Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Тульская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 752, упоминаний - 1379
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 28
|Раков Ярослав 48 27
|Контрабаев Артур 66 21
|Песчанских Георгий 37 20
|Акимов Максим 167 20
|Ковнир Евгений 71 18
|Чернякова Елена 26 18
|Чамара Денис 57 18
|Бутенко Юрий 64 18
|Попов Алексей 310 18
|Калина Роман 60 18
|Власов Сергей 76 17
|Бойко Елена 151 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Цариковский Федор 31 17
|Евстигнеев Сергей 21 17
|Крюков Сергей 26 17
|Герасимюк Максим 20 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Албычев Александр 74 17
|Звягина Наталья 64 17
|Левин Леонид 83 17
|Иванов Алексей 76 15
|Селиванов Дмитрий 48 15
|Фомичев Олег 107 14
|Матвеева Татьяна 83 14
|Козлов Александр 54 13
|Турчак Евгений 23 13
|Петрушин Андрей 64 13
|Козырев Алексей 270 12
|Носков Константин 201 12
|Лопаткин Герман 102 12
|Салбиев Алан 30 11
|Шадаев Максут 384 11
|Абаев Даурен 12 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Комар Евгений 20 11
|Палюх Юрий 15 11
|Новиков Павел 67 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755670, в очереди разбора - 659360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755670, в очереди разбора - 659360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru