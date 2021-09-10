Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Тольятти
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Публикаций - 235, упоминаний - 333
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
|Андреев Сергей 39 2
|Лобушкин Георгий 12 2
|Кореш Виктор 71 2
|Третьякова Марина 1 1
|Блинова Татьяна 4 1
|Тихонов Денис 2 1
|Фроловский Денис 1 1
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 1
|Френкель Лев 46 1
|Щуровский Денис 5 1
|Асланов Дмитрий 41 1
|Алешкин Артем 5 1
|Оленева Екатерина 1 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Пресняков Константин 1 1
|Михайлов Алексей 26 1
|Шишков Алексей 1 1
|Пахоменко Алексей 1 1
|Трошин Александр 14 1
|Панин Александр 6 1
|Гончаренко Александр 5 1
|Самойленко Максим 65 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Нечаев Иван 57 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Номоконов Василий 8 1
|Попов Сергей 72 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1820 1
|Макаров Алексей 49 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Меламед Александр 38 1
|Лазаренко Дмитрий 16 1
|Аракелян Арам 7 1
|Василевский Андрей 18 1
|Бибикова Елена 2 1
|Чинкова Мария 25 1
|Галкин Александр 8 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
|Автоброкер 1 1
|CNews Analytics 1988 4
|ResearchMe 11 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755665, в очереди разбора - 659355.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru