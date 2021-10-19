Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Тюмень
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 492, упоминаний - 616
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кореш Виктор 71 6
|Путин Владимир 1820 4
|Путин Сергей 36 3
|Якушев Владимир 16 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Никитин Максим 21 2
|Моор Александр 8 2
|Василевский Андрей 18 2
|Дубинин Александр 16 2
|Белимов Александр 14 2
|Солонин Спартак 25 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Иванников Александр 2 2
|Рубин Дмитрий 39 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Емельянов Станислав 62 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Кухарук Руслан 2 2
|Хоббит Сергей 2 2
|Макаров Алексей 49 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Кунис Григорий 7 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Лагода Георгий 51 1
|Иванченко Марина 2 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Исагулова Элина 28 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Богачев Игорь 172 1
|Кулик Вадим 113 1
|Генс Георгий 62 1
|Торбахов Александр 54 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Ускова Ольга 126 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 4
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|Вести FM - Вести ФМ 12 1
|Эксперт-Урал 1 1
|CNews Analytics 1988 5
|Gartner 2187 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
|AC&M Consulting 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755683, в очереди разбора - 659373.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755683, в очереди разбора - 659373.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru