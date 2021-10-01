Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Тверская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 246, упоминаний - 368
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Ухов Дмитрий 14 4
|Смирнова Екатерина 8 4
|Теличева Наталья 125 4
|Меркулов Борис 7 4
|Раменский Демьян 12 4
|Фишер Андрей 54 4
|Швецов Денис 11 4
|Селиванов Дмитрий 48 4
|Балабанов Анатолий 12 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Симаков Олег 106 4
|Тыров Илья 11 3
|Соловьев Владимир 98 3
|Каплунов Павел 27 3
|Солнцева Екатерина 29 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Ким Дмитрий 27 2
|Орлов Геннадий 16 2
|Яровая Ирина 63 2
|Массух Илья 192 2
|Усманов Алишер 241 2
|Черепенников Антон 52 2
|Бойко Елена 151 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Путин Владимир 1820 2
|Еремеев Владимир 10 2
|Примаков Евгений 6 2
|Хала Илья 21 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Мигалин Сергей 7 2
|Жаров Александр 165 2
|Рейман Леонид 407 1
|Касперский Евгений 218 1
|Собянин Сергей 211 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Хасис Лев 96 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|CNews Analytics 1988 15
|CNews IaaS рейтинг 8 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755655, в очереди разбора - 659345.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755655, в очереди разбора - 659345.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru