В тамбовском филиале МТС назначен новый директор 5

Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1

Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1

В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1

МТС подключила к высокоскоростному интернету сельские школы и ФАПы Тамбовской области 4

У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1

В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1

Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1

МТС подключит к интернету более пяти тысяч социальных объектов 1