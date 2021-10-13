Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Удмуртская Республика
Удмуртия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 410, упоминаний - 686
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 16
|Рудзевич Мария 34 13
|Казарин Станислав 100 12
|Ципорин Павел 51 12
|Меджитов Тимур 56 12
|Геллер Анатолий 12 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Малахов Александр 16 11
|Хайруллин Айрат 39 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Малков Павел 38 11
|Паршин Максим 141 11
|Кудрин Алексей 63 11
|Панов Евгений 16 11
|Семенов Алексей 67 11
|Албычев Александр 74 11
|Симаков Олег 106 11
|Лысенко Эдуард 209 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Осипов Владимир 17 11
|Власов Сергей 76 11
|Копырин Федор 11 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Терещенко Денис 38 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Кулешов Василий 11 11
|Егоров Максим 23 11
|Карапузов Алексей 12 10
|Скрыпник Назарий 12 10
|Рымар Максим 36 9
|Кузьмин Павел 14 9
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Бочков Евгений 8 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Разумовский Дмитрий 70 8
|Соломин Никита 8 8
|Христенко Павел 11 8
|Дворкович Аркадий 169 7
|Херсонцев Алексей 48 7
|CNews - ZOOM.CNews 1084 2
|Курский городской портал - vKurske 1 1
|News Corp 90 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
|CNews Analytics 1988 7
|CNews Инновация года - награда 26 4
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|AC&M Consulting 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755713, в очереди разбора - 659403.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755713, в очереди разбора - 659403.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru