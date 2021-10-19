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Россия
Тюмень


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
18.10.2021 ИT-компания приглашает на «пилот» системы по распознаванию оружия 1
13.10.2021 Sitronics Group расширила возможности для цифрового мониторинга с помощью дронопортов, спутников и носимых устройств 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
17.08.2021 Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы» 1
16.08.2021 Liberum Navitas кастомизирует и защитит переход российских предприятий в облако 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 3
13.07.2021 Группа ВТБ расширяет набор ИТ-специалистов в регионах 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
07.06.2021 В России не удалось найти министра для областного Минцифры 1
03.06.2021 «Сбер» представил технологическую платформу для цифровой трансформации регионов 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции 2
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
13.05.2021 Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
09.04.2021 Российский подросток украл ноутбук, чем остановил строительство целой школы 1
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 3
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
22.03.2021 Mail.ru Group открывает молодежи путь в ИТ 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
04.02.2021 У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 3
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
07.12.2020 Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 1

Публикаций - 492, упоминаний - 616

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 25
Microsoft Corporation 10997 12
SAP SE 3207 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 11
Yandex - Яндекс 4098 9
Синтерра - Synterra 562 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 7
Комстар Регионы 89 7
VK - Mail.ru Group 2482 5
Cisco Systems 2035 4
Naumen - Наумен 341 4
IBM 3524 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Lenovo Group 1635 3
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 2
АвтоТрекер 95 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Telegram Group 702 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Nvidia Corp 2005 2
Maykor-BTE 16 2
Samsung Electronics 5627 2
АйТи 748 2
Netris - Нетрис 46 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 2
Ланит ГК 1154 2
Oracle Corporation 3331 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
3726 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 0 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 27
Farimex - Фэримекс 14 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 4
Альфа-Банк 1122 4
Uber Technologies 258 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Росводоканал 44 3
Uber 257 3
AliExpress 275 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Почта России ПАО 1570 2
Газпром ПАО 518 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
KIA Motors 72 2
Hyundai Motor 144 2
Nissan - Японский автопроизводитель 136 2
О2О Delivery club 153 2
Роснефть НК 367 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Renault - Рено Россия 87 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
АвтоВАЗ 118 2
Юнистрим - Unistream 166 2
Skoda - Škoda Auto 24 2
Schlumberger - Шлюмберже 16 2
Uber Russia 3 2
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 2
Авиапарк ТРЦ 3 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
ТНК-ВР Холдинг 147 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Росгосстрах 182 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 2 1
Правительство Краснодарского края 12 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство РФ 2198 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 370 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Автоматизация 47 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 131 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 1
DivX - видеокодек 163 1
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ЭОС Дело СЭД 619 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Nvidia GeForce GTX 2048 3
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 280 2
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 2
Microsoft Skype 1459 2
Apple Pay 385 2
ЦРТ Voice2Med 16 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 79 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 2
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 21 2
Linux OS 4236 2
Microsoft Exchange 677 2
Яндекс.Авто 33 2
Apple - App Store 2198 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Aladdin Knowledge Systems 7 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Apple Mac 1453 1
Intel x86 - Архитектура процессора 990 1
Ред ОС 239 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Apple macOS 921 1
Aladdin JaCarta 147 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Кореш Виктор 71 6
Путин Владимир 1820 4
Путин Сергей 36 3
Якушев Владимир 16 3
Валяева Елизавета 72 3
Никитин Максим 21 2
Моор Александр 8 2
Василевский Андрей 18 2
Дубинин Александр 16 2
Белимов Александр 14 2
Солонин Спартак 25 2
Приданцев Сергей 82 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Иванников Александр 2 2
Рубин Дмитрий 39 2
Чимиричкина Мария 30 2
Емельянов Станислав 62 2
Никифоров Николай 1126 2
Кухарук Руслан 2 2
Хоббит Сергей 2 2
Макаров Алексей 49 1
Рустамов Рустам 169 1
Кунис Григорий 7 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Сергунина Наталья 163 1
Лагода Георгий 51 1
Иванченко Марина 2 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Кочаров Григорий 13 1
Исагулова Элина 28 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Исмаилов Рашид 47 1
Богачев Игорь 172 1
Кулик Вадим 113 1
Генс Георгий 62 1
Торбахов Александр 54 1
Хайруллин Айрат 39 1
Кирсанова Светлана 54 1
Ускова Ольга 126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 252
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 203
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 159
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 158
Россия - СФО - Новосибирск 1954 115
Россия - ПФО - Казань 1507 93
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 28
Россия - Краснодар 1031 23
Россия - Челябинск 768 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 20
Россия - Омск 623 20
Россия - ПФО - Самара 1285 20
Украина 3344 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 19
Казахстан - Республика 2618 18
Россия - Пермь 737 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 18
Россия - Курск 231 18
Россия - Красноярск 843 17
Россия - Воронеж 684 14
Россия - Оренбург 254 14
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 14
Беларусь - Белоруссия 2079 13
Россия - Волгоград 539 13
Россия - Уфа 640 13
Россия - Ханты-Мансийск 114 13
Россия - Иркутск 461 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 11
Россия - Барнаул 359 11
Россия - Махачкала 114 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 10
Россия - Хабаровск 617 10
Россия - Калуга 294 9
Россия - Ярославль 401 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
Россия - Республика Мордовия 386 8
Россия - Калининград 659 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Русский язык 966 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 4
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Эксперт-Урал 1 1
CNews Analytics 1988 5
Gartner 2187 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
AC&M Consulting 54 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
University of Virginia - Виргинский университет 3 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 2 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
НИУ МЭИ - Национальный исследовательский университет 4 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 2 1
CiscoLive! 9 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Global Inclusion Awards 1 1
100+ Forum Russia 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755683, в очереди разбора - 659373.
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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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