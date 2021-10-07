Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Тула
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 178, упоминаний - 211
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Контрабаев Артур 66 3
|Кореш Виктор 71 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Тюрина Мария 39 2
|Радаев Валерий 3 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Хохрин Алексей 1 1
|Столяров Алексей 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Буздалин Антон 4 1
|Хоббит Сергей 2 1
|Кобзев Сергей 2 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Шелков Михаил 1 1
|Селиванов Максим 18 1
|Романив Владимир 8 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Новак Александр 19 1
|Кунис Григорий 7 1
|Дробот Елена 10 1
|Бочаров Олег 27 1
|Бровко Василий 47 1
|Маковский Игорь 6 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759603, в очереди разбора - 663293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759603, в очереди разбора - 663293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru