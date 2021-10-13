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Россия
Удмуртская Республика
Удмуртия


13.10.2021 В Глазове введен в работу цифровой диспетчерский центр городского водоканала 2
21.09.2021 В Удмуртии завершили трехлетнюю программу строительства информационной инфраструктуры для 875 соцобъектов 3
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
24.06.2021 «Росатом» представил систему «Цифровое ресурсоснабжение» 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
04.06.2021 Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства 2
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
02.06.2021 Mail.ru Group стала партнером Правительства Удмуртской Республики по цифровизации 2
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
14.05.2021 ВТБ и РИК запустили оплату за проезд по QR-коду в Удмуртской Республике 1
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
20.04.2021 «Билайн» использовал сервис Mobile ID для подписания соглашений 2
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 6
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
01.04.2021 Цифровизация регионов: в Удмуртии госслужащих переводят на единую платформу коммуникаций 10
31.03.2021 Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro 6
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
15.03.2021 В МТС назначен директор по розничному рынку в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 3
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
02.02.2021 «Ростелеком» разработал геоинформационную систему для агропромышленного комплекса Удмуртии 4
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 2
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 1
17.11.2020 В «Сбербанк Онлайн» появился новый функционал 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 3
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1

Публикаций - 410, упоминаний - 686

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 57
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 23
Microsoft Corporation 10997 14
ВолгаТелеком 213 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Samsung Electronics 5627 9
АйТи 748 9
SAP SE 3207 8
VK - Mail.ru Group 2482 6
Yandex - Яндекс 4098 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Directum - Директум 643 4
ОТР 133 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
3726 3
Акадо Телеком - Комкор 605 3
IBM 3524 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 3
Google LLC 7124 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
SearchInform - Серчинформ 181 2
Ericsson 846 2
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 2
РТЛабс 145 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 2
Rambler Group - Рамблер ГК 483 2
Программный продукт ГК 92 2
Inmarsat - Инмарсат 28 2
Brocade Communications Systems 141 2
Thuraya 17 2
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 2
Globalstar - Глобалстар 30 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 5
Азия Цемент 10 4
Россети ПАО 168 4
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 4
OTP Group - ОТП Банк 125 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Открытие ФК 538 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Почта России ПАО 1570 4
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 2
Мострансавто 59 2
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
МРСК Центра - Россети Центр 8 2
Связной ГК 875 2
РАВИС 9 1
eBay Inc 526 1
ЕС-лизинг 13 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Владимирская ритуальная компания 1 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Газпром ПАО 518 1
Татнефть 112 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Почта Банк 289 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
DHL Express 82 1
Яндекс.Еда 93 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Евросеть 882 1
Газпром нефть 380 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 33
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 22
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 12
Федеральное казначейство России 766 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Счётная палата РФ 459 11
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 9
Правительство РФ 2198 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 6
Администрация Псковской области 22 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ПФР Департамент информационных технологий 102 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 22
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 17
3G - Стандарт мобильной связи 3699 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 465 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 2
Безопасный город 347 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
Google Android 10750 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
Apple iOS 5741 8
Microsoft Windows 10 6602 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 6
Linux OS 4236 5
Microsoft Windows 8 1228 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Apple macOS 921 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Windows 7 1662 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Яндекс.Маркет Аналитика 10 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Microsoft Lync 272 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
OpenText Documentum 188 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Brocade ADX 1 1
Iridium Next 5 1
Microsoft Office Online 25 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
NetApp ONTAP AI 6 1
Четвернин Алексей 651 16
Рудзевич Мария 34 13
Казарин Станислав 100 12
Ципорин Павел 51 12
Меджитов Тимур 56 12
Геллер Анатолий 12 11
Швиндт Антоний 13 11
Малахов Александр 16 11
Хайруллин Айрат 39 11
Петрушин Андрей 64 11
Малков Павел 38 11
Паршин Максим 141 11
Кудрин Алексей 63 11
Панов Евгений 16 11
Семенов Алексей 67 11
Албычев Александр 74 11
Симаков Олег 106 11
Лысенко Эдуард 209 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Осипов Владимир 17 11
Власов Сергей 76 11
Копырин Федор 11 11
Катамадзе Анна 72 11
Песчанских Георгий 37 11
Терещенко Денис 38 11
Кирюшин Сергей 52 11
Кулешов Василий 11 11
Егоров Максим 23 11
Карапузов Алексей 12 10
Скрыпник Назарий 12 10
Рымар Максим 36 9
Кузьмин Павел 14 9
Кузнецов Дмитрий 40 9
Бочков Евгений 8 8
Якубовский Михаил 8 8
Разумовский Дмитрий 70 8
Соломин Никита 8 8
Христенко Павел 11 8
Дворкович Аркадий 169 7
Херсонцев Алексей 48 7
Россия - Российская федерация - РФ 57124 225
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 154
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 83
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 46
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 41
Россия - Ростовская область 859 33
Россия - Кировск - Кировская область 301 33
Россия - Республика Мордовия 386 30
Россия - Иркутская область 536 25
Россия - Кемеровская область 461 22
Россия - Курская область 338 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 20
Россия - Волгоградская область 395 20
Россия - Республика Адыгея 241 20
Россия - Калининградская область 531 19
Россия - Калужская область 568 16
Россия - СФО - Новосибирск 1954 16
Россия - Новосибирская область 810 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 13
Россия - Астраханская область 369 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 13
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 12
Россия - Приморский край - Приморье 604 12
Россия - Псковская область 298 12
Россия - ПФО - Казань 1507 11
Россия - Воронежская область 394 11
Россия - Республика Марий Эл 202 11
Россия - Рязанская область 313 11
Россия - Нижегородская область 736 11
Украина 3344 10
Россия - Республика Алтай 681 10
Россия - Свердловская область 804 10
Россия - Краснодарский край 913 9
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 9
Россия - Челябинская область 658 9
Россия - Белгородская область 363 9
Россия - Тульская область 752 9
Россия - Владимирская область 366 9
Россия - Липецкая область 291 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
Информационное общество - Государственная программа 282 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 5
Региональное законодательство 45 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Федеральное законодательство 254 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Коррупция 22 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Антитеррор 62 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 13 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
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