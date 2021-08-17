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Россия
Удомля


17.08.2021 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири 1
10.08.2021 Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
03.08.2021 «Ростелеком» занял первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг ЦОД по версии CNews 1
20.07.2021 DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 2
06.04.2021 DataLine запустила услугу комплексного мониторинга ИТ-сервисов 1
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 2
03.02.2021 Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле 3
25.01.2021 «Ростелеком-ЦОД» запустил в Новосибирске дата-центр на 300 стоек 1
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда 1
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России 1
02.10.2020 «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
16.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг ЦОД в 2019 году по версии CNews 1
03.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
28.05.2020 Выручка компании «Крок облачные сервисы» превысила 2 млрд рублей 1
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома» 1
26.09.2019 Ассоциации участников отрасли ЦОД провела международный саммит 1
20.09.2019 «Росэнергоатом» начал сотрудничество с Ассоциацией участников отрасли ЦОД 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 2
30.07.2019 «Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях» 1
29.07.2019 Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС 4
29.07.2019 «Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию 5
06.09.2018 DataDome завершила разработку проектной документации нового ЦОДа для «дочки» «Ростелекома» 1
26.06.2018 «Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле 3
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.» 1
03.03.2017 «Ростелеком» намерен довести свою долю владения в SafeData до 100% 1
16.11.2016 Минкомсвязи с задержкой на год пытается узаконить систему ЦОДов для госструктур 1
03.02.2016 МТС запустила «технейтральную» сеть LTE в Тверской области 1
24.04.2014 МТС запустила сеть LTE в четырех городах Тверской области 2
15.01.2014 «Тверьуниверсалбанк» подключился к системе «Юнистрим» 1
27.07.2011 «Билайн» модернизировал сеть в Тверской области 1
12.07.2011 МТС обновит сеть в Твери 1

Публикаций - 41, упоминаний - 56

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 5
Крок 1221 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
DataLine - ДатаЛайн 30 2
3779 2
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
DataPro - ДатаПро 56 2
Google LLC 7177 2
3data - 3дата 32 2
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 41 2
Selectel - Селектел 137 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
Инфосистемы Джет 675 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Ланит ГК 1160 1
РТИ 122 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Онланта 75 1
Авантаж 48 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
Прометей - Prometey 9 1
РТИ ВЗПП-Микрон - Воронежский завод полупроводниковых приборов 8 1
РЦР - Русатом Цифровые решения 2 1
Инфолинк 3 1
Cymulate 2 1
АльянсТелеком 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Caravan - Караван 13 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 12
Русагро Группа Компаний 139 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 2
О2О Холдинг 43 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Транснефть 159 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 3
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
Kubernetes 307 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
OpenStack 347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 8
Национальные Технологии - СХД Купол 32 3
DataLine OST ЦОД 22 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
IXcellerate ЦОД Moscow Two 9 1
Яндекс.Дзен 66 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Huawei 3data Cloud 7 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Caravan Aero 9 1
Google Android TV 173 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
CloudМТS 19 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
VMware NSX Intelligence 103 1
Каплунов Павел 27 3
Путин Владимир 1828 2
Солдатов Алексей 77 2
Яровая Ирина 63 2
Дорофеев Игорь 7 2
Солнцева Екатерина 29 2
Анохин Сергей 40 2
Мигалин Сергей 7 2
Хала Илья 21 2
Усманов Алишер 241 2
Осеевский Михаил 221 2
Черепенников Антон 52 2
Драбкин Юрий 1 1
Мишина Светлана 2 1
Шальнов Олег 13 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Коновалов Олег 11 1
Луковников Михаил 19 1
Титов Руслан 2 1
Сергеев Михаил 31 1
Рогов Илья 5 1
Бондарь Дмитрий 19 1
Алехин Заурбек 5 1
Чирков Тарас 5 1
Халимов Ренат 5 1
Гурова Вера 4 1
Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 1
Ерин Сергей 14 1
Флорентьева Мария 17 1
Севастьянов Алексей 23 1
Еременко Алексей 3 1
Семенихин Максим 9 1
Самойлов Юрий 55 1
Мотовилов Олег 58 1
Абакумов Евгений 103 1
Касперский Евгений 220 1
Березин Максим 60 1
Хайруллин Айрат 39 1
Никифоров Николай 1126 1
Кириенко Владимир 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 17
Россия - Тверская область 249 14
Россия - СФО - Новосибирск 1980 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Адлер 43 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Челябинская область 661 1
Турция - Стамбул 51 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - Южный Урал 89 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Томская область 424 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Европа 3788 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 334 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
CNews Analytics 1991 6
CNews IaaS рейтинг 8 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769893, в очереди разбора - 673576.
Создано именных указателей - 46354.
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