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Россия
Тюменская область


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
16.08.2021 Голосовой робот группы ЦРТ информирует тюменцев о мерах социальной поддержки 2
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 1
31.05.2021 Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 1
13.05.2021 Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании 2
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 7
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 9
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
22.03.2021 «Ситроникс» реализовала пилотный проект цифрового мониторинга земель 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 1
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
21.12.2020 Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids 4
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 2
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 5
22.10.2020 В Тюменской области вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med группы ЦРТ 4
16.10.2020 «Эр-Телеком» и Пушкинский музей Москвы провели виртуальный урок для школьников 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 7
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 12
25.08.2020 Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95% 1
19.08.2020 Абоненты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн 1
29.07.2020 «Элар» создал единую информационную систему Тюменской области 7
22.04.2020 «Сибур» испытал новое оборудование для промышленного интернета вещей 1
13.04.2020 В МФЦ Тюмени начал работу виртуальный консультант 2
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 6

Публикаций - 581, упоминаний - 1083

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 58
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 22
Microsoft Corporation 10997 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 11
Samsung Electronics 5627 8
АйТи 748 8
SAP SE 3207 8
Ланит ГК 1154 7
3726 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Мотив - Екатеринбург-2000 105 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
SAP CIS - САП СНГ 753 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 5
IBM 3524 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
ТТК Урал 6 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Softline - Софтлайн 1472 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 2
Google LLC 7124 2
Синтерра - Synterra 562 2
Барс груп 402 2
Ericsson 846 2
Directum - Директум 643 2
ВолгаТелеком 213 2
ИнфоТех 16 2
InfoWatch - Инфовотч 600 2
Tanais - Танаис 12 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 23
УЭК - Универсальная электронная карта 512 15
Открытие ФК 538 5
Почта России ПАО 1570 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 4
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
МДМ Банк 150 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Юнистрим - Unistream 166 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Мострансавто 59 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Связной ГК 875 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 2
РусславБанк - РСБ 147 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания 1 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
Кубанская библиотека 1 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Самолёт ГК 14 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Кастор 1 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 20 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
ЕС-лизинг 13 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Ренессанс Страхование 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 45
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 26
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 22
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 13
Правительство РФ 2198 11
Президент Российской Федерации 1439 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
Федеральное казначейство России 766 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Администрация Псковской области 22 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 4
Администрация Смоленской области 19 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
Правительство Москвы 649 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области 5 3
Правительство Республики Коми 19 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
Администрация Ленинградской области 13 3
Правительство Орловской области 15 3
Правительство Вологодской области 18 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Союз пенсионеров России 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 18
3G - Стандарт мобильной связи 3699 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 8
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
Безопасный город 347 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
Google Android 10750 11
ЭОС Дело СЭД 619 10
Apple iOS 5741 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Microsoft Exchange 677 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 3
Linux OS 4236 3
SQL - Язык программирования 432 2
Microsoft Office 365 769 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Apple iPhone 5 710 2
VK - Mail.ru Здоровье 17 2
Apple iPad mini 375 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 10 6602 2
VK - Mail.ru Дети 7 2
Microsoft SQL Server 789 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 2
Esri ArcGIS 108 2
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Directum Solo 33 2
Directum СЭД 68 2
SAP Predictive Analytics 11 2
Apple - App Store 2198 2
Никифоров Николай 1126 9
Моор Александр 8 8
Коваль Валерий 38 6
Козлов Александр 54 6
Рудычева Наталья 81 6
Попов Алексей 310 6
Медведев Дмитрий 1433 5
Белимов Александр 14 5
Левашов Александр 88 4
Рудзевич Мария 34 4
Контрабаев Артур 66 4
Скляр Алексей 49 4
Орловский Виктор 229 4
Козырев Алексей 270 4
Артемасов Алексей 5 3
Игнатов Виктор 12 3
Усманов Артур 24 3
Елистратов Николай 90 3
Леоничев Алексей 14 3
Макаров Станислав 111 3
Свердлов Михаил 29 3
Шепелявый Дмитрий 50 3
Кореш Виктор 71 3
Бетсис Павел 84 3
Патрин Максим 31 3
Рымар Максим 36 2
Шмидт Евгений 3 2
Жданов Андрей 4 2
Смирнов Александр 44 2
Лысенко Эдуард 209 2
Ананьев Алексей 88 2
Кравченко Денис 24 2
Ципорин Павел 51 2
Сергеев Александр 21 2
Шмид Александр 18 2
Грибанов Юрий 24 2
Хайруллин Айрат 39 2
Потёмкин Роман 20 2
Герасимов Александр 40 2
Проскурин Дмитрий 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 312
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 173
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 95
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 94
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 89
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 37
Россия - Иркутская область 536 34
Россия - Республика Мордовия 386 32
Россия - Волгоградская область 395 31
Россия - Калининградская область 531 30
Россия - Ростовская область 859 27
Россия - Кемеровская область 461 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 25
Россия - Курская область 338 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 23
Россия - Приморский край - Приморье 604 22
Россия - Астраханская область 369 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 20
Россия - Кировск - Кировская область 301 20
Россия - ПФО - Казань 1507 18
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 17
Россия - Республика Адыгея 241 15
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 14
Россия - Рязанская область 313 13
Россия - СФО - Новосибирск 1954 13
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 13
Россия - Свердловская область 804 12
Россия - Новосибирская область 810 12
Россия - Омская область 382 12
Россия - Оренбургская область 292 12
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 12
Россия - Краснодарский край 913 11
Россия - Архангельская область 329 10
Россия - Республика Алтай 681 10
Россия - Смоленская область 226 9
Россия - Челябинская область 658 9
Россия - Сахалинская область 432 8
Россия - Тамбовская область 321 8
Россия - Воронежская область 394 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 11
Региональное законодательство 45 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 7
Федеральное законодательство 254 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
Информационное общество - Государственная программа 282 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 3
Коррупция 22 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Великая Отечественная война 122 2
Образование в России 328 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Антимонопольный комплаенс 1 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Русский язык 966 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
News Corp 90 1
CNews Analytics 1988 22
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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