1
Naumen - Наумен 341 1
Почта России ПАО 1572 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Телефон.Ру 60 2
Почта Банк 289 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Конверсия НПО НИИ 6 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Фонд президентских грантов 11 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Руссофт - Russoft 250 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 100 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 6
Symbian OS 776 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Tele2 TV 13 2
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
VMware Horizon 55 1
Cyberhero 6 1
Ростех Швабе SWIR 5 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
ПФР ЦОД 1 1
Apple macOS 922 1
DonorSearch 2 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
ЭР-Телеком Холдинг - Movix Pro - ТВ-приставка 4 1
Wink Трансформер 4 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 1
Java - Язык программирования 1175 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Naumen Service Desk 103 1
Google Android TV 173 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 1
Discord 32 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
WhatsApp Messenger 654 1
Rakuten Viber 429 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Цыденов Алексей 10 4
Кузяев Андрей 59 2
Бровко Василий 47 2
Ноздрин-Плотницкий Николай 1 1
Нечаев Иван 57 1
Храмов Владимир 1 1
Богомолов Дмитрий 1 1
Данев Дмитрий 1 1
Гугнин Юрий 2 1
Завьялов Евгений 2 1
Крутских Сергей 7 1
Куликов Сергей 21 1
Коляда Сергей 2 1
Ярыгин Иван 1 1
Демина Марина 1 1
Голицына Людмила 2 1
Тюрина Мария 39 1
Ефимова Ольга 2 1
Суворова Тамара 1 1
Юрьев Вадим 3 1
Куц Вячеслав 3 1
Кухаренко Артём 11 1
Самирханова Надия 1 1
Бастракова Дарья 1 1
Маликова Юлия 1 1
Минниханов Рифкат 4 1
Худяков Иван 1 1
Подгузов Николай 27 1
Хрипунов Павел 19 1
Рубин Дмитрий 39 1
Никифоров Николай 1126 1
Абызов Михаил 64 1
Носков Константин 201 1
Макаров Алексей 49 1
Здаров Андрей 15 1
Сергиенко Дмитрий 12 1
Фролов Павел 39 1
Копейкин Алексей 14 1
Мельников Александр 63 1
Ушацкий Андрей 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 42
Россия - СФО - Новосибирск 1965 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 23
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 19
Россия - ПФО - Казань 1513 19
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 16
Россия - ПФО - Самара 1287 15
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 11
Россия - Республика Бурятия 284 8
Россия - Махачкала 114 7
Россия - Курск 231 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Россия - Иркутск 464 5
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Россия - Барнаул 360 4
Россия - Свободный 35 4
Россия - Тюмень 496 4
Россия - Челябинск 770 4
Россия - Пермь 739 4
Россия - Астрахань 240 4
Россия - Краснодар 1037 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Украина 3361 3
Россия - Ярославль 404 3
Россия - Калининград 662 3
Европа 3745 3
Россия - Иркутская область 543 3
Россия - Кемерово 309 3
Россия - Ханты-Мансийск 115 3
Россия - Вологодская область - Череповец 115 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - Волгоград 540 3
Россия - Омск 627 3
Россия - Томск 449 3
Россия - Сибирь 875 2
Россия - Саранск 197 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Bitcoin News 1 1
Bitcoinme.ru 1 1
Коммерческие вести 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759603, в очереди разбора - 663293.
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