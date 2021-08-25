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Россия
Томская область


25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 1
29.06.2021 Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис» 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
24.06.2021 Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 2
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
04.02.2021 МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
18.12.2020 Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера» 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
17.11.2020 МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей 1
12.11.2020 МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста» 1
10.11.2020 Нейросеть «Сбера» помогает врачам диагностировать рак груди 2
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 1
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 6
20.08.2020 МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G 2
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 1
16.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
22.05.2020 Сбербанк приступил к промышленному внедрению ИИ-модели диагностики коронавируса в регионах 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
30.04.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1

Публикаций - 413, упоминаний - 705

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 22
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 17
Ростелеком Сибирьтелеком 298 13
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 9
Cognitive Pilot 35 8
Microsoft Corporation 10997 8
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 6
Синтерра - Synterra 562 6
Барс груп 402 5
3726 4
Samsung Electronics 5627 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 3
Ростелеком Дальсвязь 203 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Ericsson 846 3
IBM 3524 3
Yandex - Яндекс 4098 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 3
Ростелеком Связьинвест 692 2
Lenovo Group 1635 2
АйТи 748 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
NVision Group - Энвижн Груп 544 2
СКБ Контур 416 2
Google LLC 7124 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
VK - Mail.ru Group 2482 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Oracle Corporation 3331 1
LG Electronics 1831 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
SAP SE 3207 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 3
Русагро Группа Компаний 139 3
Мария Ра - торговая сеть 19 3
Телефон.Ру 59 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 2
Сбербанк Сибирский банк 16 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Почта России ПАО 1570 2
Химпром 5 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Daimler AG 71 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
Achemar Holdings 1 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 8 1
Flowwow 4 1
Visa International 1343 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Сибур СибурТюменьГаз - Южно-Балыкский ГПЗ 2 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Открытие ФК 538 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
Томский Агрохолдинг 1 1
Газпром нефть 380 1
Сибирское молоко 1 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Юнистрим - Unistream 166 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Talkbank 11 1
Транснефть 159 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
Правительство РФ 2198 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Администрация Томской области 11 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 2
Правительство Москвы 649 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
Правительство и губернатор Омской области 14 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Камчатского края 16 1
ГБУЗ Ставропольского края - Медицинский информационно-аналитический центр 2 1
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 3 1
Правительство Московской области - Комитет лесного хозяйства Московской области 6 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Правительство Краснодарского края - Министерство природных ресурсов Краснодарского края (Минприроды) 1 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство юстиции Республики Мордовия 1 1
Правительство и губернатор Белгородской области 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 27
3G - Стандарт мобильной связи 3699 19
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Google Android 10750 11
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 9
Cognitive Agro Pilot 30 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Apple iOS 5741 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Linux OS 4236 3
Барс.Мониторинг родовспоможения 4 3
Microsoft Windows 849 3
ЭОС Дело СЭД 619 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
МТС SIM-карты 35 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
МТС Мобильная библиотека 32 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Самолит - Сервис самопубликаций 15 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
Рослесхоз - Государственный лесной реестр 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 12 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 1 1
ООН-Хабитат - Программа по населённым пунктам - UN-Habitat 2 1
Tele2 2G-сеть 2 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
Polycom 3D Voice 1 1
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 3 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 8 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
Ускова Ольга 126 15
Семенов Максим 20 9
Орловский Виктор 229 5
Жвачкин Сергей 8 4
Фещенко Марина 10 4
Греф Герман 204 3
Зорин Александр 49 3
Ведяхин Александр 43 3
Соловенчук Александр 44 3
Попов Анатолий 98 2
Кузяев Андрей 59 2
Соловьев Александр 61 2
Гоков Дмитрий 31 2
Путин Владимир 1820 1
Ковнир Евгений 71 1
Мандрон Ярослав 9 1
Коновалов Роман 20 1
Кичко Дмитрий 18 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Никифоров Николай 1126 1
Арлазаров Владимир 118 1
Рейман Леонид 407 1
Эмдин Сергей 67 1
Сахненко Сергей 71 1
Ахмеров Тимур 73 1
Соловьев Владимир 98 1
Кушиков Петр 13 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Ершов Андрей 45 1
Морозов Александр 16 1
Солнцева Екатерина 29 1
Ракова Марина 11 1
Подольский Олег 15 1
Массух Илья 192 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Травников Андрей 6 1
Вахрушев Дмитрий 8 1
Анисимов Михаил 13 1
Минниханов Рустам 89 1
Голубев Василий 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 182
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 78
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 48
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 37
Россия - Кемеровская область 461 35
Россия - Ростовская область 859 34
Россия - Калининградская область 531 28
Россия - СФО - Новосибирск 1954 25
Россия - Курская область 338 21
Россия - Иркутская область 536 21
Россия - Приморский край - Приморье 604 20
Россия - Республика Мордовия 386 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 17
Россия - Волгоградская область 395 17
Россия - Белгородская область 363 15
Россия - Томск 446 15
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 15
Россия - Тамбовская область 321 14
Россия - Краснодарский край 913 14
Россия - Кировск - Кировская область 301 14
Россия - Республика Адыгея 241 14
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 13
Россия - Нижегородская область 736 13
Россия - Челябинская область 658 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 13
Россия - Липецкая область 291 12
Россия - Республика Тыва 143 12
Россия - Новосибирская область 810 12
Россия - Красноярск 843 11
Россия - Свердловская область 804 11
Россия - Республика Алтай 681 11
Россия - Курганская область 261 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 10
Россия - Омская область 382 10
Россия - Ульяновская область 348 9
Россия - Калужская область 568 9
Россия - Оренбургская область 292 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
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Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
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Академгородок Новосибирск 29 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
Сбербанк Школа 21 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 2 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
Цифровая прокачка региона 22 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
Цифровая среда онлайн 5 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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