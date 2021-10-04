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Россия
Тамбовская область


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 3
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
21.04.2021 В тамбовском филиале МТС назначен новый директор 5
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 5
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 1
16.12.2020 «Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель» 2
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома» 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 «ЭР-Телеком» подключит сельских жителей к скоростному интернету 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
20.10.2020 МТС подключила к высокоскоростному интернету сельские школы и ФАПы Тамбовской области 4
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
22.09.2020 33 клинико-диагностические лаборатории цифровизованы в Тамбовской области 2
13.08.2020 Резидент «Сколково» совместно с жителями Тамбова оцифрует миллион записей актов гражданского состояния 2
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
23.04.2020 Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1
23.04.2020 «Ростелеком» представил систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 2
26.09.2019 Концерн «Автоматика» представил цифровой избирательный участок 2
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 4
16.08.2019 МТС подключит к интернету более пяти тысяч социальных объектов 1
14.08.2019 Впервые в России открывается маркетплейс для торговли зерном 2

Публикаций - 321, упоминаний - 442

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 47
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 36
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 12
Samsung Electronics 5627 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
Nokia Networks 54 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 5
Microsoft Corporation 10997 5
Cognitive Pilot 35 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Ростелеком ЦентрТелеком 188 4
МегаФон Кавказский филиал 192 3
Сбербанк Телеком 18 3
М2М телематика 165 3
Ericsson 846 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 2
Барс груп 402 2
ВолгаТелеком 213 2
Yandex - Яндекс 4098 2
Beorg - Биорг 16 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 2
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева 4 2
Воентелеком 134 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 2
IBM 3524 2
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 2
Базальт СПО 206 2
Softline - Софтлайн 1472 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Ниеншанц 45 1
Verysell Проекты - Verysell Project 41 1
Good Line - Е-Лайт-Телеком 4 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
Actility 5 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Русагро Группа Компаний 139 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
ВТБ24 583 3
Почта России ПАО 1570 2
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 2
Алроса АК 81 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Белая Дача ГК 2 1
Белая Дача Фарминг 1 1
Achemar Holdings 1 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
Аудиокнига 4 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 34
Правительство РФ 2198 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
Президент Российской Федерации 1439 7
Администрация Смоленской области 19 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
Правительство Москвы 649 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Правительство Самарской области 48 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Федеральное казначейство России 766 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 3
Администрация Курской области 13 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство и губернатор Ростовской области 27 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Администрация Президента РФ 267 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 29
3G - Стандарт мобильной связи 3699 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Безопасный город 347 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 8
Google Android 10750 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Cognitive Agro Pilot 30 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Windows 849 3
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Яндекс.Лицей 17 2
Linux - Debian GNU 272 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Beorg Smart Vision 10 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Apple iOS 5741 2
Microsoft Exchange 677 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Apple iPhone 5 710 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Samsung Flip - интерактивный цифровой флипчарт 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Кейсистемс WEB-Торги-КС 4 1
Intel x86 - Архитектура процессора 990 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 1 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
Козырев Алексей 270 11
Орловский Виктор 229 8
Шевченко Евгений 55 8
Четвернин Алексей 651 8
Чернякова Елена 26 8
Ускова Ольга 126 7
Валяева Елизавета 72 6
Никифоров Николай 1126 6
Путин Владимир 1820 5
Мудрецов Александр 8 5
Ковнир Евгений 71 4
Белов Александр 69 4
Смирнов Алексей 142 4
Прозоров Дмитрий 58 3
Гурджиян Руслан 17 3
Иванов Алексей 76 3
Якунин Александр 43 3
Никитин Александр 11 3
Гордеев Алексей 10 2
Щеголев Игорь 676 2
Калугин Сергей 162 2
Тамодин Николай 45 2
Давыдов Александр 36 2
Попов Алексей 310 2
Старовойтов Денис 5 2
Еремеев Владимир 10 2
Семилетов Дмитрий 5 2
Жилков Евгений 6 2
Савицкий Олег 6 2
Примаков Евгений 6 2
Побежимов Сергей 9 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Суслова Марина 7 2
Массух Илья 192 2
Попов Анатолий 98 2
Жаров Александр 165 2
Духовницкий Олег 91 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Карпунина Ирина 4 1
Беляев Артем 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 202
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 133
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 66
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 51
Россия - Курская область 338 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 44
Россия - Ростовская область 859 43
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 39
Россия - Кемеровская область 461 35
Россия - Республика Мордовия 386 33
Россия - Калининградская область 531 31
Россия - Иркутская область 536 30
Россия - Республика Адыгея 241 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 29
Россия - Волгоградская область 395 24
Россия - Тульская область 752 22
Россия - Воронежская область 394 21
Россия - Приморский край - Приморье 604 19
Россия - Калужская область 568 19
Россия - Белгородская область 363 19
Россия - Кировск - Кировская область 301 19
Россия - Смоленская область 226 17
Россия - Липецкая область 291 15
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 15
Россия - Рязанская область 313 14
Россия - Томская область 413 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 14
Россия - Костромская область 228 13
Россия - Республика Алтай 681 12
Россия - Краснодарский край 913 12
Россия - Ярославская область 329 12
Россия - Ставропольский край 456 11
Россия - Владимирская область 366 11
Россия - Орловская область 131 11
Россия - Сахалинская область 432 10
Россия - Свердловская область 804 10
Россия - Астраханская область 369 10
Россия - Республика Тыва 143 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 9
Россия - Пензенская область 346 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
Информационное общество - Государственная программа 282 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 9
Региональное законодательство 45 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 5
Федеральное законодательство 254 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
Образование в России 328 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 2
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 3 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
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