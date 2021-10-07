Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Тверь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 323, упоминаний - 446
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ухов Дмитрий 14 5
|Горынин Дмитрий 6 3
|Ягодинский Антон 5 3
|Кореш Виктор 71 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Буздалин Антон 4 2
|Левашов Александр 88 2
|Григорьева Мария 22 2
|Шибанов Кирилл 12 2
|Малых Дмитрий 23 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Терещенко Денис 38 2
|Андрианова Юлия 4 1
|Готальский Михаил 91 1
|Любимов Виталий 1 1
|Завьялов Алексей 2 1
|Касперская Наталья 197 1
|Сухецкий Денис 2 1
|Злобин Виталий 12 1
|Семочкин Александр 5 1
|Чижиков Михаил 7 1
|Антошкин Артур 3 1
|Диланян Вартан 9 1
|Vesprini Giorgio - Весприни Джорджио 1 1
|Лысенкo Денис 1 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Умряева Татьяна 15 1
|Платонова Оксана 4 1
|Кинаш Виктория 1 1
|Руденя Игорь 3 1
|Богдыль Александр 2 1
|Дёмкин Владимир 6 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Нечаев Иван 57 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Горяченков Денис 1 1
|Панин Александр 6 1
|Умбиталиев Александр 2 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|N+1 - Издание 93 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Москва 24 - Телеканал 6 1
|CNews Analytics 1988 6
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
|СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
|МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755655, в очереди разбора - 659345.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755655, в очереди разбора - 659345.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru