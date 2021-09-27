Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Тюменская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 581, упоминаний - 1083
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 9
|Моор Александр 8 8
|Коваль Валерий 38 6
|Козлов Александр 54 6
|Рудычева Наталья 81 6
|Попов Алексей 310 6
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Белимов Александр 14 5
|Левашов Александр 88 4
|Рудзевич Мария 34 4
|Контрабаев Артур 66 4
|Скляр Алексей 49 4
|Орловский Виктор 229 4
|Козырев Алексей 270 4
|Артемасов Алексей 5 3
|Игнатов Виктор 12 3
|Усманов Артур 24 3
|Елистратов Николай 90 3
|Леоничев Алексей 14 3
|Макаров Станислав 111 3
|Свердлов Михаил 29 3
|Шепелявый Дмитрий 50 3
|Кореш Виктор 71 3
|Бетсис Павел 84 3
|Патрин Максим 31 3
|Рымар Максим 36 2
|Шмидт Евгений 3 2
|Жданов Андрей 4 2
|Смирнов Александр 44 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Кравченко Денис 24 2
|Ципорин Павел 51 2
|Сергеев Александр 21 2
|Шмид Александр 18 2
|Грибанов Юрий 24 2
|Хайруллин Айрат 39 2
|Потёмкин Роман 20 2
|Герасимов Александр 40 2
|Проскурин Дмитрий 3 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755683, в очереди разбора - 659373.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755683, в очереди разбора - 659373.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru