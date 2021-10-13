Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Томск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 446, упоминаний - 583
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
|Ускова Ольга 126 6
|Семенов Максим 20 5
|Мельников Александр 63 4
|Певнев Сергей 17 4
|Жвачкин Сергей 8 3
|Стрешинский Иван 33 3
|Максимов Юрий 15 3
|Черепенников Антон 52 3
|Галицкий Александр 82 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Добродеев Борис 83 3
|Волкова Татьяна 3 2
|Эмдин Сергей 67 2
|Кузяев Андрей 59 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Фещенко Марина 10 2
|Юн Светлана 3 2
|Иманов Роман 3 2
|Биккулова Гульнара 23 2
|Ливинский Павел 10 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Берда Тимур 6 1
|Семчук Иван 11 1
|Семенов Аркадий 1 1
|Козырев Алексей 270 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Евраев Михаил 222 1
|Морозов Александр 16 1
|Макаров Алексей 49 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Волин Алексей 113 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Иванов Олег 124 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755670, в очереди разбора - 659360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755670, в очереди разбора - 659360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru