Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Тамбовская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 321, упоминаний - 442
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козырев Алексей 270 11
|Орловский Виктор 229 8
|Шевченко Евгений 55 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Чернякова Елена 26 8
|Ускова Ольга 126 7
|Валяева Елизавета 72 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Путин Владимир 1820 5
|Мудрецов Александр 8 5
|Ковнир Евгений 71 4
|Белов Александр 69 4
|Смирнов Алексей 142 4
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Гурджиян Руслан 17 3
|Иванов Алексей 76 3
|Якунин Александр 43 3
|Никитин Александр 11 3
|Гордеев Алексей 10 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Калугин Сергей 162 2
|Тамодин Николай 45 2
|Давыдов Александр 36 2
|Попов Алексей 310 2
|Старовойтов Денис 5 2
|Еремеев Владимир 10 2
|Семилетов Дмитрий 5 2
|Жилков Евгений 6 2
|Савицкий Олег 6 2
|Примаков Евгений 6 2
|Побежимов Сергей 9 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Суслова Марина 7 2
|Массух Илья 192 2
|Попов Анатолий 98 2
|Жаров Александр 165 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Карпунина Ирина 4 1
|Беляев Артем 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755632, в очереди разбора - 659322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755632, в очереди разбора - 659322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru