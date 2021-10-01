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Россия
Тверская область


01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
17.08.2021 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 3
20.07.2021 Neoflex обучит воспитанников детских домов ИТ-навыкам 1
16.07.2021 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта 1
29.06.2021 Где спасались от жары москвичи и петербуржцы 1
23.06.2021 ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр 2
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
18.05.2021 На волне! Amazfit поддержал Zavidovo SUP challenge и выпустил на старт собственную команду 1
21.04.2021 В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
07.04.2021 ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн 1
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 1
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 3
03.02.2021 Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
02.12.2020 Россияне не дали Tele2 построить сотовую вышку: 4G угрожало их жизни и здоровью 1
24.11.2020 «Ростелеком» тестирует в Тверской области систему видеоаналитики для птицеводческих хозяйств 1
18.11.2020 Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома» 1
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России 1
19.10.2020 Accenture привлечет школьников в ИТ 2
02.10.2020 «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
16.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг ЦОД в 2019 году по версии CNews 1
03.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
23.04.2020 «Ростелеком» представил систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров 1
06.04.2020 В Англии поджигают вышки 5G-сетей: «Они распространяют коронавирус» 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 2
25.12.2019 В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада 1
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 1

Публикаций - 246, упоминаний - 368

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 5
Крок 1219 5
Microsoft Corporation 10997 5
Samsung Electronics 5627 4
Синтерра - Synterra 562 4
Доктор рядом - Doc+ 43 4
Ростелеком Связьинвест 692 3
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
3726 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Selectel - Селектел 137 2
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Red Hat 664 2
Центел - Центральный телеграф 159 2
Google LLC 7124 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 2
iTeco - Ай-Теко 713 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
3data - 3дата 32 2
DataLine - ДатаЛайн 30 2
Accenture - Аксенчер 529 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева 4 2
Softline - Софтлайн 1472 2
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 41 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 2
АвтоТрекер 95 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Сбербанк Телеком 18 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 3
Почта России ПАО 1570 2
Алроса АК 81 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Открытие Арена - стадион 17 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Первый ООО 3 1
Юника-инвест 3 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Газпром ПАО 518 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Аэрофлот 492 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Hyundai Motor 144 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 18
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Правительство РФ 2198 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 4
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 3
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Москвы 649 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
Администрация Президента РФ 267 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Счётная палата РФ 459 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Фонд президентских грантов 11 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
Администрация Псковской области 22 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Безопасный город 347 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
ИТ-аутсорсинг 669 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 7
DataLine Nord ЦОД 15 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Apple iPhone 6 547 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Национальные Технологии - СХД Купол 31 2
DataLine OST ЦОД 22 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Google Android 10750 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
HideMy.name - VPN-сервис 4 1
Microsoft Dynamics CRM 384 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Omnicomm Online 55 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Caravan Aero 9 1
Microsoft Dynamics CRM Online 34 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Росатом ЦОД 2 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
ЦФТ Банк 42 1
Электронный дневник 26 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Медведев Дмитрий 1433 6
Ухов Дмитрий 14 4
Смирнова Екатерина 8 4
Теличева Наталья 125 4
Меркулов Борис 7 4
Раменский Демьян 12 4
Фишер Андрей 54 4
Швецов Денис 11 4
Селиванов Дмитрий 48 4
Балабанов Анатолий 12 4
Никифоров Николай 1126 4
Симаков Олег 106 4
Тыров Илья 11 3
Соловьев Владимир 98 3
Каплунов Павел 27 3
Солнцева Екатерина 29 2
Гайдуков Алексей 24 2
Духовницкий Олег 91 2
Ким Дмитрий 27 2
Орлов Геннадий 16 2
Яровая Ирина 63 2
Массух Илья 192 2
Усманов Алишер 241 2
Черепенников Антон 52 2
Бойко Елена 151 2
Валяева Елизавета 72 2
Путин Владимир 1820 2
Еремеев Владимир 10 2
Примаков Евгений 6 2
Хала Илья 21 2
Гордеев Алексей 10 2
Щеголев Игорь 676 2
Мигалин Сергей 7 2
Жаров Александр 165 2
Рейман Леонид 407 1
Касперский Евгений 218 1
Собянин Сергей 211 1
Мотовилов Олег 58 1
Хасис Лев 96 1
Хайруллин Айрат 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 108
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 56
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 20
Россия - Удомля 41 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 11
Россия - СФО - Новосибирск 1954 11
Россия - Ростовская область 859 10
Россия - ПФО - Казань 1507 9
Россия - Забайкальский край 356 8
Россия - Владимирская область 366 8
Россия - Рязанская область 313 8
Россия - Воронежская область 394 8
Россия - Костромская область 228 7
Россия - Тамбовская область 321 7
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 7
Россия - Краснодарский край 913 7
Россия - Смоленская область 226 7
Россия - Свердловская область 804 7
Россия - Калужская область 568 7
Россия - Республика Адыгея 241 6
Россия - Тульская область 752 6
Россия - Тверь 323 6
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Россия - Курская область 338 5
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Россия - Иркутская область 536 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 5
Россия - Орловская область 131 5
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Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 4
Россия - Калининградская область 531 4
Россия - Белгородская область 363 4
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