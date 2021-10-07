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Россия
Тверь


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 2
24.09.2021 Accenture сократит использование бумаги с помощью электронной подписи 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 5
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 3
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 1
23.06.2021 ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр 2
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 6
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
16.04.2021 Accenture в России на треть увеличила количество разработчиков 2
25.03.2021 Accenture запускает VR-туры для HR 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
13.01.2021 «АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы 1
30.12.2020 Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания 1
25.12.2020 Accenture «прокачала» школьников в программировании и дизайн-мышлении на «Часе кода» 2
23.12.2020 В «Сбер еаптеке» заработала онлайн-оплата SberPay 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 2
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 3
19.10.2020 Accenture привлечет школьников в ИТ 3
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 1
02.10.2020 «Фасоль» запустила мобильное приложение для франчайзи 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
03.09.2020 Accenture открыла офис в Ростове-на-Дону 3
26.08.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
12.08.2020 «Тинькофф оплата» подключила интернет-эквайринг для «Еаптеки» 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
22.06.2020 Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт 1
15.06.2020 «М.Видео» запустила персональные видеоконсультации онлайн 1
26.05.2020 Таможне России утвердили ИТ-планы на 10 лет вперед. Большие данные и ИИ включены 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 1
19.03.2020 В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами» 1

Публикаций - 323, упоминаний - 446

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 24
SAP SE 3207 12
Accenture - Аксенчер 529 12
Microsoft Corporation 10997 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
IBM 3524 7
Yandex - Яндекс 4098 7
Samsung Electronics 5627 6
Комстар Регионы 89 6
Cisco Systems 2035 6
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
Крок 1219 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Синтерра - Synterra 562 3
Ланит Интеграция 101 3
Huawei 2723 3
АйТи 748 3
Ланит ГК 1154 3
Navitel - Навител Навигатор 252 2
iTeco - Ай-Теко 713 2
ИНЭЛТ - ИНЕ Лтд - Индустриальная электротехника XXI 3 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Ericsson 846 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
Accenture Ростовский технологический центр 2 2
Accenture Technology 19 2
МегаФон Ритейл 55 2
Н-ком 4 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 2
Brocade Communications Systems 141 2
3726 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
InfoWatch - Инфовотч 600 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Oracle Corporation 3331 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Почта России ПАО 1570 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Uber Technologies 258 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Uber 257 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Сбер Еаптека 8 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Uber Russia 3 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 2
Альфа-Банк 1122 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
СберЛогистика 42 1
ONE RETAIL 23 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
The Walt Disney Company 166 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Lego 84 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Р-Фарм 20 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Joom - маркетплейс 13 1
DreamWorks Animation LLC 15 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Фасоль - сеть магазинов 4 1
Nestle Purina 4 1
Русская Сантехника 1 1
Российская сантехника 1 1
МДМ Банк 150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
ФТС РФ - Центральная базовая таможня 4 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 2
Федеральное казначейство России 766 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 5 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Правительство РФ 2198 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 4 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Безопасный город 347 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 1
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ФТС РФ ЦОД 5 4
Java - Язык программирования 1166 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Apple Pay 385 3
Apple - App Store 2198 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple iPhone 6 547 2
Apple iPhone 4 700 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Linux OS 4236 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Microsoft Office 1916 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
VMware ESXi 142 1
Samsung E - серия телефонов 8 1
Axis Zipstream 17 1
Корус Управление запасами 3 1
МегаФон Банк 6 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
GreenMDC МЦОД FixedSizedMDC Indoor 1 1
Axis Communications ARTPEC - Микропроцессор 2 1
Apple FaceID 26 1
GreenMDC МЦОД FixedSizedMDC StandardOutdoor 32 3 1
CloudPayments CloudTips 7 1
OpenText Documentum 188 1
Tele2 TV 13 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ВТБ Мультикарта 147 1
iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
Ухов Дмитрий 14 5
Горынин Дмитрий 6 3
Ягодинский Антон 5 3
Кореш Виктор 71 2
Приданцев Сергей 82 2
Буздалин Антон 4 2
Левашов Александр 88 2
Григорьева Мария 22 2
Шибанов Кирилл 12 2
Малых Дмитрий 23 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Терещенко Денис 38 2
Андрианова Юлия 4 1
Готальский Михаил 91 1
Любимов Виталий 1 1
Завьялов Алексей 2 1
Касперская Наталья 197 1
Сухецкий Денис 2 1
Злобин Виталий 12 1
Семочкин Александр 5 1
Чижиков Михаил 7 1
Антошкин Артур 3 1
Диланян Вартан 9 1
Vesprini Giorgio - Весприни Джорджио 1 1
Лысенкo Денис 1 1
Михайлов Вадим 2 1
Умряева Татьяна 15 1
Платонова Оксана 4 1
Кинаш Виктория 1 1
Руденя Игорь 3 1
Богдыль Александр 2 1
Дёмкин Владимир 6 1
Нуралиев Борис 204 1
Валяева Елизавета 72 1
Нечаев Иван 57 1
Чимиричкина Мария 30 1
Сапельников Сергей 100 1
Горяченков Денис 1 1
Панин Александр 6 1
Умбиталиев Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 198
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 168
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 107
Россия - ПФО - Казань 1507 50
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 49
Россия - СФО - Новосибирск 1954 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 22
Казахстан - Республика 2618 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 21
Россия - Курск 231 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 17
Беларусь - Белоруссия 2079 17
Украина 3344 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 13
Россия - Калуга 294 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 11
Германия - Федеративная Республика 3606 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 9
Россия - Рязань 352 9
Россия - Воронеж 684 9
Россия - Ульяновск 292 9
Россия - Иваново 191 8
Россия - Белгород 238 8
Россия - Липецк 256 7
Россия - Ставрополь 269 7
Россия - Уфа 640 6
Россия - Тверская область 246 6
Россия - Сургут 193 6
Россия - Брянск 216 6
Россия - Ярославль 401 6
Россия - ПФО - Самара 1285 6
Россия - Краснодар 1031 5
Япония 2752 5
Россия - Тульская область 752 5
Россия - Смоленск 232 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
Россия - Томск 446 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
Trade-in 54 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
POI - points of interest 60 1
Антитеррор 62 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
N+1 - Издание 93 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
CNews Analytics 1988 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
Час кода - международное движение 11 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755655, в очереди разбора - 659345.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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