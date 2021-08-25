Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Томская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 413, упоминаний - 705
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
|Ускова Ольга 126 15
|Семенов Максим 20 9
|Орловский Виктор 229 5
|Жвачкин Сергей 8 4
|Фещенко Марина 10 4
|Греф Герман 204 3
|Зорин Александр 49 3
|Ведяхин Александр 43 3
|Соловенчук Александр 44 3
|Попов Анатолий 98 2
|Кузяев Андрей 59 2
|Соловьев Александр 61 2
|Гоков Дмитрий 31 2
|Путин Владимир 1820 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Коновалов Роман 20 1
|Кичко Дмитрий 18 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Рейман Леонид 407 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Кушиков Петр 13 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Ершов Андрей 45 1
|Морозов Александр 16 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Ракова Марина 11 1
|Подольский Олег 15 1
|Массух Илья 192 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Травников Андрей 6 1
|Вахрушев Дмитрий 8 1
|Анисимов Михаил 13 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Голубев Василий 32 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews Analytics 1988 6
|Markets&Markets Research 78 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|Сбербанк СберДанные 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755670, в очереди разбора - 659360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755670, в очереди разбора - 659360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru