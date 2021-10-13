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Россия
Томск


13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
23.09.2021 «Сибур» запустил 2000 IIoT-датчиков контроля за оборудованием 2
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
14.04.2021 «Росэлектроника» представила новые электронные компоненты для космоса и систем связи 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
17.11.2020 МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей 1
10.11.2020 Нейросеть «Сбера» помогает врачам диагностировать рак груди 1
05.11.2020 «Сибур» одним из первых в мире внедрил систему цифрового моделирования в нефтехимическое производство 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 1
15.09.2020 Россиянин, уволившийся из провайдера, 2 года прослушивал свое бывшее начальство 1
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 1
20.08.2020 МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G 3
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 1
29.05.2020 ИС управления дронами РЖД притормозили на неизвестный срок 2
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
20.04.2020 Tele2 запустил доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» 1
24.03.2020 Заемщик ФРП запустил в Томске производство печатных плат для электроники 1
14.02.2020 У МТС проблемы со связью по всей России 1
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам 1
11.02.2020 «Криптонит» вложит в технологические стартапы 100 млн рублей 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
24.01.2020 Россиянин за год заработал миллионы на краже паролей и избежал тюрьмы 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1

Публикаций - 446, упоминаний - 583

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 45
Синтерра - Synterra 562 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 26
Microsoft Corporation 10997 23
Samsung Electronics 5627 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 5
М2М телематика 165 5
Ростелеком Сибирьтелеком 298 5
Yandex - Яндекс 4098 4
Huawei 2723 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
SAP SE 3207 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
IBM 3524 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Google LLC 7124 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Ericsson 846 3
АйТи 748 3
Криптонит ГК - Kryptonite 30 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
Cisco Systems 2035 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 2
Ланит ГК 1154 2
Информ 6 2
ВолгаТелеком 213 2
Микротест 174 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Facebook 3764 2
Барс груп 402 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Almaz Capital Partners 118 3
Uber 257 3
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Uber Technologies 258 3
Газпром ПАО 518 2
Транснефть 159 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Uber Russia 3 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Россети ПАО 168 2
Яндекс.Такси 271 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ЭФКО ГК 9 2
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 2
Альфа-Банк 1122 2
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
Телефон.Ру 59 1
ВТБ24 583 1
Lego 84 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Nike 85 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
Мираторг 12 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
Borealis 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Сибирское молоко 1 1
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 8 1
Томский Агрохолдинг 1 1
Сбербанк Сибирский банк 16 1
ТДС-Групп 1 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Центральный районный суд города Челябинска 3 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Администрация Томской области 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Парк Зарядье 14 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Правительство Москвы 649 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Правительство РФ 2198 1
Счётная палата РФ 459 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 13
3G - Стандарт мобильной связи 3699 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 99 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 65 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Google Android 10750 11
Apple iOS 5741 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
Microsoft Windows 8 1228 3
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Microsoft SQL Server 789 2
Java - Язык программирования 1166 2
Apple Pay 385 2
Microsoft Skype 1459 2
Discord 32 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 2
SQL - Язык программирования 432 2
МТС Мобильная библиотека 32 2
Барс.Мониторинг родовспоможения 4 2
Google Android TV 173 2
Самолит - Сервис самопубликаций 15 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Rakuten Viber 429 2
Apple - App Store 2198 2
Apple macOS 921 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Windows 10 6602 2
МТТ YouMagic 33 1
Microsoft Office 365 769 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
Ускова Ольга 126 6
Семенов Максим 20 5
Мельников Александр 63 4
Певнев Сергей 17 4
Жвачкин Сергей 8 3
Стрешинский Иван 33 3
Максимов Юрий 15 3
Черепенников Антон 52 3
Галицкий Александр 82 3
Никифоров Николай 1126 3
Добродеев Борис 83 3
Волкова Татьяна 3 2
Эмдин Сергей 67 2
Кузяев Андрей 59 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Фещенко Марина 10 2
Юн Светлана 3 2
Иманов Роман 3 2
Биккулова Гульнара 23 2
Ливинский Павел 10 1
Рубин Дмитрий 39 1
Гусев Дмитрий 48 1
Берда Тимур 6 1
Семчук Иван 11 1
Семенов Аркадий 1 1
Козырев Алексей 270 1
Майстренко Игорь 44 1
Евраев Михаил 222 1
Морозов Александр 16 1
Макаров Алексей 49 1
Исмаилов Рашид 47 1
Ефимов Владимир 32 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Кирсанова Светлана 54 1
Ахмеров Тимур 73 1
Волин Алексей 113 1
Вермишян Геворк 61 1
Сахненко Сергей 71 1
Ковнир Евгений 71 1
Иванов Олег 124 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 229
Россия - СФО - Новосибирск 1954 150
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 150
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 108
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 70
Россия - ПФО - Казань 1507 69
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 24
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 17
Россия - Челябинск 768 16
Россия - Красноярск 843 15
Россия - Томская область 413 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 14
Россия - Курск 231 14
Россия - Воронеж 684 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 12
Россия - Кемерово 308 12
Германия - Федеративная Республика 3606 12
Россия - Владивосток 864 12
Россия - Волгоград 539 12
Россия - Калининград 659 12
Беларусь - Белоруссия 2079 11
Россия - Пермь 737 11
Казахстан - Республика 2618 10
Россия - Омск 623 10
Украина 3344 9
Россия - Астрахань 240 9
Россия - Ульяновск 292 9
Россия - Оренбург 254 9
Россия - Ижевск 304 8
Россия - Барнаул 359 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 8
Россия - Краснодар 1031 8
Россия - ПФО - Самара 1285 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Россия - Тюмень 492 7
Россия - Рязань 352 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 4 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
POI - points of interest 60 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Великая Отечественная война 122 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
ФАН РИА - Федеральное агентство новостей 2 1
News Corp 90 1
Коммерческие вести 1 1
CNews Analytics 1988 3
BCG - Boston Consulting Group 43 2
TelecomDaily ИАА 112 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Samsung Research 10 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 5
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 4
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 4
Samsung Исследовательский центр 6 4
ТГУ - Томский государственный университет 62 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 2
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Samsung IT Школа 3 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
Математический институт имени В. А. Стеклова Российской академии наук 2 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ВолГАУ - Волгоградский государственный аграрный университет 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
РАН - Российская академия наук 315 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
Криптонит Startup Challenge 13 3
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Global mobileGov Awards 5 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 8 1
ИТ-Черноземье - конкурсный отбор инновационных проектов 2 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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