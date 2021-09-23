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Россия
Тобольск


23.09.2021 «Сибур» запустил 2000 IIoT-датчиков контроля за оборудованием 2
10.07.2020 «Сибур» запустил AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта промышленного оборудования 2
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
24.12.2019 «Швабе» примет участие в модернизации системы освещения Тобольска 6
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
18.02.2019 «КРОК» оцифровал крупнейший завод «СИБУРа» 1
13.08.2018 IBS завершила вторую волну тиражирования SAP ERP на предприятиях «Сибура» 1
17.05.2018 Выручка КРОК по итогам 2017 года составила 22,54 млрд рублей 1
20.03.2018 Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом 3
12.10.2017 КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» мультимедийную и ВКС-инфраструктуру 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
14.06.2017 Tele2 запустила 4G в Тюменской области 1
13.12.2016 «Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке 4
14.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в Тюменской области 1
29.06.2016 «Мегафон» привез «Сибуру» «Камаз» связи 2
06.06.2016 ИТ-директор «Сибура» об информационных технологиях в частной нефтехимии 1
02.06.2016 «Ростелеком» приступил к созданию единой системы видеонаблюдения в Тюменской области 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
30.03.2016 МТС отмечает рост популярности высокоскоростных тарифов фиксированного интернета среди абонентов Тюменской области 1
03.03.2016 МТС и администрация Тобольска подписали соглашение о партнерстве в социально-экономической сфере 7
12.01.2016 «Билайн» запустил LTE в Тобольске 2
06.11.2015 ТТК подключил к сети WiMax клинику «Медента» в Березниках 1
02.11.2015 В Тюменской области число оптических домохозяйств выросло на 34 тыс. 1
23.09.2015 ТТК подключил к интернету 30 тыс. жителей малых городов Свердловской области и Пермского края 3
21.08.2015 ТТК организовал горячую линию для прямых эфиров с главой Тобольска и губернатором Тюменской области 4
20.08.2015 МТС разогнала 4G до 150 Мбит/с в Тюменской области и ХМАО 1
17.08.2015 Совокупный доход «ТТК-Урал» за первые 6 месяцев 2015 г. увеличился до 557,8 млн руб. 2
13.08.2015 МТС запустила продажи интерактивного спутникового ТВ на Урале 1
29.07.2015 Yota начинает предоставлять услуги безлимитного 4G-интернета в Архангельской и Тюменской областях 1
29.07.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи компании «СГ-транс» 1
17.07.2015 ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске 3
04.03.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области 3
03.03.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2015 г. 2
02.03.2015 Услуга «Единая сеть офисных и мобильных (FMC)» теперь доступна более 90% клиентов «Билайн Бизнес» 1
25.02.2015 Система мониторинга транспорта Fort снизила затраты автопарка «Варна-Газойль» на 20% 1
18.02.2015 Карточка с оригинальной маркой, посвященная 200-летию со дня рождения писателя П.П. Ершова, вышла в почтовое обращение 18 февраля 1
09.12.2014 Softline перевела «Мостострой» на облачные сервисы Google 1
29.09.2014 Жители и гости ХМАО увидят историю округа на экране смартфона 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1

Публикаций - 70, упоминаний - 132

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Крок 1221 4
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
SAP SE 3216 2
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
Google LLC 7158 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
НАГ - NAG 8 1
Seiko Epson Corporation 327 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Астерос - Asteros 531 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 26 1
Комстар Регионы 89 1
3753 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
ФОРС - Центр разработки 180 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Компьюлинк ГК - Compulink 210 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 14 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
G-Core Labs 64 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Microsoft Corporation 11110 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 13
ЗапСибНефтехим 19 3
Сибур СибурТюменьГаз 3 2
Сибур Нефтехим 5 2
Сибур Химпром 16 2
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 8 1
Роснефть Новокуйбышевский НПЗ 1 1
Сибур СибурТюменьГаз - Южно-Балыкский ГПЗ 2 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания 1 1
Воронежсинтезкаучук АО 7 1
SIBUR International GmbH 2 1
Castorama - Касторама 16 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Связной ГК 881 1
ФосАгро 54 1
Транснефть 159 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Газпром нефть 382 1
Татнефть 112 1
Роснефть НК 367 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Федеральное казначейство России 766 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Тобольский Кремль - музейный комплекс 3 1
Администрация Псковской области 22 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
3D-печать 135 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 5 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 4 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 385 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Big Data - Большие данные 1136 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Google Chrome - браузер 1117 1
Google Android 10751 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple Safari - Браузер 605 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 24 1
Apple iPad mini 375 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iOS 5742 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Amedia Premium HD 28 1
Коваль Валерий 38 6
Номоконов Василий 8 2
Леус Александр 7 1
Кореш Виктор 71 1
Красовский Александр 26 1
Клепинин Павел 7 1
Томлянович Степан 6 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 1
Пушкин Александр 11 1
Лякуев Сергей 1 1
Кондаков Сергей 4 1
Воробьев Валерий 6 1
Черных Владимир 2 1
Афанасьев Максим 2 1
Ермолаев Алексей 7 1
Агапкин Алексей 9 1
Сараев Александр 5 1
Зельдец Игорь 4 1
Моор Александр 8 1
Симонов Илья 7 1
Айвазов Александр 20 1
Гольцов Александр 23 1
Бобровников Борис 86 1
Милых Валерий 5 1
Соколов Александр 22 1
Самошкин Дмитрий 19 1
Савкин Владимир 38 1
Ожгихин Иван 30 1
Греф Герман 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 6
Россия - Березники 22 4
Россия - Каменск-Уральский 47 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Россия - Нижневартовск 108 2
Америка 462 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Украина 3374 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Кстово 27 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - Россошь 34 1
Россия - Зеленогорск 24 1
Россия - Бородино 24 1
Россия - Тольятти 237 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Ближний Восток 1475 1
Россия - Республика Коми 415 1
Россия - Сибирь 877 1
Россия - Тюменская область 583 1
Россия - Томская область 421 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Сбербанк СберДанные 4 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764074, в очереди разбора - 667761.
Создано именных указателей - 46354.
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