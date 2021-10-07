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Россия
Тула


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 1
31.05.2021 Максимальную скорость домашнего интернета в Туле увеличили в 10 раз 2
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 2
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
02.03.2021 В Туле запущен первый умный комплекс «Ростелекома» для контроля дорожной инфраструктуры 3
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
13.11.2020 «Силтэк» и Neo запустили RFID-систему учета газобаллонного оборудования на заводе «Артон» 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона 1
06.10.2020 AliExpress предложит покупателям бесплатную установку бытовой техники 1
02.07.2020 «Ростелеком» откроет новый контакт-центр в Туле 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 2
26.03.2020 ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось 1
05.03.2020 «М.Видео» одной из первых в мире начнет продажи Doom Eternal 1
11.12.2019 Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1
10.10.2019 «ЭР-телеком холдинг» создаст «умный город» на территории Саратовской области 1
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
09.08.2019 Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации 1
06.06.2019 МТС и РЖД вложат в улучшение качества связи вдоль железных дорог более 2 млрд рублей 1
05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела» 1
23.05.2017 Школы Севастополя отказались от Linux в пользу Windows 1
31.03.2017 Tele2 отметила восьмикратный рост интернет-трафика в роуминге 1
13.12.2016 Медучреждения Тульской области переходят на систему документооборота «Дело» 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
31.10.2016 Туляки смогут получить электронную подпись в отделениях МФЦ 1
04.10.2016 Tele2 подвел итоги летней стажировки 1
05.09.2016 Гособоронзаказ обеспечит Росэлектронике развитие в гражданском секторе 1
01.08.2016 Администрация Рязани развивает электронный документооборот: к СЭД «Дело» подключены новые пользователи, автоматизирован архив 1
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
26.07.2016 «Билайн» разработал новый тариф для туристов, путешествующих по городам России 1
15.04.2016 Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле 2
04.04.2016 «Билайн»: Количество пользователей в международном роуминге сократилось на 19% 1

Публикаций - 178, упоминаний - 211

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
Microsoft Corporation 11060 5
Samsung Electronics 5651 4
СофтЭксперт 39 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
Yandex - Яндекс 4101 2
МойСклад - Логнекс 85 2
3733 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 3 1
Стрела НПО - Научно-производственное объединение 1 1
Ankerbox 3 1
WeCharge 3 1
Merlion - Мерлион технологии 2 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
NOMO 3 1
Chimpy 3 1
Fuel Rod 3 1
Chargerent 3 1
UIS - Unique Intelligent Services 6 1
Ростелеком ЦентрТелеком 189 1
Комстар Регионы 89 1
Силтэк ГК 8 1
Doom Eternal 6 1
ВолгаТелеком 217 1
Октава - Тульский завод 9 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Lenovo Group 1636 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 1
Цифра ГК 116 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
LG Electronics 1844 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Кристалл ТЦ 1 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Candy Group - Канди 50 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Р-Фарм 20 1
Joom - маркетплейс 13 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
Планета ТРЦ 2 1
Бери Заряд! 4 1
Калашников ГК 8 1
Сбер Еаптека 8 1
Авиапарк ТРЦ 3 1
AliX 2 1
Uber China 7 1
iGooods 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Норникель - Норильский никель 177 1
AliExpress 275 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Россети ПАО 168 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Северсталь ПАО 204 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
СберЛогистика 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Администрация города Тулы 3 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
Правительство Сахалинской области - Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области 1 1
Правительство Сахалинской области - Министерство экономического развития Сахалинской области 1 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Правительство Пермского края 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 84 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство РФ 2201 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Умное ЖКХ 12 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ЕЦУС - Единый центр управления сетью 6 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
Открытый регион 23 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
ЭОС Дело СЭД 621 15
Google Android 10750 13
Apple iOS 5741 8
Microsoft Windows 7 1662 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
ЭОС iEOS 21 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Linux OS 4253 2
Apple Pay 385 1
NeoCRM 1 1
Qiwi Терминалы 100 1
Samsung Galaxy 345 1
Архивный фонд РФ 11 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Microsoft Office 2007 98 1
Tele2 Переплавка 1 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Windows 10 6629 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 1
1С:Документооборот 78 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 39 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Контрабаев Артур 66 3
Кореш Виктор 71 2
Приданцев Сергей 82 2
Тюрина Мария 39 2
Радаев Валерий 3 1
Чимиричкина Мария 30 1
Хохрин Алексей 1 1
Столяров Алексей 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Буздалин Антон 4 1
Хоббит Сергей 2 1
Кобзев Сергей 2 1
Ковнир Евгений 71 1
Шелков Михаил 1 1
Селиванов Максим 18 1
Романив Владимир 8 1
Ушацкий Андрей 100 1
Смирнов Алексей 142 1
Новак Александр 19 1
Кунис Григорий 7 1
Дробот Елена 10 1
Бочаров Олег 27 1
Бровко Василий 47 1
Маковский Игорь 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 53
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 35
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 31
Россия - ПФО - Казань 1513 30
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 29
Россия - СФО - Новосибирск 1965 22
Россия - ПФО - Самара 1287 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 11
Россия - Курск 231 11
Казахстан - Республика 2627 10
Украина 3361 10
Беларусь - Белоруссия 2087 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Германия - Федеративная Республика 3624 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 7
Эстония - Эстонская Республика 414 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Россия - Калуга 295 5
Восточная Европа 1676 4
Япония 2778 4
Россия - Краснодар 1037 4
Европа 3745 4
Россия - Йошкар-Ола 108 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 4
Россия - Тюмень 496 3
Россия - Рязань 353 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - Тульская область 752 3
Россия - Ярославль 404 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Европа Западная 612 3
Россия - Челябинск 770 3
Россия - Белгород 240 3
Россия - Сочи 911 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Региональное законодательство 45 1
Федеральное законодательство 254 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
CNews Analytics 1988 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
МТС Телеком Идея 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759603, в очереди разбора - 663293.
Создано именных указателей - 46354.
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