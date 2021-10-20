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Россия
Тульская область


20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 1
08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
26.07.2021 Depo Computers внедрила новый механизм сервисного обслуживания на базе QR-кода 2
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 2
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
31.05.2021 «Сбер» запустил новый способ коммуникации с предпринимателями 1
31.05.2021 Максимальную скорость домашнего интернета в Туле увеличили в 10 раз 3
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
02.03.2021 В Туле запущен первый умный комплекс «Ростелекома» для контроля дорожной инфраструктуры 1
26.02.2021 Xiaomi рассказала о расширении сотрудничества с МТС 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома» 7
21.01.2021 Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода 1
18.01.2021 Почти 160 тыс. человек прошли дистанционное обучение в «Технограде» в 2020 году 1
14.01.2021 МТС приступила к модернизации сети в Тульской области 4
14.01.2021 Москва заняла первое место в России по качеству электронных госуслуг 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
24.12.2020 Концерн «Автоматика» передал Калужскому роддому ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса «Рускан 60» 1
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 1
21.12.2020 Жители Тульской области смогут получать результаты тестов на COVID-19 через портал «Госуслуги» 7
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 1

Публикаций - 752, упоминаний - 1379

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 83
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 56
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 16
Microsoft Corporation 10997 14
АйТи 748 11
Yandex - Яндекс 4098 11
Ростех - Ростехнологии 2230 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
3726 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
Ростелеком ЦентрТелеком 188 7
РТЛабс 145 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Nokia Networks 54 6
Samsung Electronics 5627 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Базальт СПО 206 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 4
Программный продукт ГК 92 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 4
Ланит ГК 1154 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 3
Ericsson 846 3
Сбербанк Телеком 18 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Неолант - Neolant 36 3
СофтЭксперт 39 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
ВолгаТелеком 213 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Docsvision - ДоксВижн 765 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 36
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 33
Мострансавто 59 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 3
Альфа-Банк 1122 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Почта России ПАО 1570 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Юнистрим - Unistream 166 2
Связь-банк 78 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
Открытие ФК 538 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Uber Technologies 258 2
РКС - Российские космические системы 100 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 29 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
Татфондбанк 69 1
Сбербанк Казахстан 8 1
МДМ Банк 150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 56
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 41
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 38
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 35
Правительство РФ 2198 31
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
Федеральное казначейство России 766 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 22
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 21
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 20
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 18
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 16
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Правительство Москвы 649 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 10
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 9
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 22
SoGo - Open Source Groupware 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 37
3G - Стандарт мобильной связи 3699 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 14
Открытый регион 23 10
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
Google Android 10750 31
Apple iOS 5741 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 20
ЭОС Дело СЭД 619 16
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 15
Стрелка - Транспортная карта 113 14
Microsoft Windows 10 6602 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 8
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 7
Linux OS 4236 7
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 7
Apple - App Store 2198 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 3
WhatsApp Messenger 654 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 3
Microsoft Exchange 677 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Microsoft Excel 435 2
Microsoft Azure 1171 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Microsoft Windows 7 1662 2
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 2
Apple Pay 385 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Четвернин Алексей 651 28
Раков Ярослав 48 27
Контрабаев Артур 66 21
Песчанских Георгий 37 20
Акимов Максим 167 20
Ковнир Евгений 71 18
Чернякова Елена 26 18
Чамара Денис 57 18
Бутенко Юрий 64 18
Попов Алексей 310 18
Калина Роман 60 18
Власов Сергей 76 17
Бойко Елена 151 17
Стрельцов Андрей 53 17
Приданкин Андрей 30 17
Цариковский Федор 31 17
Евстигнеев Сергей 21 17
Крюков Сергей 26 17
Герасимюк Максим 20 17
Ляшенко Сергей 29 17
Албычев Александр 74 17
Звягина Наталья 64 17
Левин Леонид 83 17
Иванов Алексей 76 15
Селиванов Дмитрий 48 15
Фомичев Олег 107 14
Матвеева Татьяна 83 14
Козлов Александр 54 13
Турчак Евгений 23 13
Петрушин Андрей 64 13
Козырев Алексей 270 12
Носков Константин 201 12
Лопаткин Герман 102 12
Салбиев Алан 30 11
Шадаев Максут 384 11
Абаев Даурен 12 11
Рудзевич Мария 34 11
Комар Евгений 20 11
Палюх Юрий 15 11
Новиков Павел 67 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 418
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 301
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 161
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 91
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 75
Россия - Ростовская область 859 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 57
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 54
Россия - Курская область 338 54
Россия - Республика Мордовия 386 52
Россия - СФО - Новосибирск 1954 49
Россия - Иркутская область 536 49
Россия - Кемеровская область 461 46
Россия - Кировск - Кировская область 301 41
Россия - Калужская область 568 36
Россия - ПФО - Казань 1507 34
Россия - Республика Алтай 681 33
Россия - Астраханская область 369 32
Россия - Волгоградская область 395 32
Россия - Калининградская область 531 29
Россия - Республика Адыгея 241 29
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 29
Казахстан - Республика 2618 27
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 23
Россия - Тамбовская область 321 22
Россия - Сахалинская область 432 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 19
Россия - Курск 231 18
Россия - Приморский край - Приморье 604 18
Россия - Белгородская область 363 17
Россия - Челябинская область 658 17
Россия - Владимирская область 366 16
Россия - Липецкая область 291 16
Россия - Костромская область 228 15
Россия - Рязанская область 313 15
Россия - Ульяновская область 348 15
Россия - Воронежская область 394 15
Россия - Смоленская область 226 15
Беларусь - Белоруссия 2079 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
Доктрина информационной безопасности России 14 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 2
Федеральное законодательство 254 2
Региональное законодательство 45 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Частный сектор 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
Русский язык 966 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 7
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
Известия Мордовии 2 1
News Corp 90 1
CNews Analytics 1988 16
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Markswebb 21 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 6
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 4
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 2 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 26
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Всероссийский цифровой диктант 8 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Advantech IoT Co-Creation 1 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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