Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Тобольск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 132
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коваль Валерий 38 6
|Номоконов Василий 8 2
|Леус Александр 7 1
|Кореш Виктор 71 1
|Красовский Александр 26 1
|Клепинин Павел 7 1
|Томлянович Степан 6 1
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 1
|Пушкин Александр 11 1
|Лякуев Сергей 1 1
|Кондаков Сергей 4 1
|Воробьев Валерий 6 1
|Черных Владимир 2 1
|Афанасьев Максим 2 1
|Ермолаев Алексей 7 1
|Агапкин Алексей 9 1
|Сараев Александр 5 1
|Зельдец Игорь 4 1
|Моор Александр 8 1
|Симонов Илья 7 1
|Айвазов Александр 20 1
|Гольцов Александр 23 1
|Бобровников Борис 86 1
|Милых Валерий 5 1
|Соколов Александр 22 1
|Самошкин Дмитрий 19 1
|Савкин Владимир 38 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Греф Герман 205 1
|CNews Analytics 1991 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Сбербанк СберДанные 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764074, в очереди разбора - 667761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764074, в очереди разбора - 667761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru