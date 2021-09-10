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Россия
Тольятти


10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 1
24.06.2021 Сервис экосистемы VK показал рост в 15 раз 1
10.06.2021 «Магнит» начал тестировать технологию распознаванию эмоций 1
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 1
31.05.2021 «Сбер» запустил новый способ коммуникации с предпринимателями 1
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 1
22.01.2021 Delivery Club запустил доставку из сети зоомагазинов «Бетховен» 1
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 1
06.11.2020 МТС обеспечила резидентов особой экономической зоны доступом к промышленному интернету вещей 2
29.10.2020 МТС и администрация Тольятти договорились «оцифровать» достопримечательности 4
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
01.09.2020 Рассекречена итоговая внешность серийного российского электромобиля. Фото, видео 3
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
08.04.2020 Количество заказов такси «Ситимобил» через VK Taxi превысило миллион 1
26.02.2020 Сбербанк запускает единое рабочее место операторов собственной разработки 1
17.01.2020 Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
27.08.2019 «Ситимобил» запустился в Казани 1
13.08.2019 «Ситимобил» запустился в Нижнем Новгороде 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1
21.06.2019 «Ситимобил» запустил такси «Вконтакте» на платформе VK Mini Apps 1
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 1
22.04.2019 «Яндекс.Такси» запускает программу поощрений для водителей 1
08.02.2019 «Т плюс» и «Инфопро» модернизируют систему учета ТЭП на электростанциях Самарского филиала 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
03.08.2018 На каких ИС работают крупные негосударственные пенсионные фонды России 1
04.07.2018 АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM» 1
29.06.2018 АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом» 1
15.06.2018 В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя 1
22.03.2018 КРОК внедрил систему умного видеонаблюдения в Сахалинской области 1
20.03.2018 Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом 1
24.01.2018 R-Style Softlab открыла филиал в Новосибирске 1
16.10.2017 «1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС» 1
14.09.2017 Банк «Хоум кредит»: Удаленная идентификация клиентов сэкономит ресурсы и усилит конкуренцию 1
11.04.2017 Каждое рабочее место в ОЭЗ обошлось государству в 21 миллион 1
20.02.2017 Orange Business Services защитил «СКБ-банк» от DDoS-атак 1

Публикаций - 235, упоминаний - 333

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 11
Синтерра - Synterra 562 6
Samsung Electronics 5627 5
ВолгаТелеком 213 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Microsoft Corporation 10997 4
Yandex - Яндекс 4098 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
3726 3
Крок 1219 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ланит ГК 1154 2
Ланит Интеграция 101 2
АвтоТрекер 95 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
SAP SE 3207 2
1С-Рарус 535 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
IBM 3524 2
Huawei 2723 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Verysell - Верисел 90 1
OpenText 160 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
CompanyMedia 110 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
ЛАН-проект 8 1
ИнфоПро ГК 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Армада 275 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Prology 39 1
Sony 2306 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 1
СМАРТС Компания 203 1
Xiaomi 904 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
АвтоВАЗ 118 5
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 5
Ситимобил - Служба такси 113 4
Uber 257 3
Uber Technologies 258 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
О2О Delivery club 153 3
Uber Russia 3 2
Renault - Рено Россия 87 2
Яндекс.Такси 271 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 2
Технопарк-Мордовия 11 2
Nissan - Японский автопроизводитель 136 2
Papa John’s - Папа Джонс 5 1
Телефон.Ру 59 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 1 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 3 1
Промышленные технологии 3 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 1 1
Мортон 16 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Связной ГК 875 1
Альфа-Банк 1122 1
KIA Motors 72 1
Hyundai Motor 144 1
Tesla Motors 241 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Евросеть 882 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Счётная палата РФ 459 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 10
3G - Стандарт мобильной связи 3699 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 4 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
Google Android 10750 14
Apple iOS 5741 12
ЭОС Дело СЭД 619 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Apple - App Store 2198 2
Shturmann Navigation 44 2
VK Mini Apps 19 2
Apple Pay 385 2
Java - Язык программирования 1166 2
VK Pay - платежная платформа 24 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Sony Xperia 113 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Bosch Home Connect 2 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
МТС Музыка - МТС Music 6 1
Apple iMac - Серия моноблоков 222 1
МТС NB-IoT 5 1
АвтоВАЗ Lada Granta 6 1
VK SuperAppKit 2 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
МТС 3G-сеть 86 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
HTC Touch Cruise 8 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Apple iPad 3263 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Яндекс.Авто 33 1
Андреев Сергей 39 2
Лобушкин Георгий 12 2
Кореш Виктор 71 2
Третьякова Марина 1 1
Блинова Татьяна 4 1
Тихонов Денис 2 1
Фроловский Денис 1 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 1
Френкель Лев 46 1
Щуровский Денис 5 1
Асланов Дмитрий 41 1
Алешкин Артем 5 1
Оленева Екатерина 1 1
Флорентьева Мария 17 1
Пресняков Константин 1 1
Михайлов Алексей 26 1
Шишков Алексей 1 1
Пахоменко Алексей 1 1
Трошин Александр 14 1
Панин Александр 6 1
Гончаренко Александр 5 1
Самойленко Максим 65 1
Прозоровский Василий 40 1
Нечаев Иван 57 1
Валяева Елизавета 72 1
Чичваркин Евгений 82 1
Номоконов Василий 8 1
Попов Сергей 72 1
Ефимов Владимир 32 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1820 1
Макаров Алексей 49 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Меламед Александр 38 1
Лазаренко Дмитрий 16 1
Аракелян Арам 7 1
Василевский Андрей 18 1
Бибикова Елена 2 1
Чинкова Мария 25 1
Галкин Александр 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 53
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 48
Россия - СФО - Новосибирск 1954 47
Россия - ПФО - Казань 1507 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 25
Украина 3344 13
Казахстан - Республика 2618 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 12
Россия - ПФО - Самара 1285 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 11
Беларусь - Белоруссия 2079 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 8
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Россия - Курск 231 6
Россия - Волгоград 539 6
Россия - Краснодар 1031 6
Россия - Пермь 737 5
Россия - Тверь 323 5
Россия - Самарская область 557 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 5
Россия - Вологодская область - Череповец 113 5
Россия - Калуга 294 5
Россия - Красноярск 843 5
Россия - Махачкала 114 5
Россия - Челябинск 768 5
Россия - Воронеж 684 5
Россия - Ульяновск 292 5
Россия - Уфа 640 5
Россия - Ставрополь 269 5
Россия - Ижевск 304 4
Восточная Европа 1667 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Оренбург 254 4
Россия - Тюмень 492 4
Россия - Сочи 910 4
Россия - Кемерово 308 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
Пиратство - Авторское право 200 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
POI - points of interest 60 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Trade-in 54 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
Автоброкер 1 1
CNews Analytics 1988 4
ResearchMe 11 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 6 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
SAP UP 5 1
Global mobileGov Awards 5 1
SAP Show 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755665, в очереди разбора - 659355.
Создано именных указателей - 46354.
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