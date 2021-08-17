Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Удомля
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 56
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каплунов Павел 27 3
|Путин Владимир 1828 2
|Солдатов Алексей 77 2
|Яровая Ирина 63 2
|Дорофеев Игорь 7 2
|Солнцева Екатерина 29 2
|Анохин Сергей 40 2
|Мигалин Сергей 7 2
|Хала Илья 21 2
|Усманов Алишер 241 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Черепенников Антон 52 2
|Драбкин Юрий 1 1
|Мишина Светлана 2 1
|Шальнов Олег 13 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Коновалов Олег 11 1
|Луковников Михаил 19 1
|Титов Руслан 2 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Рогов Илья 5 1
|Бондарь Дмитрий 19 1
|Алехин Заурбек 5 1
|Чирков Тарас 5 1
|Халимов Ренат 5 1
|Гурова Вера 4 1
|Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 1
|Ерин Сергей 14 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Еременко Алексей 3 1
|Семенихин Максим 9 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Касперский Евгений 220 1
|Березин Максим 60 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Кириенко Владимир 38 1
|CNews Analytics 1991 6
|CNews IaaS рейтинг 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769893, в очереди разбора - 673576.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769893, в очереди разбора - 673576.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru